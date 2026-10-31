Tatil hayaliyle dolandırılmayın! Uzmanlar rezervasyonda dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı
Bazı tatil platformları üzerinden alınan rezervasyonların tesiste görünmediği, ücret iadesi yapılmadığı ve bedellerin otellere aktarılmadığı yönünde şikayetler arttı. Uzmanlar da dikkat edilmesi gereken noktaları açıkladı...
Rezervasyon platformlarına ilişkin şikayetler giderek artıyor. Alınan rezervasyonların tesiste görünmediği, ödenen ücretlerin iade edilmediği ve otellere aktarılması gereken bedellerin verilmediği yönünde çok sayıda şikayet bulunuyor. Mağduriyetler hem tüketicileri hem de otel işletmelerini çileden çıkarıyor.
SİSTEMDE GÖRÜNMÜYOR
Platformlar üzerinden konaklama ücretini ödeyip rezervasyon onayı alan bazı tüketiciler, tesise vardıklarında "Sistemde rezervasyonunuz görünmüyor" cevabıyla karşılaştıklarını ve ücret iadesi alamadıklarını dile getiriyor. Otel işletmeleri tarafında ise müşterilerden tahsil edilen konaklama bedellerinin, sözleşmedeki komisyon düşüldükten sonra işletmelere aktarılmadığı yönünde şikayetler bulunuyor. Bazı tesislerin güncel durumda platform ile anlaşmasının bulunmadığı, buna rağmen platformun eski bilgiler üzerinden rezervasyon almaya devam ettiği yönünde de mağduriyetler paylaşılıyor.
'BİZE KAPIYI AÇMADILAR'
Bir tüketici, bir platform üzerinden yaptığı 5 bin 961 liralık rezervasyonuna ilişkin, "Rezervasyonum onaylandı. Otele gittiğimde resepsiyon, söz konusu platformla artık çalışmadıklarını, sistemlerinde rezervasyon görünmediğini ifade ederek beni otele kabul etmedi" dedi.
Aynı platform üzerinden İstanbul'da faaliyet gösteren bir otelde rezervasyon yaptıran başka bir tüketici ise mağduriyetini şöyle anlattı:
"8 bin 973 lira tutarındaki ücreti platforma peşin ödedik. Ancak seyahat günü otel sahibi platformdan parasını alamadığını, bu nedenle bizi kabul etmeyeceğini yazdı. Platformu defalarca aradık, çözüm sunulmadı. Gece otele gittiğimizde kapılar kilitliydi ve otel sahibi kapıyı dahi açmadı." Bir diğer platform üzerinden Bursa'da bulunan bir otel için rezervasyon yaptıran bir tüketici de "Otel, rezervasyonumun görünmediğini belirterek beni otele almadı" diye konuştu.
İŞLETMELERE YOL HARİTASI
TÜKONFED Turizm Komisyon Başkanı Mehmet Gem, oteller ile platformlar arasında imzalanan bazı sözleşmelerde, işletmenin feshetmesi halinde tanıtım ve katkı payı ödemesi gerektiğine ilişkin maddeler yer aldığını söyledi.
Bu ve benzeri sözleşme maddeleri sebebiyle otellere ek faturalar çıkarılabildiğini anlatan Gem, "İşletmelere, platformdaki boşluk sorgulamasını kapatmalarını öneriyoruz. Sorgu kısmı kapatıldığında, platformda oteli aratanlar otele ulaşamayacak. Böylece işletmeler, sonlandırılmış sözleşme yükümlülüklerinden ve platformdan gelecek rezervasyonlardan muaf olabilecek" diye konuştu.
2-3 YILDIR ÖDEME ALAMAYAN VAR
Antalya Patara'da faaliyet gösteren bir işletme sahibi, bir platform üzerinden yapılan satışlarda 2024-2025 yıllarına ait ödemelerini hâlâ alamadığından dert yanarak, "Toplamda 190 bin lira alacağımız bulunmasına rağmen, bugüne kadar tarafımıza herhangi bir ödeme yapılmadı. İcra takibi de başlattık, tutarımız işleyen faizlerle beraber 328 bin liraya ulaştı" dedi. Ankara'da bulunan diğer bir işletme sahibi ise "Platform aracılığıyla gerçekleşen 170 bin liralık satışlarımızın ödemesini alamadık" diyerek dert yandı.
Tüketicinin, platform ile otel arasındaki ticari anlaşmazlığın bedelini üstlenmek zorunda bırakılmaması gerektiğini belirten TÜKONFED Başkan Vekili Av. İbrahim Güllü, "Tüketici, ayıplı hizmet hükümlerinin uygulanabildiği durumlarda hizmetin yeniden görülmesini, bedelden indirim veya sözleşmeden dönme haklarından uygun olanını kullanabilir. Bu zararların makul ve belgeli olması gerekir" dedi.
TÜKETİCİ NE YAPMALI?
Tüketicinin yaşadığı mağduriyetlerde hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabileceğini belirten Av. İbrahim Güllü, "186 bin liranın altındaki uyuşmazlıklar için hakem heyetlerine başvuru yapılmalı. Başvuru, e-Devlet üzerinden TÜBİS aracılığıyla yapılabilir. 186 bin lira üzerindeki uyuşmazlıklar için de arabuluculuğa, anlaşma sağlanamazsa tüketici mahkemesine başvurulması gerekiyor" dedi.
Haber: Ezgi Acer