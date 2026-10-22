AJET KAMPANYA TARİHLERİ

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kış sezonunu kapsayan kampanya kapsamında yarın (23 Ekim) saat 23.59'a kadar satın alınabilecek indirimli biletler, 24 Kasım 2026-25 Şubat 2027 tarihleri arasında hafta içindeki tüm yurt içi uçuşlarda geçerli olacak.

AJet kış kampanyası başlattı (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)