AJet yurt içi kış biletlerini 1200 TL'den satışa çıkardı: 100 bin indirimli koltuk için son tarih
AJet yurt içi uçuşlarda vergiler dahil 1200 TL'den başlayan 100 bin indirimli bileti satışa çıkardı. Sadece "ajet.com" ve mobil uygulama üzerinden yarın saat 23.59'a kadar alınabilecek biletler 24 Kasım 2026-25 Şubat 2027 tarihleri arasındaki hafta içi tüm direkt seferlerde geçerli olacak.
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AJet, yurt içi uçuşlarda vergiler dahil 1200 liradan başlayan fiyatlarla indirimli biletleri satışa sundu.
AJET KAMPANYA TARİHLERİ
Şirketten yapılan açıklamaya göre, kış sezonunu kapsayan kampanya kapsamında yarın (23 Ekim) saat 23.59'a kadar satın alınabilecek indirimli biletler, 24 Kasım 2026-25 Şubat 2027 tarihleri arasında hafta içindeki tüm yurt içi uçuşlarda geçerli olacak.
100 BİN KOLTUKLA SINIRLI
100 bin koltukla sınırlı kampanya tek yönlü direkt uçuşlarda geçerli olacak.
İndirimli biletler, sadece "ajet.com" ve AJet Mobil uygulaması üzerinden alınabilecek.
Tayfun Dastan Takvim.com.tr Ekonomi