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Ekim 2026 Bağ-Kur emekli maaşı ödemeleri başladı: Maaş günü pazara denk gelenler dikkat! ATM'ye gitmeden önce numaranızı kontrol edin

Ekim 2026 Bağ-Kur emekli maaşı ödemeleri başladı, SSK aylıklarında ise son iki güne girildi. Pazar günü banka hesaplarına para geçip geçmeyeceği merak konusu olurken, 25 Ekim itibarıyla hangi tahsis numaralarının ödeme alacağı netleşti. Peki, sizin maaşınız hangi gün yatacak ve ATM'ye gitmeden önce e-Devlet üzerinden sorgulama nasıl yapılır? İşte gün gün 4B Bağ-Kur maaş takvimi...

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Ekim 2026 Bağ-Kur emekli maaşı ödemeleri başladı: Maaş günü pazara denk gelenler dikkat! ATM'ye gitmeden önce numaranızı kontrol edin

Milyonlarca Bağ-Kur emeklisinin beklediği ekim ayı maaş ödemeleri 25 Ekim Pazar günü itibarıyla başladı. Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) belirlediği takvim doğrultusunda 17 Ekim'de başlayan SSK ödemelerinde sona yaklaşılırken, 4B Bağ-Kur kapsamındaki emekliler 25-28 Ekim tarihleri arasında aylıklarına kavuşuyor. Dört gün sürecek ödeme maratonunun ilk gününde tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olan Bağ-Kur emeklilerinin maaşları hesaplara yatırılıyor.

Ekim 2026 Bağ-Kur emekli maaşı ödemeleri başladı: Maaş günü pazara denk gelenler dikkat! ATM'ye gitmeden önce numaranızı kontrol edin-2

25 EKİM 2026 PAZAR GÜNÜ KİMLERİN AYLIĞI YATIYOR?

SGK ödeme takvimine göre 25 Ekim Pazar günü hem Bağ-Kur emeklilerinin ilk grubu hem de SSK emeklilerinin sondan bir önceki grubu maaş alıyor. Bugün ve yarın hesaplara geçecek ödemelerin dağılımı şöyle:

TARİH
KAPSAM
TAHSİS NUMARASI
25 Ekim Pazar
Bağ-Kur - 4B
Son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar
25 Ekim Pazar
SSK - 4A
Son rakamı 2 olanlar
26 Ekim Pazartesi
Bağ-Kur - 4B
Son rakamı 3 ve 1 olanlar
26 Ekim Pazartesi
SSK - 4A
Son rakamı 0 olanlar

Ekim 2026 Bağ-Kur emekli maaşı ödemeleri başladı: Maaş günü pazara denk gelenler dikkat! ATM'ye gitmeden önce numaranızı kontrol edin-3

BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN 4 GÜNLÜK ÖDEME TAKVİMİ

Bağ-Kur (4B) sigortalılarının ekim ayı maaşları, tahsis numarasının son hanesine göre dört günlük takvim çerçevesinde hesaplara aktarılıyor. 28 Ekim Çarşamba günü tamamlanacak ödeme listesi şu şekilde:

TAHSİS NUMARASI
ÖDEME TARİHİ
Son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar
25 Ekim Pazar
Son rakamı 3 ve 1 olanlar
26 Ekim Pazartesi
Son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar
27 Ekim Salı
Son rakamı 2 ve 0 olanlar
28 Ekim Çarşamba

Ekim 2026 Bağ-Kur emekli maaşı ödemeleri başladı: Maaş günü pazara denk gelenler dikkat! ATM'ye gitmeden önce numaranızı kontrol edin-4

SSK EMEKLİLERİNDE SON İKİ GÜN: ÖDEMELER 26 EKİM'DE TAMAMLANIYOR

17 Ekim Cumartesi günü başlayan 4A SSK emekli maaşı ödemelerinde ise son viraja girildi. Tahsis numarasının son rakamı 9, 7, 5, 3, 1, 8, 6 ve 4 olan SSK emeklileri geçtiğimiz günlerde aylıklarını aldı. Takvimdeki son iki grubun ödeme günleri ise şöyle:

EMEKLİ GRUBU
ÖDEME GÜNÜ
Son rakamı 2 olan SSK emeklileri
25 Ekim Pazar (Bugün yatıyor)
Son rakamı 0 olan SSK emeklileri
26 Ekim Pazartesi (SSK ödemeleri tamamlanıyor)

Ekim 2026 Bağ-Kur emekli maaşı ödemeleri başladı: Maaş günü pazara denk gelenler dikkat! ATM'ye gitmeden önce numaranızı kontrol edin-5

HAFTA SONU ÖDEMELERİNDE GECİKME YAŞANIYOR MU?

Bağ-Kur ödemelerinin başlangıç tarihi olan 25 Ekim'in pazar gününe denk gelmesi, maaşların pazartesiye ertelenip ertelenmeyeceği sorusunu gündeme getirdi.

SGK ve bankaların yürüttüğü mevcut uygulamaya göre SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki emekli maaşları cumartesi gününe rastladığında cumartesi, pazar gününe rastladığında ise pazar günü hesaplara yatırılıyor. Dolayısıyla ödeme günü 25 Ekim Pazar olan hak sahipleri, pazartesi gününü beklemeden ATM'lerden ve mobil bankacılık kanallarından paralarını çekebiliyor.

Ekim 2026 Bağ-Kur emekli maaşı ödemeleri başladı: Maaş günü pazara denk gelenler dikkat! ATM'ye gitmeden önce numaranızı kontrol edin-6

TAHSİS NUMARASI VE MAAŞ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Emeklilerin maaş gününü öğrenmesi için T.C. kimlik numarasından farklı olan tahsis numarasının son rakamına bakması gerekiyor. Bağ-Kur emeklileri e-Devlet Kapısı üzerinden "4B Emekli Aylık Bilgisi" ekranına girerek tahsis numaralarını kolayca görüntüleyebiliyor.

E-DEVLET
"4B Emekli Ödeme Bilgileri" hizmeti üzerinden maaş tutarı ve ödeme bilgileri kontrol edilebilir.
GÜNLÜK ÖDEME
"Emekli Günlük Ödeme Sorgulama" hizmeti üzerinden ödeme durumu görüntülenebilir.
BANKA KANALLARI
Ödeme bilgileri maaş alınan bankanın mobil uygulaması ve müşteri hizmetleri üzerinden de kontrol edilebilir.

Maaş tutarının ve ödemenin hesaba tanımlanıp tanımlanmadığı ise yine e-Devlet'teki "4B Emekli Ödeme Bilgileri" ile "Emekli Günlük Ödeme Sorgulama" hizmetlerinden ya da maaş alınan bankanın mobil uygulaması ve müşteri hizmetleri üzerinden kontrol edilebiliyor.

Ekim 2026 Bağ-Kur emekli maaşı ödemeleri başladı: Maaş günü pazara denk gelenler dikkat! ATM'ye gitmeden önce numaranızı kontrol edin-7

MEMUR EMEKLİLERİ VE ERKEN ÖDEME DURUMU

25-28 Ekim tarihlerini kapsayan ödeme takvimi yalnızca 4B Bağ-Kur emeklileri için uygulanıyor. Emekli Sandığı (4C) kapsamındaki memur emeklileri farklı bir ödeme düzenine tabi olduğundan maaşlarını kendi takvim günlerinde alıyor.

Ekim ayı için herhangi bir erken ödeme uygulaması bulunmazken, tüm transferler SGK'nin olağan takvimine uygun olarak gerçekleştiriliyor.
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