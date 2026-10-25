Ekim 2026 Bağ-Kur emekli maaşı ödemeleri başladı: Maaş günü pazara denk gelenler dikkat! ATM'ye gitmeden önce numaranızı kontrol edin
Ekim 2026 Bağ-Kur emekli maaşı ödemeleri başladı, SSK aylıklarında ise son iki güne girildi. Pazar günü banka hesaplarına para geçip geçmeyeceği merak konusu olurken, 25 Ekim itibarıyla hangi tahsis numaralarının ödeme alacağı netleşti. Peki, sizin maaşınız hangi gün yatacak ve ATM'ye gitmeden önce e-Devlet üzerinden sorgulama nasıl yapılır? İşte gün gün 4B Bağ-Kur maaş takvimi...
Milyonlarca Bağ-Kur emeklisinin beklediği ekim ayı maaş ödemeleri 25 Ekim Pazar günü itibarıyla başladı. Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) belirlediği takvim doğrultusunda 17 Ekim'de başlayan SSK ödemelerinde sona yaklaşılırken, 4B Bağ-Kur kapsamındaki emekliler 25-28 Ekim tarihleri arasında aylıklarına kavuşuyor. Dört gün sürecek ödeme maratonunun ilk gününde tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olan Bağ-Kur emeklilerinin maaşları hesaplara yatırılıyor.
25 EKİM 2026 PAZAR GÜNÜ KİMLERİN AYLIĞI YATIYOR?
SGK ödeme takvimine göre 25 Ekim Pazar günü hem Bağ-Kur emeklilerinin ilk grubu hem de SSK emeklilerinin sondan bir önceki grubu maaş alıyor. Bugün ve yarın hesaplara geçecek ödemelerin dağılımı şöyle:
SSK EMEKLİLERİNDE SON İKİ GÜN: ÖDEMELER 26 EKİM'DE TAMAMLANIYOR
17 Ekim Cumartesi günü başlayan 4A SSK emekli maaşı ödemelerinde ise son viraja girildi. Tahsis numarasının son rakamı 9, 7, 5, 3, 1, 8, 6 ve 4 olan SSK emeklileri geçtiğimiz günlerde aylıklarını aldı. Takvimdeki son iki grubun ödeme günleri ise şöyle:
HAFTA SONU ÖDEMELERİNDE GECİKME YAŞANIYOR MU?
Bağ-Kur ödemelerinin başlangıç tarihi olan 25 Ekim'in pazar gününe denk gelmesi, maaşların pazartesiye ertelenip ertelenmeyeceği sorusunu gündeme getirdi.
TAHSİS NUMARASI VE MAAŞ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Emeklilerin maaş gününü öğrenmesi için T.C. kimlik numarasından farklı olan tahsis numarasının son rakamına bakması gerekiyor. Bağ-Kur emeklileri e-Devlet Kapısı üzerinden "4B Emekli Aylık Bilgisi" ekranına girerek tahsis numaralarını kolayca görüntüleyebiliyor.
Maaş tutarının ve ödemenin hesaba tanımlanıp tanımlanmadığı ise yine e-Devlet'teki "4B Emekli Ödeme Bilgileri" ile "Emekli Günlük Ödeme Sorgulama" hizmetlerinden ya da maaş alınan bankanın mobil uygulaması ve müşteri hizmetleri üzerinden kontrol edilebiliyor.
MEMUR EMEKLİLERİ VE ERKEN ÖDEME DURUMU
25-28 Ekim tarihlerini kapsayan ödeme takvimi yalnızca 4B Bağ-Kur emeklileri için uygulanıyor. Emekli Sandığı (4C) kapsamındaki memur emeklileri farklı bir ödeme düzenine tabi olduğundan maaşlarını kendi takvim günlerinde alıyor.