ORTAK ATM VE TÜM POS CİHAZLARINDA GEÇERLİ KULLANIM

Ailekart, hak sahiplerine yalnızca ödemelerin hesaba yatması aşamasında değil, paranın kullanımı sırasında da günlük hayatı kolaylaştıran pratik seçenekler sunuyor. Vatandaşlar, hesaplarına yatan sosyal yardım tutarlarını farklı bankaların ortak kullanımına açık olan TAM ATM noktalarından nakit olarak çekebiliyor.

Nakit taşımak istemeyen kart sahipleri ise günlük alışverişlerinde Ailekart'ı tıpkı standart bir banka kartı gibi tüm POS cihazlarında doğrudan kullanabiliyor. Bakanlık, dijital altyapıyı güçlendirerek kapsayıcı sosyal hizmetleri Türkiye'nin dört bir yanındaki vatandaşlar için daha erişilebilir hale getirmeye devam edeceğini vurguluyor.

Ailekart