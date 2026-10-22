Kredi kartıyla alışverişte güncel taksit sınırları belli oldu: Cep telefonu, bilgisayar, tablet ve mobilyada kaç ay vade var?
Alışverişte kredi kartı taksit sınırları ürün kategorisine göre değişiyor. Cep telefonunda 40 bin TL sınırı uygulanırken bilgisayar, tablet, televizyon, beyaz eşya, mobilya ve seyahat harcamalarında azami taksit süreleri farklılaşıyor. Peki, hangi ürüne kaç ay taksit yapılabiliyor?
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından belirlenen kredi kartı taksit sınırları, tüketicilerin alışverişlerinde dikkat etmesi gereken kurallar arasında yer alıyor. Ticaret Bakanlığının 15 Ekim 2026 tarihli düzenlemesiyle sıfır cep telefonlarında taksitli satışlara ilişkin fiyat sınırı 20 bin TL'den 40 bin TL'ye yükseltildi. Diğer ürün gruplarında ise mevcut taksit ve vade sınırlarında değişiklik yapılmadı.
Yeni telefon almak, evini yenilemek veya tatil planı yapmak isteyen tüketicilerin bilmesi gereken azami taksit süreleri ürün kategorilerine göre farklılık gösteriyor.
CEP TELEFONUNDA 40 BİN TL SINIRI
Cep telefonu alımlarında uygulanacak vade sınırı, cihazın sıfır veya yenilenmiş olmasına ve ödeme yöntemine göre değişiyor.
Sıfır cep telefonları: Fiyatı 40 bin TL ve altında olan telefonlarda taksitli satış ve ilgili tüketici kredisi kapsamında azami vade 12 ay olarak uygulanıyor. Fiyatı 40 bin TL'nin üzerindeki telefonlarda ise azami vade 3 ayla sınırlı.
Bununla birlikte, sıfır cep telefonu alımlarında bireysel kredi kartına taksit yapılamıyor. Bu nedenle tüketici kredisiyle sunulan vade imkânı ile kredi kartı taksiti birbirinden ayrılıyor.
Yenilenmiş cep telefonları: Ticaret Bakanlığının belirlediği şartları karşılayan yenilenmiş telefonlarda, kredi kartıyla yapılan alışverişlerde tutar sınırı olmaksızın 12 aya kadar taksit uygulanabiliyor. Tüketici kredilerinde ise ayrı vade sınırları bulunuyor.
BİLGİSAYAR VE TABLETTE TAKSİT SINIRLARI
Bilgisayar ve tablet alımlarında kredi kartıyla uygulanabilecek taksit sayıları aynı değil.
- Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar: En fazla 12 ay taksit yapılabiliyor.
- Tabletler: En fazla 6 ay taksit uygulanabiliyor.
Diğer elektronik eşyalar: Televizyon alımlarına ilişkin özel sınırlar dışında, elektronik eşya harcamalarında azami taksit süresi 4 ay olarak uygulanıyor.
TELEVİZYONDA 5 BİN TL SINIRI
Televizyon alışverişlerinde uygulanacak taksit sayısı ürünün fiyatına göre belirleniyor.
- 5.000 TL'nin altındaki televizyonlar: En fazla 9 ay taksit.
- 5.000 TL ve üzerindeki televizyonlar: En fazla 4 ay taksit.
Söz konusu sınırlar BDDK'nın kredi kartı taksitlerine ilişkin kararlarında yer alıyor.
BEYAZ EŞYA VE KÜÇÜK EV ALETLERİNDE 9 AY TAKSİT
Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve benzeri elektrikli ev eşyalarında kredi kartına azami 9 ay taksit uygulanabiliyor. Küçük ev aletlerinde de ürünün tabi olduğu kategoriye göre ilgili sınırlar dikkate alınıyor.
Evini yenilemek isteyen tüketicilerin beyaz eşya ve elektrikli ev aletleri alımlarında bu süreyi göz önünde bulundurması gerekiyor.
MOBİLYA ALIŞVERİŞİNDE TAKSİT SÜRESİ
Mobilya alımlarında bireysel kredi kartıyla en fazla 9 ay taksit yapılabiliyor. Koltuk takımı, yatak odası, yemek odası ve benzeri mobilya ürünlerinde geçerli olan bu sınır, BDDK'nın mevcut düzenlemeleri kapsamında uygulanıyor.
Taksit sayısı, bankanın ve satıcının sunduğu ödeme seçeneklerine göre daha düşük belirlenebiliyor.
YURT İÇİ SEYAHAT VE KONAKLAMADA 18 AY TAKSİT
Tatil ve turizm harcamalarında yurt içi ve yurt dışı ayrımı önem taşıyor.
Yurt içi harcamalar: Yurt içi hava yolu, seyahat acentesi ve konaklama harcamalarında bireysel kredi kartıyla en fazla 18 ay taksit uygulanabiliyor.
Yurt dışı harcamalar: Yurt dışına ilişkin hava yolu, seyahat acentesi ve konaklama harcamalarında kredi kartına taksit yapılamıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ilişkin bu kapsamdaki harcamalarda ise azami 3 ay taksit uygulanabiliyor.
Önemli not: Bu tablo bireysel kredi kartlarına ilişkin azami taksit sürelerini gösteriyor. Sıfır cep telefonlarında 40 bin TL ve altındaki cihazlar için 12 ay, bu tutarın üzerindeki cihazlar için 3 ay vade sınırı ise kredi kartı taksiti değil, ilgili taksitli satış ve tüketici kredisi düzenlemeleri kapsamında değerlendirilmelidir. Kurumsal kredi kartlarında genel taksit sınırı 18 aya kadar çıkabilse de ürün bazındaki özel kısıtlamalar ayrıca dikkate alınmalıdır.