Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul piyasalarındaki gelişmeleri dikkate alarak kredili sermaye piyasası işlemlerinde uygulanan özkaynak oranına ilişkin yeni bir karar aldı. SPK'nın 3 Ekim 2026 tarihli ve 65/1779 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan duyuruya göre, kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince özkaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbirin süresi uzatıldı.

SPK, kredili sermaye piyasası işlemlerinde özkaynak oranına ilişkin esnek uygulamanın süresini uzattı. (Fotoğraflar: AA) UYGULAMA 30 EKİM'E KADAR DEVAM EDECEK Kurulun kararıyla birlikte söz konusu uygulama 30 Ekim 2026 tarihi seans sonuna kadar sürdürülecek. Böylece kredili işlemlerde özkaynak oranına ilişkin daha önce getirilen esnek uygulamanın geçerlilik süresi yaklaşık bir ay daha uzatılmış oldu. SPK, kararın alınmasında Borsa İstanbul piyasalarındaki gelişmelerin dikkate alındığını belirtti.