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AJet yurt içi kış biletlerini 1200 TL'den satışa çıkardı: 100 bin indirimli koltuk için son tarih

AJet yurt içi uçuşlarda vergiler dahil 1200 TL'den başlayan 100 bin indirimli bileti satışa çıkardı. Sadece "ajet.com" ve mobil uygulama üzerinden yarın saat 23.59'a kadar alınabilecek biletler 24 Kasım 2026-25 Şubat 2027 tarihleri arasındaki hafta içi tüm direkt seferlerde geçerli olacak.

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AJet yurt içi kış biletlerini 1200 TL'den satışa çıkardı: 100 bin indirimli koltuk için son tarih

AJet, yurt içi uçuşlarda vergiler dahil 1200 liradan başlayan fiyatlarla indirimli biletleri satışa sundu.

AJET KAMPANYA TARİHLERİ
Şirketten yapılan açıklamaya göre, kış sezonunu kapsayan kampanya kapsamında yarın (23 Ekim) saat 23.59'a kadar satın alınabilecek indirimli biletler, 24 Kasım 2026-25 Şubat 2027 tarihleri arasında hafta içindeki tüm yurt içi uçuşlarda geçerli olacak.

AJet kış kampanyası başlattı (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)AJet kış kampanyası başlattı (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

100 BİN KOLTUKLA SINIRLI
100 bin koltukla sınırlı kampanya tek yönlü direkt uçuşlarda geçerli olacak.

AJet yurt içi kış biletlerini 1200 TL'den satışa çıkardı: 100 bin indirimli koltuk için son tarih-3

İndirimli biletler, sadece "ajet.com" ve AJet Mobil uygulaması üzerinden alınabilecek.

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AJet yurt içi kış biletlerini 1200 TL'den satışa çıkardı: 100 bin indirimli koltuk için son tarih-5 AJet yurt içi kış biletlerini 1200 TL'den satışa çıkardı: 100 bin indirimli koltuk için son tarih-6 AJet yurt içi kış biletlerini 1200 TL'den satışa çıkardı: 100 bin indirimli koltuk için son tarih-7
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