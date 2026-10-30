Borsa İstanbul Grubundan bazı yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan haberlere ilişkin yapılan açıklamada, Grubun Barikat İnternet Güvenliği Bilişim Ticaret AŞ ile sözleşme ilişkisinin 2017 yılında başladığı belirtilerek, şirketin ortaklık yapısının değiştiğinin öğrenilmesi üzerine kurum içi fesih süreçlerinin başlatıldığı ve sözleşmenin süresinden önce sonlandırıldığı aktarıldı.

Borsa İstanbul Grubu, Barikat İnternet Güvenliği Bilişim Ticaret AŞ ile 2017'de başlayan sözleşme ilişkisinin şirketin ortaklık yapısındaki değişiklik nedeniyle erken sonlandırıldığını ve söz konusu şirketin Borsa İstanbul'un bilgi ve sistemlerine erişiminin bulunmadığını bildirdi.

Borsa İstanbul: Barikat Bilişim ile sözleşme süresinden önce sonlandırıldı (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

'BARİKAT GÜVENLİK'İN SİSTEME ERİŞMESİ MÜMKÜN DEĞİL

Açıklamada, "Adı geçen şirket ile yapılan sözleşme ürün tedarikine yönelik olup alınan ürünler uluslararası kabul görmüş firmaların ürünleridir. Barikat İnternet Güvenliği Bilişim Ticaret AŞ tarafından kurumlarımızın herhangi bir bilgisine ya da sistemine ulaşılması hiçbir şekilde söz konusu değildir." ifadeleri kullanıldı.