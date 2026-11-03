Kentsel dönüşüm kapsamında 34 bin 606 hak sahibiyle görüşüldü. İstanbul genelinde 303 bin 170 bağımsız bölüm için ön başvuru alındı.

Sabah'tan Seda Tabak'ın haberine göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, Dünya Bankası finansmanıyla yürütülen "İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi" (İADŞP) kapsamında nisan ayında başlatılan uygun koşullu finansman desteğiyle ilgili 28 Ekim itibarıyla görüşülen hak sahibi sayısı 34 bin 606'ya ulaştı.

Bu görüşmeler sonucunda riskli yapıların dönüşümü için 303 bin 170 bağımsız bölüm için ön başvuru alındı. Değerlendirme sürecinde bulunan ön başvurular, uygunluk kontrollerinin tamamlanmasının ardından kesinleştirilecek. Bu nedenle 303 bin 170 bağımsız bölüme ilişkin rakam, kesinleşmiş kredi veya dönüşüm sayısını değil, proje kapsamında alınan ön başvuruları ifade ediyor.

3 MİLYON LİRALIK KREDİ

Proje çerçevesinde hak sahiplerine ilk yıl ödemesiz dönem, 180 ay vade ve yüzde 0,69 faiz oranıyla 3 milyon TL'ye kadar finansman imkânı sunuluyor. Krediden yararlanabilmek için tapu üzerinde ipotek, haciz veya şerh bulunmaması gerekiyor. Ayrıca hane gelirinin, kredi taksitinin en az yüzde 70'ini karşılaması şartı aranıyor. Her hak sahibi, yeni yapıdaki yalnızca bir bağımsız bölüm için bu krediden yararlanabiliyor.

EN FAZLA TALEP KARTAL'DAN

İstanbul'da en fazla ön başvuru alınan 10 ilçede toplam sayı 17 bin 046 oldu. Bu başvurular 218 bin 221 bağımsız bölümü kapsadı.Söz konusu 10 ilçede bağımsız bölüm sayısı bakımından en yüksek rakam Kartal'da kaydedilirken, başvuru sayısında Kadıköy ilk sırada yer aldı. Kadıköy'de 26 bin 819 bağımsız bölüm için 2 bin 745 başvuru yapılırken, Kartal'da 2 bin 453 başvuru ile 41 bin 875 bağımsız bölüme ulaşıldı. Bağcılar'da 752 başvuru 26 bin 5, Küçükçekmece'de bin 840 başvuru 24 bin 452, Bakırköy'de 2 bin 706 başvuru 21 bin 81, Bahçelievler'de 2 bin 681 başvuru 21 bin 56, Üsküdar'da bin 525 başvuru 15 bin 829, Büyükçekmece'de 569 başvuru 15 bin 179, Ataşehir'de 720 başvuru 13 bin 787, Maltepe'de ise bin 55 başvuru 12 bin 138 bağımsız bölüme ilişkin oldu.

EN ÇOK BAŞVURU YAPILAN 10 İLÇE İlçe Başvuru sayısı Bağımsız bölüm sayısı Kartal 2.453 41.875 Kadıköy 2.745 26.819 Bağcılar 752 26.005 Küçükçekmece 1.840 24.452 Bakırköy 2.706 21.081 Bahçelievler 2.681 21.056 Üsküdar 1.525 15.829 Büyükçekmece 569 15.179 Ataşehir 720 13.787 Maltepe 1.055 12.139 Toplam 17.046 218.221

KAMPANYA 1 YIL UZATILDI

İstanbul'da riskli yapıların yenilenmesi için devreye alınan bir diğer destek olan "Yarısı Bizden" kampanyası ile hibe, uygun şartlarda kredi ve taşınma desteği sunuluyor. Kampanya yıl sonunda sona erecekken, vatandaşa 31 Aralık 2027'ye kadar fırsat verildi. Kampanyanın bina bazlı dönüşüm desteği kapsamında her bir konut için 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL taşınma desteği veriliyor. Her bir konut için sağlanan 1 milyon 875 bin TL'lik finansman desteğinden faydalanan vatandaşlar, evlerini yüklenici firmalarla yeniden inşa ettirebiliyor. İş yerleri için de 437 bin 500 TL hibe, 437 bin 500 TL kredi, 125 bin TL taşınma desteği sunuluyor. Kredi taksit ödemeleri yapı ruhsatı alındıktan iki yıl sonra başlıyor ve 10 yıl vadeye yayılıyor. Ödemenin başladığı ilk yıl faiz uygulanmazken, sonraki yıllar TÜFE oranının yarısı kadar güncelleme yapılıyor.