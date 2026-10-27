Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; İç Ticaret Genel Müdürlüğü Sektörel Ticaret ve Taşınır Rehni Dairesi, sanal medyadaki bir paylaşım üzerine internette satış fiyatı 2 milyon TL olarak gösterilen daire için incelemede bulundu.

ARAYANLARA 'PEŞİNAT' DEDİ

Dairenin ilandaki fiyatının 2 milyon TL olduğu ancak arayan kişilere bu tutarın satış fiyatı değil, peşinat olduğunun söylendiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından 'yanıltıcı ilan' nedeniyle ilgili emlak şirketine ilk olarak 28 bin 620 TL idari para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığı yanıltıcı konut ilanına ceza uyguladı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

"TÜKETİCİLERİMİZİN HAKLARINI KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Öte yandan, bölgede benzer şekilde vatandaşı yanıltıcı bilgi veren çok sayıda ilan sahibine de aynı şekilde ceza uygulandığı ve incelemelerin sürdüğü belirtilerek, "İlanlarda belirtilen fiyatlar tüketiciyi yanıltmak için kullanılamaz. Vatandaşımızı gerçeği yansıtmayan bilgilerle peşinden koşturmak, zamanını ve emeğini boşa harcamak kabul edilemez. Ticaret Bakanlığı olarak tüketicilerimizin haklarını korumaya, yanıltıcı ilanlara karşı mevzuatımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Vatandaşımızı mağdur eden hiçbir uygulamaya göz yummayacağız" denildi.

İHLALE DEVAM ETTİ CEZASI KATLANDI

Ayrıca bakanlık, yanıltıcı konut ilanı ihlaline devam eden firmaya, önceden verilen cezanın 2 katı idari para cezası uyguladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadeler aktarıldı:

"Konut ilanında vatandaşı yanıltmaya çalışan kuruma ilk ikaz cezamız 28 bin 620 TL idi. İkaz dikkate alınmamış olacak ki ikinci cezayı 57 bin 240 TL'ye yükselttik. Vatandaşı yanıltmaya devam eden kuruluşlara uygulayacağımız ceza oranı aritmetik olarak artmaya devam edecek. Aynı firma her yeni ihlalde bir önceki cezanın 2 katını ödemekle yükümlü olacak."