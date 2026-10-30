SPK'nın aldığı kararla, kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince özkaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbirin süresi iki hafta daha uzatıldı.

ÖZKAYNAK TEDBİRİ 13 KASIM'A KADAR DEVAM EDECEK

Kurul, 3 Ekim 2026 tarihli ve 65/1779 sayılı kararı kapsamında uygulanan tedbirin süresinin 13 Kasım 2026 seans sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.

SPK, kredili işlemlerde özkaynak oranının esnetilmesine yönelik tedbirin süresini 13 Kasım 2026'ya uzattı. (Fotoğraf: AA)

Böylece 30 Ekim 2026 seans sonunda sona ermesi öngörülen uygulama, 13 Kasım 2026 seans sonuna kadar geçerli olacak.

SPK'DAN RESMİ AÇIKLAMA

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Borsa İstanbul AŞ piyasalarında gerçekleşen gelişmeler dikkate alınarak, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 1'inci maddesi çerçevesinde, 6362 sayılı Kanun'un 128/1-(a) maddesine dayanarak, sermaye piyasalarının güvenilir, şeffaf, istikrarlı bir ortamda işleyişinin sağlanması ile yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen; kurulumuzun 3 Ekim 2026 tarihli ve 2026/68 sayılı bülteni ile duyurulan, kurul karar organının 3 Ekim 2026 tarih ve 65/1779 sayılı kararında öngörülen; kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbir ve uygulamanın 13 Kasım 2026 seans sonuna kadar uygulanmasına devam edilmesine karar verilmiştir."