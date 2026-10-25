SSK EMEKLİLERİNDE SON İKİ GÜN: ÖDEMELER 26 EKİM'DE TAMAMLANIYOR 17 Ekim Cumartesi günü başlayan 4A SSK emekli maaşı ödemelerinde ise son viraja girildi. Tahsis numarasının son rakamı 9, 7, 5, 3, 1, 8, 6 ve 4 olan SSK emeklileri geçtiğimiz günlerde aylıklarını aldı. Takvimdeki son iki grubun ödeme günleri ise şöyle: EMEKLİ GRUBU ÖDEME GÜNÜ Son rakamı 2 olan SSK emeklileri 25 Ekim Pazar (Bugün yatıyor) Son rakamı 0 olan SSK emeklileri 26 Ekim Pazartesi (SSK ödemeleri tamamlanıyor)

HAFTA SONU ÖDEMELERİNDE GECİKME YAŞANIYOR MU? Bağ-Kur ödemelerinin başlangıç tarihi olan 25 Ekim'in pazar gününe denk gelmesi, maaşların pazartesiye ertelenip ertelenmeyeceği sorusunu gündeme getirdi. SGK ve bankaların yürüttüğü mevcut uygulamaya göre SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki emekli maaşları cumartesi gününe rastladığında cumartesi, pazar gününe rastladığında ise pazar günü hesaplara yatırılıyor. Dolayısıyla ödeme günü 25 Ekim Pazar olan hak sahipleri, pazartesi gününü beklemeden ATM'lerden ve mobil bankacılık kanallarından paralarını çekebiliyor.