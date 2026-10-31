Rezervasyon platformlarına ilişkin şikayetler giderek artıyor. Alınan rezervasyonların tesiste görünmediği, ödenen ücretlerin iade edilmediği ve otellere aktarılması gereken bedellerin verilmediği yönünde çok sayıda şikayet bulunuyor. Mağduriyetler hem tüketicileri hem de otel işletmelerini çileden çıkarıyor.

Platformlar üzerinden konaklama ücretini ödeyip rezervasyon onayı alan bazı tüketiciler, tesise vardıklarında "Sistemde rezervasyonunuz görünmüyor" cevabıyla karşılaştıklarını ve ücret iadesi alamadıklarını dile getiriyor. Otel işletmeleri tarafında ise müşterilerden tahsil edilen konaklama bedellerinin, sözleşmedeki komisyon düşüldükten sonra işletmelere aktarılmadığı yönünde şikayetler bulunuyor. Bazı tesislerin güncel durumda platform ile anlaşmasının bulunmadığı, buna rağmen platformun eski bilgiler üzerinden rezervasyon almaya devam ettiği yönünde de mağduriyetler paylaşılıyor.

'BİZE KAPIYI AÇMADILAR'

Bir tüketici, bir platform üzerinden yaptığı 5 bin 961 liralık rezervasyonuna ilişkin, "Rezervasyonum onaylandı. Otele gittiğimde resepsiyon, söz konusu platformla artık çalışmadıklarını, sistemlerinde rezervasyon görünmediğini ifade ederek beni otele kabul etmedi" dedi.

Aynı platform üzerinden İstanbul'da faaliyet gösteren bir otelde rezervasyon yaptıran başka bir tüketici ise mağduriyetini şöyle anlattı:

"8 bin 973 lira tutarındaki ücreti platforma peşin ödedik. Ancak seyahat günü otel sahibi platformdan parasını alamadığını, bu nedenle bizi kabul etmeyeceğini yazdı. Platformu defalarca aradık, çözüm sunulmadı. Gece otele gittiğimizde kapılar kilitliydi ve otel sahibi kapıyı dahi açmadı." Bir diğer platform üzerinden Bursa'da bulunan bir otel için rezervasyon yaptıran bir tüketici de "Otel, rezervasyonumun görünmediğini belirterek beni otele almadı" diye konuştu.

İstanbul'da 8 bin 973 liralık rezervasyon yaptıran bir tüketici, otel sahibinin ödeme alamadığı gerekçesiyle kendilerini tesise kabul etmediğini söyledi.

İŞLETMELERE YOL HARİTASI

TÜKONFED Turizm Komisyon Başkanı Mehmet Gem, oteller ile platformlar arasında imzalanan bazı sözleşmelerde, işletmenin feshetmesi halinde tanıtım ve katkı payı ödemesi gerektiğine ilişkin maddeler yer aldığını söyledi.

Bu ve benzeri sözleşme maddeleri sebebiyle otellere ek faturalar çıkarılabildiğini anlatan Gem, "İşletmelere, platformdaki boşluk sorgulamasını kapatmalarını öneriyoruz. Sorgu kısmı kapatıldığında, platformda oteli aratanlar otele ulaşamayacak. Böylece işletmeler, sonlandırılmış sözleşme yükümlülüklerinden ve platformdan gelecek rezervasyonlardan muaf olabilecek" diye konuştu.