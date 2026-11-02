Kasım ayında kira sözleşmesini yenileyecek ev sahipleri ve kiracıların beklediği yasal artış oranı için takvim netleşti. Konut ve iş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranını belirleyecek olan ekim ayı enflasyon verileri, 3 Kasım 2026 Salı günü saat 10.00'da paylaşılacak.

ZAM TAVANI 12 AYLIK ORTALAMAYLA BELİRLENECEK

Yeni dönem kira artış oranı hesaplanırken enflasyonun aylık ya da yıllık değişimi dikkate alınmıyor. Yasal hesaplama, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) son 12 aylık ortalamasına göre yapılıyor. Açıklanacak bu oran, kasım ayında sözleşme tazeleyecek konut ve çatılı iş yerleri için uygulanabilecek en yüksek yasal sınırı oluşturacak.

RESMİ AÇIKLAMA ÖNCESİ KESİN RAKAM BULUNMUYOR

Ekim ayı enflasyon rakamları ilan edilene kadar kasım ayında uygulanacak zam oranına dair kesinleşmiş bir yüzde yer almıyor. Sürece dair öne çıkan temel takvim ve ayrıntılar ise şöyle sıralanıyor:

Açıklanma tarihi: 3 Kasım 2026 Salı

3 Kasım 2026 Salı Açıklanma saati: 10.00

10.00 Hesaplama temeli: TÜFE 12 aylık ortalaması

TÜFE 12 aylık ortalaması Uygulama alanı: Kasım ayında yenilenecek konut ve çatılı iş yeri sözleşmeleri

Resmi verilerin duyurulmasının ardından kiracılar bütçelerini belirleyebilecek, ev sahipleri de yasal tavan sınırını aşmayacak şekilde yeni kira bedellerini hesaplayarak sözleşmelerini güncelleyecek.

Kira Artış Oranı