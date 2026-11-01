Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) milyonlarca katılımcının tasarruflarını doğrudan etkileyecek yeni bir dönem başlıyor. Sistemden çıkış yapmadan birikimlerin bir bölümünü çekme hakkına, bedelli askerlik ve hac ibadeti de ekleniyor. Böylece katılımcılar acil nakit ihtiyaçlarında birikimlerinin tamamını bozdurmak zorunda kalmayacak.

Yüzde 33,7 zam yapılırsa net asgari ücret 37 bin 536 lirayı aşacak. (Foto: Takvim Foto Arşivi) KISMİ ÇEKİM HAKKINA İKİ YENİ GEREKÇE Mevcut sistemde katılımcılar yalnızca konut alımı, evlilik ve doğal afet durumlarında birikimlerinin bir kısmını alabiliyor. Yeni düzenlemeyle birlikte bu kapsama bedelli askerlik ücreti ile hac ibadeti masrafları da dahil ediliyor. Tasarruf sahipleri sistemdeki haklarını ve birikimlerini koruyarak ihtiyaç duydukları tutarı kısmi olarak çekebilecek. Uygulamanın yürürlüğe gireceği tarih, başvuru koşulları ve hesaptan çekilebilecek azami para miktarı ise hazırlanacak mevzuat çalışmasının ardından netleşecek.