BES kısmi ödeme ve yeni gelir modeli: Sistemden çıkmadan nakit alma ve düzenli maaş seçeneği
BES katılımcılarına sistemden çıkmadan nakit desteği sağlayacak yeni adımlar atılıyor. Mevcut kısmi ödeme hallerine bedelli askerlik ve hac ibadeti eklenirken, başvuru şartları ve çekilebilecek tutarlar için mevzuat süreci başlatıldı. Emeklilik döneminde toplu ödeme yerine yıllık gelir sigortasıyla düzenli maaş teşvikini de içeren yeni düzenlemenin getireceği değişiklikleri derledik.
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) milyonlarca katılımcının tasarruflarını doğrudan etkileyecek yeni bir dönem başlıyor. Sistemden çıkış yapmadan birikimlerin bir bölümünü çekme hakkına, bedelli askerlik ve hac ibadeti de ekleniyor. Böylece katılımcılar acil nakit ihtiyaçlarında birikimlerinin tamamını bozdurmak zorunda kalmayacak.
KISMİ ÇEKİM HAKKINA İKİ YENİ GEREKÇE
Mevcut sistemde katılımcılar yalnızca konut alımı, evlilik ve doğal afet durumlarında birikimlerinin bir kısmını alabiliyor. Yeni düzenlemeyle birlikte bu kapsama bedelli askerlik ücreti ile hac ibadeti masrafları da dahil ediliyor. Tasarruf sahipleri sistemdeki haklarını ve birikimlerini koruyarak ihtiyaç duydukları tutarı kısmi olarak çekebilecek.
Uygulamanın yürürlüğe gireceği tarih, başvuru koşulları ve hesaptan çekilebilecek azami para miktarı ise hazırlanacak mevzuat çalışmasının ardından netleşecek.
TOPLU PARA YERİNE DÜZENLİ GELİR
Yeni dönemde emeklilik hakkı kazanan katılımcılar için de farklı alternatifler devreye giriyor. Birikimlerin tek seferde toplu halde çekilmesi yerine, aylık düzenli gelire dönüştürülmesi teşvik edilecek.
Katılımcılar programlı geri ödeme veya yıllık gelir sigortası modelleri sayesinde birikimlerini uzun yıllara yayılan düzenli bir gelir kaynağı olarak kullanabilecek. Ayrıca katılımcıların tasarruflarını korumak amacıyla sistemdeki kesintilerin azaltılması da planlanan adımlar arasında yer alıyor.