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SPK'dan kredili işlemler için yeni karar: Özkaynak tedbiri 13 Kasım'a uzatıldı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), kredili sermaye piyasası işlemlerinde özkaynak oranının esnetilmesine yönelik tedbirin süresini yeniden uzattı. Daha önce 30 Ekim'e kadar geçerli olan uygulama, alınan yeni kararla 13 Kasım 2026 seans sonuna kadar devam edecek.

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SPK'dan kredili işlemler için yeni karar: Özkaynak tedbiri 13 Kasım'a uzatıldı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), piyasalardaki gelişmeleri dikkate alarak kredili sermaye piyasası işlemlerinde özkaynak oranının esnetilmesine ilişkin yeni bir karar aldı.

Kurul, 3 Ekim 2026 tarihli ve 65/1779 sayılı kararı kapsamında uygulanan tedbirin süresinin 13 Kasım 2026 seans sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.

ÖZKAYNAK TEDBİRİ 13 KASIM'A KADAR DEVAM EDECEK

SPK'nın aldığı kararla, kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince özkaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbirin süresi iki hafta daha uzatıldı.

SPK, kredili işlemlerde özkaynak oranının esnetilmesine yönelik tedbirin süresini 13 Kasım 2026'ya uzattı. (Fotoğraf: AA)SPK, kredili işlemlerde özkaynak oranının esnetilmesine yönelik tedbirin süresini 13 Kasım 2026'ya uzattı. (Fotoğraf: AA)

Böylece 30 Ekim 2026 seans sonunda sona ermesi öngörülen uygulama, 13 Kasım 2026 seans sonuna kadar geçerli olacak.

SPK'DAN RESMİ AÇIKLAMA

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Borsa İstanbul AŞ piyasalarında gerçekleşen gelişmeler dikkate alınarak, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 1'inci maddesi çerçevesinde, 6362 sayılı Kanun'un 128/1-(a) maddesine dayanarak, sermaye piyasalarının güvenilir, şeffaf, istikrarlı bir ortamda işleyişinin sağlanması ile yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen; kurulumuzun 3 Ekim 2026 tarihli ve 2026/68 sayılı bülteni ile duyurulan, kurul karar organının 3 Ekim 2026 tarih ve 65/1779 sayılı kararında öngörülen; kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbir ve uygulamanın 13 Kasım 2026 seans sonuna kadar uygulanmasına devam edilmesine karar verilmiştir."

SPK'dan kredili işlemler için yeni karar: Özkaynak tedbiri 13 Kasım'a uzatıldı-3

TEDBİRİN SÜRESİ DAHA ÖNCE DE UZATILMIŞTI

Kredili sermaye piyasası işlemlerinde özkaynak oranının esnetilmesine yönelik uygulama, ilk olarak SPK'nın 17 Eylül 2026 tarihli bülteninde duyurulmuştu.

Kurul, 3 Ekim 2026 tarihinde aldığı kararla tedbirin süresini 30 Ekim 2026 seans sonuna kadar uzatmıştı.

Son kararla birlikte söz konusu uygulamanın süresi yeniden uzatılarak 13 Kasım 2026 olarak belirlendi.

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SPK'dan borsada kredili işlemler için kritik karar: Özkaynak tedbirinin süresi 30 Ekim'e uzatıldı

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SPK'dan kredili işlemler için yeni karar: Özkaynak tedbiri 13 Kasım'a uzatıldı-5 SPK'dan kredili işlemler için yeni karar: Özkaynak tedbiri 13 Kasım'a uzatıldı-6 SPK'dan kredili işlemler için yeni karar: Özkaynak tedbiri 13 Kasım'a uzatıldı-7

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