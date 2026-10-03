SPK'dan borsada kredili işlemler için kritik karar: Özkaynak oranı 30 Ekim'e uzatıldı
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul piyasalarındaki gelişmeleri dikkate alarak kredili sermaye piyasası işlemlerinde özkaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbirin süresini uzattı. Uygulama 30 Ekim 2026 seans sonuna kadar devam edecek.
Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul piyasalarındaki gelişmeleri dikkate alarak kredili sermaye piyasası işlemlerinde uygulanan özkaynak oranına ilişkin yeni bir karar aldı.
SPK'nın 3 Ekim 2026 tarihli ve 65/1779 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan duyuruya göre, kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince özkaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbirin süresi uzatıldı.
UYGULAMA 30 EKİM'E KADAR DEVAM EDECEK
Kurulun kararıyla birlikte söz konusu uygulama 30 Ekim 2026 tarihi seans sonuna kadar sürdürülecek. Böylece kredili işlemlerde özkaynak oranına ilişkin daha önce getirilen esnek uygulamanın geçerlilik süresi yaklaşık bir ay daha uzatılmış oldu.
SPK, kararın alınmasında Borsa İstanbul piyasalarındaki gelişmelerin dikkate alındığını belirtti.
YATIRIMCILARIN HAK VE YARARLARI VURGULANDI
Kurul, söz konusu düzenlemenin sermaye piyasalarının güvenilir, şeffaf ve istikrarlı bir ortamda işleyişinin sağlanması ve yatırımcıların hak ve yararlarının korunması amacıyla uygulandığını bildirdi.
İLK DÜZENLEME 17 EYLÜL'DE DUYURULMUŞTU
Özkaynak oranının esnetilmesine yönelik uygulama ilk olarak SPK'nın 17 Eylül 2026 tarihli bülteninde duyurulmuştu. Aynı tarihli Kurul Kararı ile yürürlüğe konulan düzenlemenin süresi, 3 Ekim'de alınan yeni kararla yeniden uzatılmış oldu.