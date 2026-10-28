Altında 4.500 dolar bilmecesi! A Para'da Şebnem Ayabakan’ın işaret ettiği o seviye dikkat çekti
Altın fiyatlarında 4.500 dolar hedefi gündemdeki yerini korurken, NEO Portföy Direktörü Şebnem Ayabakan’dan dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Ons altında 4.111-4.150 dolar bandını kritik eşik olarak gösteren Ayabakan, Fed’in faiz kararı ve ABD çekirdek enflasyon verisinin altının yönünü belirleyebileceğini söyledi. Peki, gram ve ons altında yükseliş başlayacak mı? Amundi’nin 4.500 dolarlık hedefi gerçekleşebilir mi? İşte altın fiyatlarında takip edilecek seviyeler ve uzman ismin 4 haftalık süreç uyarısı...
Altın fiyatları son günlerin en çok aratılan yatırım konuları arasında yer alırken, peş peşe çarpıcı öngörüler gelmeye devam ediyor.
En dip seviyelerin test edilmesinin ardından altının yönünün nereye evrileceği yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor.
A Para ekranlarında değerlendirmelerde bulunan NEO Portföy Araştırma ve Kurumsal İletişim Direktörü Şebnem Ayabakan, altın fiyatlarının seyrine ilişkin beklentilerini paylaşırken Fed'in faiz politikası, ABD'den gelecek enflasyon verisi ve petrol fiyatlarına dikkat çekti. Ayabakan, ons altında yükseliş ihtimalini değerlendirmek için kritik direnç seviyelerinin aşılmasının önemini vurguladı.
ALTINDA 4.500 DOLAR HEDEFİ GERÇEKLEŞİR Mİ?
Amundi'nin ons altın için 4.500 dolar hedef fiyat öngörüsüne ilişkin değerlendirmede bulunan Ayabakan, bu seviyeye ulaşılacağı konusunda henüz kesin bir beklenti ortaya koymadı. Altının önümüzdeki dönemdeki hareketinde mevcut fiyat seviyelerinin ve piyasa koşullarının belirleyici olacağını ifade eden Ayabakan, "Kesin her şey fiyatlama bitti diyemeyiz. Beklemeye devam edeceğiz" dedi.
ŞEBNEM AYABAKAN'DAN FED VE ENFLASYON VURGUSU
Altın fiyatlarının kısa vadeli seyrine ilişkin beklentilerini paylaşan Ayabakan, ons altında 4.000 dolar çevresindeki seviyelerin önemini vurguladı. Fed'in faiz kararının ardından vereceği mesajların ve ABD'de açıklanacak çekirdek enflasyon verisinin fiyatlamalar üzerinde etkili olabileceğini belirten Ayabakan, şu değerlendirmede bulundu:
"Altının bir FED'in fiyatlamalarını perşembe gelecek enflasyonla beraber ABD çekirdek TÜFE ile beraber yine dört binlerde tutunmaya devam edeceğini düşünüyorum."
Ayabakan, Fed'in kararının yanı sıra perşembe günü açıklanacak çekirdek enflasyon verisinin de altının yönü açısından takip edilmesi gerektiğine işaret etti.
PETROL FİYATLARINDAKİ GERİ ÇEKİLME ALTINI ETKİLEYEBİLİR
Petrol fiyatlarının altın üzerindeki olası etkisine de değinen Ayabakan, petrolün gerilemesinin ve jeopolitik gelişmelerin piyasa fiyatlamalarında belirleyici olabileceğini ifade etti.
Petrol fiyatlarında 2-4 dolarlık bir düşüş beklentisini dile getiren Ayabakan, Fed'in faiz kararının ardından piyasaların gelecek mesajlara odaklanacağını belirtti. Altının olası hareketine ilişkin beklentisini de paylaşan Ayabakan, "Belki altını yukarı 4.111'lere 4.140'lara sıçratabilir, biz döndüğümüzde cuma günü olmasa da önümüzdeki hafta olabilir bu" ifadelerini kullandı.
ALTINDA 4.111-4.150 DOLAR BÖLGESİ KRİTİK
Amundi'nin 4.500 dolarlık hedef fiyat beklentisine temkinli yaklaştığını vurgulayan Ayabakan, "Altının o Amundi'nin dediği 4.500'lere gelebilmesi için o formasyonun oluşup o 4.111-4.150 bölgesini yukarı kırdığını görmeden ben Amundi kadar garanti veremeyeceğim açıkçası" dedi.
Ayabakan'ın değerlendirmesine göre, ons altında 4.150 veya 4.200 dolar seviyelerine ulaşılması tek başına 4.500 dolarlık hedefin gerçekleşeceğini göstermiyor. Daha güçlü bir yükseliş formasyonunun oluşması ve kritik direnç bölgesinin aşılması gerekiyor.
ALTINDA YÜKSELİŞ İÇİN EN AZ 4 HAFTALIK SÜREÇ VURGUSU
Altında yükseliş beklentisinin kesinleşmesi için zamana ihtiyaç olduğunu belirten Ayabakan, önümüzdeki haftalarda fiyat hareketlerinin yakından izlenmesi gerektiğini ifade etti.
Ayabakan, "Beklemeye devam edeceğiz. Ne kadar, haftada diyeyim, en az bir dört hafta, en az bir dört hafta biraz daha" sözleriyle temkinli duruşunu ortaya koydu.
Altın fiyatlarında yeni bir yükseliş hareketinin güç kazanması için Fed'in mesajları, ABD çekirdek enflasyon verisi, petrol fiyatlarındaki değişim ve jeopolitik gelişmeler yakından takip edilecek.