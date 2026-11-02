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Kira artış oranı ve zam hesaplama tablosu: Konut ve iş yerinde yasal tavan sınır

Kasım ayında yenilenecek konut ve iş yeri kira sözleşmelerinde geçerli yasal tavan zam oranı, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileriyle şekilleniyor. Yıllık değişim yerine 12 aylık TÜFE ortalaması baz alınarak belirlenen artış sınırı, hem mülk sahiplerinin yasal haklarını hem de kiracıların bütçesini doğrudan etkileyen yeni hesaplama tablosunu ortaya koyuyor.

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Kira artış oranı ve zam hesaplama tablosu: Konut ve iş yerinde yasal tavan sınır

Kasım ayında kira sözleşmesini yenileyecek ev sahipleri ve kiracıların beklediği yasal artış oranı için takvim netleşti. Konut ve iş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranını belirleyecek olan ekim ayı enflasyon verileri, 3 Kasım 2026 Salı günü saat 10.00'da paylaşılacak.

Kira artış oranı ve zam hesaplama tablosu: Konut ve iş yerinde yasal tavan sınır-1

ZAM TAVANI 12 AYLIK ORTALAMAYLA BELİRLENECEK

Yeni dönem kira artış oranı hesaplanırken enflasyonun aylık ya da yıllık değişimi dikkate alınmıyor. Yasal hesaplama, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) son 12 aylık ortalamasına göre yapılıyor. Açıklanacak bu oran, kasım ayında sözleşme tazeleyecek konut ve çatılı iş yerleri için uygulanabilecek en yüksek yasal sınırı oluşturacak.

Kira artış oranı ve zam hesaplama tablosu: Konut ve iş yerinde yasal tavan sınır-2

RESMİ AÇIKLAMA ÖNCESİ KESİN RAKAM BULUNMUYOR

Ekim ayı enflasyon rakamları ilan edilene kadar kasım ayında uygulanacak zam oranına dair kesinleşmiş bir yüzde yer almıyor. Sürece dair öne çıkan temel takvim ve ayrıntılar ise şöyle sıralanıyor:

  • Açıklanma tarihi: 3 Kasım 2026 Salı
  • Açıklanma saati: 10.00
  • Hesaplama temeli: TÜFE 12 aylık ortalaması
  • Uygulama alanı: Kasım ayında yenilenecek konut ve çatılı iş yeri sözleşmeleri

Resmi verilerin duyurulmasının ardından kiracılar bütçelerini belirleyebilecek, ev sahipleri de yasal tavan sınırını aşmayacak şekilde yeni kira bedellerini hesaplayarak sözleşmelerini güncelleyecek.

Ekim ayı enflasyonu: TÜİK tüketici fiyat endeksi verileri ve son rakamlarEkim ayı enflasyonu: TÜİK tüketici fiyat endeksi verileri ve son rakamlar
Ekim ayı enflasyonu: TÜİK tüketici fiyat endeksi verileri ve son rakamlar

Ekim ayı enflasyonu: TÜİK tüketici fiyat endeksi verileri ve son rakamlar
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