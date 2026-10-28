GÖZLER 3 KASIM'DA AA Finans'ın, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Kasım Salı günü açıklanacak ekim enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) ekimde yüzde 2,20 artacağını tahmin ediyor.

Enflasyon rakamları için gözler 3 Kasım'da (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

EKİM AYI BEKLENTİSİ YÜZDE 2,20



Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,20 oldu. Ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,25 ile yüzde 2,70 arasında yer aldı.