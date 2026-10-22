Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından belirlenen kredi kartı taksit sınırları, tüketicilerin alışverişlerinde dikkat etmesi gereken kurallar arasında yer alıyor. Ticaret Bakanlığının 15 Ekim 2026 tarihli düzenlemesiyle sıfır cep telefonlarında taksitli satışlara ilişkin fiyat sınırı 20 bin TL'den 40 bin TL'ye yükseltildi. Diğer ürün gruplarında ise mevcut taksit ve vade sınırlarında değişiklik yapılmadı.

Yeni telefon almak, evini yenilemek veya tatil planı yapmak isteyen tüketicilerin bilmesi gereken azami taksit süreleri ürün kategorilerine göre farklılık gösteriyor.