Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, aile kurumunu güçlendirmek ve gençleri sosyal risklere karşı korumak amacıyla hayata geçirilen Aile ve Gençlik Fonu'nun, Türkiye'nin yer altı zenginliklerinden elde edilen gelirlerle finanse edildiğini belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 15 bin 468 gence toplam 1 milyar 756 milyon 600 bin lira ödeme yapıldığını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş. (Foto: AA)

Bu kaynakla gençlerin geleceğine yatırım yaptıklarını vurgulayan Göktaş, "81 ilde yürüttüğümüz bu projeyle aile birliğini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Gençlerimiz başvurularını 'ailegenclikfonu.aile.gov.tr' web sitesi veya e-Devlet üzerinden yapabilirler." ifadelerini kullandı.

Göktaş, fondan daha fazla genç çiftin faydalanması için ocakta kredi miktarını güncellediklerini anımsatarak, "Fona başvuran çiftlerdeki kişilerin ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde 250 bin lira, 26-29 yaş aralığında olmaları durumunda ise 200 bin liralık destek sağlıyoruz. Başvurusu onaylanan çiftlerimize kredi desteğini 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz şekilde veriyoruz." dedi.

Fondan yararlanmak için gereken gelir şartını da yükselttiklerini hatırlatan Göktaş, bu kapsamda gelir durumu değerlendirmesinde son 6 ay gelirine ilişkin başvuru şartını asgari ücretin 2,3 katından 2,5 katına çıkardıklarını bildirdi.

"GÜÇLÜ AİLELERİN TEMELLERİNİ BİRLİKTE ATIYORUZ"

Bakan Göktaş, ayrıca 48 ay içinde çocuk sahibi olan genç çiftlerin geri ödemelerinin ilk çocuk için 12 aylık taksitini hibe ettiklerini, kalan borçlarını ise 12 ay ertelediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Erteleme süreci ile birlikte 60 aya uzayan vade süresi içerisinde ikinci çocuk sahibi olunması halinde kalan borcun tamamını hibe ediyoruz. Fon kapsamında bugüne kadar tek çocuk sahibi olan 23 bin 110 çift, borçlarının 12 aylık taksitinin hibe edilmesi ve 12 aylık taksitinin ertelenmesi haklarından yararlandı. İki ve üzeri çocuk sahibi olan 528 çift ise borçlarının tamamının hibe edilmesi hakkından yararlandı. Fon kapsamında desteklediğimiz 23 bin 638 çiftimizin, 24 bin 176 çocuğu dünyaya geldi. Bu, desteğimizin en güzel sonucudur."

Göktaş, gençlerin sağlam temeller üzerinde aile kurmalarını hedeflediklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Gençlerimizin yuva kurma hayallerini destekliyor, güçlü ailelerin temellerini birlikte atıyoruz. 2024 yılında pilot illerde hayata geçirdiğimiz ve 2025 yılında Türkiye geneline yaygınlaştırdığımız Aile ve Gençlik Fonu'na yapılan başvurular 315 bin 696'ya ulaştı. Bu ay 15 bin 468 gencimize 1 milyar 756 milyon 600 bin liralık ödeme gerçekleştirdik. Böylece evlilik yolundaki 238 bin 448 gencimize 22 milyar 804 milyon 100 bin lira tutarında sıfır faizli kredi desteği sağlamış olduk. Maddi desteğin yanı sıra eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle de bugüne kadar 271 bin 118 gencimizin yanında olduk."

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