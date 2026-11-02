Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, mağazanın vitrinindeki ilanla ticari faaliyetini sonlandıracağı izlenimi oluşturduğu tespit edildi. Reklam Kurulu, işletmenin gerçeğe aykırı biçimde kapanacağı izlenimi oluşturmasını, tüketicilerin ekonomik davranışlarını etkileyen haksız ticari uygulama olarak değerlendirdi. Yapılan incelemede, mağazanın söz konusu ilanının Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 62'nci maddesine aykırı olduğuna karar verildi. Kurulun kararı doğrultusunda işletme hakkında idari yaptırım uygulanırken, yanıltıcı reklamın kaldırılmasına da hükmedildi.

Şirkete iki ayrı dosyada toplam 216 bin 740 lira ceza kesildi, reklamların durdurulmasına karar verildi.

REKLAMLAR DURDURULDU

Ayrıca ev ve dekorasyon ürünleri satan bir zincir mağazanın İstanbul ve Mersin'deki şubelerinde duyurduğu yüzde 80 indirim kampanyası denetime takıldı. Reklam Kurulu tarafından yapılan incelemede, indirim tanıtımlarıyla tüketicilerde fiyat avantajı algısı oluşturulduğu ancak söz konusu avantajın ispatlanamadığı belirlendi. Şirket hakkında iki ayrı dosyada toplam 216 bin 740 lira idari para cezası uygulanmasına ve reklamların durdurulmasına karar verildi. Bir yılı aşkın süreyle vitrinine "Kapatıyoruz" ilanı asan halı mağazasına ceza kesilirken, "yüzde 80 indirim" vaadiyle tanıtım yapan zincir mağazaya da "Bu avantaj ispatlanamadı" denilerek 216 bin 740 lira ceza verildi...