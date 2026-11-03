Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin ekim ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Geçen ay mal ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,1 artışla 25,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylece tüm zamanların en yüksek ekim ayı ihracat rekoru kırıldı.

YILLIKLANDIRILMIŞ İHRACAT 285,6 MİLYAR DOLARA ÇIKTI

Bolat, yıllıklandırılmış mal ihracatının da yükselişini sürdürdüğünü belirtti. Geçen ay 2025 Ekim'e kıyasla 15,6 milyar dolar artan yıllıklandırılmış ihracat 285,6 milyar dolara ulaştı. Böylece 282 milyar dolarlık ihracat hedefi aşıldı.

BAKAN BOLAT'TAN TARİHİ REKOR AÇIKLAMASI

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracat verilerine ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"(Geçen ay) En yüksek ekim ayı ihracat rekoru kırıldı. Mal ihracatımız (yıllık bazda) yüzde 8,1 artarak 25,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir"

Bolat, yıllıklandırılmış ihracata ilişkin ise "(Yıllıklandırılmış mal ihracatı) Geçen ay 2025 Ekim'e kıyasla 15,6 milyar dolar artarak 285,6 milyar dolara yükseldi. Hedefimiz 282 milyar dolardı. Hedefimizi aştık" açıklamasını yaptı.

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