Borsa İstanbul'dan "Barikat İnternet Güvenliği" açıklaması: Sistemlerimize erişimi yok
Borsa İstanbul Grubu, Barikat İnternet Güvenliği Bilişim Ticaret AŞ hakkında sosyal medyada yer alan iddialara ilişkin açıklama yaptı. Şirketle 2017 yılında başlayan sözleşme ilişkisinin ortaklık yapısındaki değişiklik nedeniyle süresinden önce sonlandırıldığı bildirildi. Sözleşmenin yalnızca ürün tedarikini kapsadığı belirtilirken Barikat'ın Borsa İstanbul Grubunun herhangi bir bilgisine veya sistemine erişiminin bulunmadığı vurgulandı.
Borsa İstanbul Grubu, Barikat İnternet Güvenliği Bilişim Ticaret AŞ ile 2017'de başlayan sözleşme ilişkisinin şirketin ortaklık yapısındaki değişiklik nedeniyle erken sonlandırıldığını ve söz konusu şirketin Borsa İstanbul'un bilgi ve sistemlerine erişiminin bulunmadığını bildirdi.
Borsa İstanbul Grubundan bazı yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan haberlere ilişkin yapılan açıklamada, Grubun Barikat İnternet Güvenliği Bilişim Ticaret AŞ ile sözleşme ilişkisinin 2017 yılında başladığı belirtilerek, şirketin ortaklık yapısının değiştiğinin öğrenilmesi üzerine kurum içi fesih süreçlerinin başlatıldığı ve sözleşmenin süresinden önce sonlandırıldığı aktarıldı.
'BARİKAT GÜVENLİK'İN SİSTEME ERİŞMESİ MÜMKÜN DEĞİL
Açıklamada, "Adı geçen şirket ile yapılan sözleşme ürün tedarikine yönelik olup alınan ürünler uluslararası kabul görmüş firmaların ürünleridir. Barikat İnternet Güvenliği Bilişim Ticaret AŞ tarafından kurumlarımızın herhangi bir bilgisine ya da sistemine ulaşılması hiçbir şekilde söz konusu değildir." ifadeleri kullanıldı.