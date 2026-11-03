İstanbul'da kentsel dönüşüme 3 milyon TL kredi! Yüzde 0,69 faiz ve 180 ay vade: Kimler başvurabilir?
İstanbul'un dönüşümü hızlanıyor. Vatandaş kamu desteklerine yoğun ilgi gösteriyor. Uygun koşullu finansman desteği kapsamında 34 bin 606 hak sahibiyle görüşülürken, 303 bin 170 bağımsız bölüm için ön başvuru alındı. Uygun bulunanlara yüzde 0,69 faizle, 180 ay vadeli, 3 milyon liraya kadar finansman sağlanıyor.
600 bini acil, 1,5 milyon riskli konut bulunan İstanbul'un dönüşümü kamunun desteğiyle hızlandı. Ev ve iş yerlerini yenilemek isteyen vatandaş, hükümetin sunduğu dönüşüm desteklerine yoğun talep gösteriyor.
Sabah'tan Seda Tabak'ın haberine göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, Dünya Bankası finansmanıyla yürütülen "İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi" (İADŞP) kapsamında nisan ayında başlatılan uygun koşullu finansman desteğiyle ilgili 28 Ekim itibarıyla görüşülen hak sahibi sayısı 34 bin 606'ya ulaştı.
Bu görüşmeler sonucunda riskli yapıların dönüşümü için 303 bin 170 bağımsız bölüm için ön başvuru alındı. Değerlendirme sürecinde bulunan ön başvurular, uygunluk kontrollerinin tamamlanmasının ardından kesinleştirilecek. Bu nedenle 303 bin 170 bağımsız bölüme ilişkin rakam, kesinleşmiş kredi veya dönüşüm sayısını değil, proje kapsamında alınan ön başvuruları ifade ediyor.
3 MİLYON LİRALIK KREDİ
Proje çerçevesinde hak sahiplerine ilk yıl ödemesiz dönem, 180 ay vade ve yüzde 0,69 faiz oranıyla 3 milyon TL'ye kadar finansman imkânı sunuluyor. Krediden yararlanabilmek için tapu üzerinde ipotek, haciz veya şerh bulunmaması gerekiyor. Ayrıca hane gelirinin, kredi taksitinin en az yüzde 70'ini karşılaması şartı aranıyor. Her hak sahibi, yeni yapıdaki yalnızca bir bağımsız bölüm için bu krediden yararlanabiliyor.
EN FAZLA TALEP KARTAL'DAN
İstanbul'da en fazla ön başvuru alınan 10 ilçede toplam sayı 17 bin 046 oldu. Bu başvurular 218 bin 221 bağımsız bölümü kapsadı.Söz konusu 10 ilçede bağımsız bölüm sayısı bakımından en yüksek rakam Kartal'da kaydedilirken, başvuru sayısında Kadıköy ilk sırada yer aldı. Kadıköy'de 26 bin 819 bağımsız bölüm için 2 bin 745 başvuru yapılırken, Kartal'da 2 bin 453 başvuru ile 41 bin 875 bağımsız bölüme ulaşıldı. Bağcılar'da 752 başvuru 26 bin 5, Küçükçekmece'de bin 840 başvuru 24 bin 452, Bakırköy'de 2 bin 706 başvuru 21 bin 81, Bahçelievler'de 2 bin 681 başvuru 21 bin 56, Üsküdar'da bin 525 başvuru 15 bin 829, Büyükçekmece'de 569 başvuru 15 bin 179, Ataşehir'de 720 başvuru 13 bin 787, Maltepe'de ise bin 55 başvuru 12 bin 138 bağımsız bölüme ilişkin oldu.
KAMPANYA 1 YIL UZATILDI
İstanbul'da riskli yapıların yenilenmesi için devreye alınan bir diğer destek olan "Yarısı Bizden" kampanyası ile hibe, uygun şartlarda kredi ve taşınma desteği sunuluyor. Kampanya yıl sonunda sona erecekken, vatandaşa 31 Aralık 2027'ye kadar fırsat verildi. Kampanyanın bina bazlı dönüşüm desteği kapsamında her bir konut için 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL taşınma desteği veriliyor. Her bir konut için sağlanan 1 milyon 875 bin TL'lik finansman desteğinden faydalanan vatandaşlar, evlerini yüklenici firmalarla yeniden inşa ettirebiliyor. İş yerleri için de 437 bin 500 TL hibe, 437 bin 500 TL kredi, 125 bin TL taşınma desteği sunuluyor. Kredi taksit ödemeleri yapı ruhsatı alındıktan iki yıl sonra başlıyor ve 10 yıl vadeye yayılıyor. Ödemenin başladığı ilk yıl faiz uygulanmazken, sonraki yıllar TÜFE oranının yarısı kadar güncelleme yapılıyor.
KREDİ KOŞULLARI NELER?
Tapu üzerinde ipotek, haciz veya şerh bulunmamalı. Hane geliri, taksitin en az yüzde 70'ini karşılamalı. Ayrıca her hak sahibi, yeni yapıdaki yalnızca bir bağımsız bölüm için krediden yararlanabilecek. Ödemeler ise iş bitirme hızına göre etap etap müteahhit firmaya yapılacak.
NASIL BAŞVURU YAPILACAK?
Kredi başvuru süreci üç aşamadan oluşuyor.
1. İlk aşamada riskli yapı malikleri, Bakanlığın ŞANTİYE-M sistemine kayıtlı lisanslı müteahhitlerle sözleşme imzalıyor. Gerekli belgeler sisteme yükleniyor.
2. İkinci aşamada yapım ruhsatını alan müteahhit, e-Devlet üzerinden ARAAD (AFDİS) sistemine giriş yapıyor. Projeye ilişkin bilgi ve belgeler sisteme yüklenerek onaya sunuluyor.
3. Son aşamada müteahhidin başvurusu onaylandıktan sonra hak sahipleri e-Devlet üzerinden ön başvurularını tamamlıyor. Ardından protokol imzalanan banka şubesine gerekli belgelerle fiziki başvuru yapılıyor.
NE KADAR KREDİ VERİLECEK, FAİZ VE AYLIK TAKSİT NE OLACAK?
Riskli evini ya da iş yerini dönüştürmek isteyenlere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, Dünya Bankası finansmanıyla yürütülen "İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi" kapsamında 3 milyon liraya varan dönüşüm kredisi verilecek.
180 ay vade ve aylık yüzde 0,69 faiz oranı fırsatı sunulacak. Ayrıca ilk yıl taksit ödenmeyecek.
3 milyon lira kredi çekildiğinde, 180 ay vade ve yüzde 0,69 faizle aylık ödeme 29 bin 156 lira, toplam geri ödeme de yaklaşık 5 milyon 248 bin lira oluyor.