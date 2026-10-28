Petrol fiyatlarında 2-4 dolarlık bir düşüş beklentisini dile getiren Ayabakan, Fed'in faiz kararının ardından piyasaların gelecek mesajlara odaklanacağını belirtti. Altının olası hareketine ilişkin beklentisini de paylaşan Ayabakan, "Belki altını yukarı 4.111'lere 4.140'lara sıçratabilir, biz döndüğümüzde cuma günü olmasa da önümüzdeki hafta olabilir bu" ifadelerini kullandı.

Petrol fiyatlarının altın üzerindeki olası etkisine de değinen Ayabakan, petrolün gerilemesinin ve jeopolitik gelişmelerin piyasa fiyatlamalarında belirleyici olabileceğini ifade etti.

ABD çekirdek enflasyon verisi altın piyasasında belirleyici olabilir. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

ALTINDA 4.111-4.150 DOLAR BÖLGESİ KRİTİK

Amundi'nin 4.500 dolarlık hedef fiyat beklentisine temkinli yaklaştığını vurgulayan Ayabakan, "Altının o Amundi'nin dediği 4.500'lere gelebilmesi için o formasyonun oluşup o 4.111-4.150 bölgesini yukarı kırdığını görmeden ben Amundi kadar garanti veremeyeceğim açıkçası" dedi.

Ayabakan'ın değerlendirmesine göre, ons altında 4.150 veya 4.200 dolar seviyelerine ulaşılması tek başına 4.500 dolarlık hedefin gerçekleşeceğini göstermiyor. Daha güçlü bir yükseliş formasyonunun oluşması ve kritik direnç bölgesinin aşılması gerekiyor.