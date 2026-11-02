Milyonlarca kişiyi ilgilendiren çalışma hayatına ilişkin reform için düğmeye basıldı. İş Kanunu ve kamu personel rejimi gibi 40 farklı kanunda yer alan çalışma hükümleri 2027'de değiştirilecek. Esnek çalışma modelleri yaygınlaşacak. Esnek süreli istihdam modeli öncelikli olacak. İş gücü piyasalarında eşitlik temelli güvenceli esneklik sağlanacak. Aylıklarda düşme olmayacak. Kamu çalışanlarının ücretleri, görev ve sorumluluk esasına göre yeniden düzenlenecek. Unvanların iş güçlüğü, yetki ve sorumluluk düzeylerini esas alan yeni ve sadeleştirilmiş bir kamu personeli ücret sistemi oluşturulacak. İşte çalışma hayatına ilişkin detaylar...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenlemeyle İş Kanunu ve kamu personel rejimi dahil 40 farklı kanundaki çalışma hükümlerinin 2027'de değiştirilmesi planlanıyor. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

Esnek çalışma modelleri; ofis dışında evde veya kafede yapılan "uzaktan çalışma", belirli, genellikle kısa süreli dönemler için çalışmayı kapsayan "dönemsel çalışma", çalışanların çalışma başlangıç ve bitiş saatlerini kendilerine göre ayarladığı "esnek saatler", bazı günler ofiste bazı günler evde uzaktan çalışmayı içeren "hibrit çalışma", tam zamanlı bir pozisyondan daha az çalışma olan "yarı zamanlı çalışma" ve çalışma saatlerinin daha kısa bir haftada yoğunlaştığı "sıkıştırılmış haftalar" şeklinde sıralanabilir.

ESNEK SÜRELİ İSTİHDAM

2027 programında esnek ve uzaktan çalışma modelleri yer alıyor. Programda, atıl iş gücüne meslek kazandırmaya yönelik çalışmaların yerel iş gücü talebi ve bölgesel ihtiyaçlar gözetilerek geliştirilmesi öngörülüyor. İş ve yaşam uyumunu sağlamak ve çalışanların verimliliğini artırmak amacıyla çalışma günlerinin ayarlanması ve esnek süreli istihdam modellerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar da programın hedefleri arasında bulunuyor. Esnek çalışma, kadınların hem istihdamda kalması hem de aile hayatına zaman ayırması açısından son dönemde yeniden gündeme geldi.

Türkiye'de çalışan kadınlar başta olmak üzere doğurganlık oranında ciddi düşüş yaşanıyor. Bu eksende çalışan kadınların esnek çalışma ile aile hayatının desteklenmesi kaçınılmaz görülüyor. Esnek çalışma modeline gençler, özellikle Z kuşağı rağbet gösteriyor. Sunduğu uluslararası kariyer olanakları, özgürlük alanı ve trafik stresinin minimuma inmesi bu ilginin temel nedenini oluşturuyor.