ABD'de enflasyonun yüksek seyrini koruması ve ekonomik faaliyetlerin güçlü görünümü, Fed'in yıl sonuna kadar izleyeceği para politikasına ilişkin tahminlerde belirleyici olmaya devam ediyor.



Fed'in ekim ayındaki faiz kararı öncesinde küresel finans kuruluşlarının tahminleri farklılaşırken, Bank of America diğer büyük bankalardan ayrışan bir senaryo ortaya koydu.



BOFA İKİ AYRI FAİZ ARTIŞI BEKLİYOR



Piyasalarda Fed'in ekim toplantısında faizleri sabit tutacağı beklentisi ağırlık kazanırken, BofA yıl sonuna kadar iki ayrı faiz artışı yapılacağı öngörüsünü korudu.

Gözler ABD Merkez Bankasının faiz kararında (Foto: Reuters)



BOFA'DAN YIL SONUNA KADAR 50 BAZ PUANLIK ARTIŞ TAHMİNİ



BofA Küresel Araştırma, Fed'in ekim ve aralık toplantılarında toplam 50 baz puanlık faiz artışına gideceğini tahmin ediyor. Bankanın öngörüsüne göre Fed'in politika faizi yıl sonunda yüzde 4,25-4,50 aralığına yükselecek.



BofA, bu beklentisini enflasyonun yüksek seviyelerde kalmaya devam etmesine ve ekonomik faaliyetlerin güçlü görünümüne dayandırıyor.

Bankanın değerlendirmesinde, Fed'in yakından takip ettiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksinin yıl sonunda yüzde 3,4 seviyesine ulaşabileceği tahmini de öne çıkıyor.



BofA'ya göre söz konusu görünüm, para politikasında ilave sıkılaşma ihtiyacını gündeme getirebilir. GOLDMAN SACHS VE JPMORGAN'DAN ARALIK AYI TAHMİNİ



BofA'nın aksine küresel finans kuruluşlarının büyük bölümü, Fed'in ekim toplantısında politika faizini sabit tutacağını öngörüyor.