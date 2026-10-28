Ekim ayı enflasyon beklentisi belli oldu! Gözler 3 Kasım'da TÜİK'te
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Kasım'da açıklayacağı ekim ayı enflasyon verileri öncesinde ekonomistlerin beklentileri belli oldu. 21 ekonomist, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) ekimde aylık yüzde 2,20 artacağını tahmin etti. Eylülde yüzde 29,73 olan yıllık enflasyonun ekimde yüzde 29,28'e gerilemesi beklenirken yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,64 olarak hesaplandı.
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) ekimde yüzde 2,20 artacağını tahmin ediyor.
GÖZLER 3 KASIM'DA
AA Finans'ın, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Kasım Salı günü açıklanacak ekim enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
EKİM AYI BEKLENTİSİ YÜZDE 2,20
Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,20 oldu. Ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,25 ile yüzde 2,70 arasında yer aldı.
Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,20) eylülde yüzde 29,73 olan yıllık enflasyonun ekimde yüzde 29,28'e gerilemesi bekleniyor.
YIL SONU BEKLENTİSİ DÜŞTÜ
Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29,64 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde yüzde 1,84 artmıştı.
Bu yıl aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle: