Bakanlık 15 farklı düzenli sosyal yardım ödemesini Ailekart'ta topladı! 3,6 milyon kişiye tek kartla ödeme dönemi!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşların hayatını kolaylaştıran Ailekart uygulamasıyla 15 farklı düzenli sosyal yardım ödemesini tek kartta birleştirdi. Eylül 2025'ten bu yana 3,6 milyon hak sahibine ulaştırılan kartlar üzerinden 56 milyar liranın üzerinde sosyal destek ödemesi yapıldı. Peki yapay zeka altyapısıyla çalışan Ailekart hangi ödemeleri kapsıyor, ortak ATM ve POS cihazlarında nasıl kullanılıyor?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal yardım ödemelerini tek bir çatı altında toplayan Ailekart uygulamasıyla hak sahiplerine yapılan ödemelerin bilançosunu açıkladı. Eylül 2025'te hayata geçirilen uygulama sayesinde vatandaşlar, 15 farklı düzenli sosyal yardım ödemesine tek bir kart üzerinden hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşabiliyor.
Bakanlığın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşıma göre, dijital altyapıyla desteklenen kart uygulaması kısa sürede milyonlarca vatandaşa ulaştı.
YAPAY ZEKA DESTEKLİ SİSTEM VE YEREL YÖNETİM ENTEGRASYONU
Dijital Türkiye vizyonu doğrultusunda geliştirilen Ailekart, arka planında yapay zeka destekli merkezi bir ödeme sistemi barındırıyor. Bu teknolojik altyapı, sosyal yardım ve hizmet işlemlerinin bürokratik engellere takılmadan daha düzenli, verimli ve zahmetsiz biçimde yürütülmesini sağlıyor.
Sistemin dikkat çeken bir diğer ayağını ise yerel yönetimlerle kurulacak ortak veri ağı oluşturuyor. Planlanan tam entegrasyon sayesinde bakanlık ile yerel yönetimler arasında anlık veri paylaşımı yapılacak. Böylece ihtiyaç sahiplerinin tespiti ve sosyal hizmetlerin ulaştırılması süreçlerinde etkinliğin artırılması hedefleniyor.
ORTAK ATM VE TÜM POS CİHAZLARINDA GEÇERLİ KULLANIM
Ailekart, hak sahiplerine yalnızca ödemelerin hesaba yatması aşamasında değil, paranın kullanımı sırasında da günlük hayatı kolaylaştıran pratik seçenekler sunuyor. Vatandaşlar, hesaplarına yatan sosyal yardım tutarlarını farklı bankaların ortak kullanımına açık olan TAM ATM noktalarından nakit olarak çekebiliyor.
Nakit taşımak istemeyen kart sahipleri ise günlük alışverişlerinde Ailekart'ı tıpkı standart bir banka kartı gibi tüm POS cihazlarında doğrudan kullanabiliyor. Bakanlık, dijital altyapıyı güçlendirerek kapsayıcı sosyal hizmetleri Türkiye'nin dört bir yanındaki vatandaşlar için daha erişilebilir hale getirmeye devam edeceğini vurguluyor.