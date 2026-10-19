Uzay ve havacılık şirketi SpaceX ile elektrikli araç üreticisi Tesla'nın sahibi Elon Musk, gelecek yıl ABD'deki 18 yaş altı her çocuğa kendi paylarından birer adet SpaceX hissesi dağıtmayı planladığını açıkladı. Sahibi olduğu sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı ve profilinin en üstüne sabitlediği paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Gelecek yıl Amerika'daki her çocuğa SpaceX hisselerimden bir adet vereceğim. Bu ilk olacak ve çok daha fazlası gelecek.

Musk, dağıtımın nasıl yapılacağına dair hiçbir teknik veya hukuki ayrıntı paylaşmadı. İlk bakışta milyarlarca dolarlık cömert bir bağış vaadi gibi görünen bu çıkış; zamanlaması, ABD vergi yasalarındaki boşluklar, hisse senedi piyasasındaki olası etkileri ve Musk'ın nüfus politikalarıyla birlikte incelendiğinde çok katmanlı bir strateji tartışmasını beraberinde getiriyor.

SPACE X HİSSE VAADİ DAĞITIMIN FİNANSAL ÇERÇEVESİ Kapsamdaki çocuk sayısı 73 milyon ABD'de 18 yaş altındaki nüfus Bir SpaceX hissesinin yaklaşık değeri 146 dolar Cuma günkü kapanış bandı Vaat edilen hisselerin bugünkü yaklaşık değeri 10,5 milyar dolar Yaklaşık 520,3 milyar TL Halka arz sonrası seyir Yüzde 35,3 düşüş Haziran zirvesine göre değer kaybı Not: Musk'ın toplam dolaşımdaki yaklaşık 8,1 milyar payın en büyük kısmını elinde tuttuğu, servetinin ise 904 milyar dolar ile 1,27 trilyon dolar arasında hesaplandığı belirtiliyor.

ZAMANLAMA DİKKAT ÇEKTİ

Dikkat çekici bir diğer ayrıntı ise vaadin açıklanma zamanlaması. Musk'ın bu duyuruyu, SpaceX'in salı günü açıklayacağı çeyreklik finansal sonuçlardan yalnızca bir gün önce yapması, piyasa gözlemcileri tarafından zirveden yüzde 35'in üzerinde gerileyen hisselere yönelik kamuoyu ilgisini canlandırma hamlesi olarak değerlendiriliyor.

Musk'ın hisse vaadi, kasım ayında halka arz hazırlığı yapan yapay zeka şirketi Anthropic'in pazar günü açıkladığı kararın hemen ardından geldi. The Independent'ın haberine göre Claude yapay zeka modelinin geliştiricisi Anthropic, teknolojinin iş gücü piyasası ve toplum üzerindeki yıkıcı etkileriyle mücadele etmek amacıyla hisselerinin yüzde 5'ini, yaklaşık 48 milyar dolarlık büyüklüğü, yeni kurulan Anthropic Kamu Yararı Fonu'na devredeceğini duyurdu.

Üstelik bu adım, AP-NORC araştırmasında Amerikalıların yüzde 64'ünün yapay zekanın "fazla hızlı ve kontrolsüz geliştiği" yönünde endişe bildirdiği bir dönemde atıldı.

Anthropic'in duyurusuna X üzerinden yanıt veren Musk, hisselerin kurumsal bir fona aktarılması yerine doğrudan halka dağıtılması gerektiğini savundu ve saatler sonra kendi SpaceX vaadini açıkladı. Ancak eleştirmenlere göre bir fona kaynak aktarmak bağımsız denetim ve kamu yararı projeleri gerektirirken, çocuklara doğrudan tekil hisse dağıtmak şirketin kontrolünü zayıflatmadığı gibi doğrudan Musk'ın ve SpaceX'in marka imajına hizmet ediyor.