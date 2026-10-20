Fed'in faiz kararı öncesi 13 banka beklentilerini açıkladı! BofA'dan farklı tahmin
ABD Merkez Bankasının (Fed) 28 Ekim'deki faiz kararı öncesinde 13 küresel finans kuruluşunun tahminleri netleşti. Goldman Sachs, JPMorgan ve diğer 10 araştırma birimi aralık ayında 25 baz puanlık faiz artışı beklerken Bank of America, ekim ve aralıkta toplam 50 baz puanlık artış öngörüyor. Piyasalarda ekim ayında faiz artırımı ihtimali yüzde 20'ye gerilerken gözler Fed'in kritik kararına çevrildi.
ABD'de enflasyonun yüksek seyrini koruması ve ekonomik faaliyetlerin güçlü görünümü, Fed'in yıl sonuna kadar izleyeceği para politikasına ilişkin tahminlerde belirleyici olmaya devam ediyor.
Fed'in ekim ayındaki faiz kararı öncesinde küresel finans kuruluşlarının tahminleri farklılaşırken, Bank of America diğer büyük bankalardan ayrışan bir senaryo ortaya koydu.
BOFA İKİ AYRI FAİZ ARTIŞI BEKLİYOR
Piyasalarda Fed'in ekim toplantısında faizleri sabit tutacağı beklentisi ağırlık kazanırken, BofA yıl sonuna kadar iki ayrı faiz artışı yapılacağı öngörüsünü korudu.
BOFA'DAN YIL SONUNA KADAR 50 BAZ PUANLIK ARTIŞ TAHMİNİ
BofA Küresel Araştırma, Fed'in ekim ve aralık toplantılarında toplam 50 baz puanlık faiz artışına gideceğini tahmin ediyor. Bankanın öngörüsüne göre Fed'in politika faizi yıl sonunda yüzde 4,25-4,50 aralığına yükselecek.
BofA, bu beklentisini enflasyonun yüksek seviyelerde kalmaya devam etmesine ve ekonomik faaliyetlerin güçlü görünümüne dayandırıyor.
Bankanın değerlendirmesinde, Fed'in yakından takip ettiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksinin yıl sonunda yüzde 3,4 seviyesine ulaşabileceği tahmini de öne çıkıyor.
BofA'ya göre söz konusu görünüm, para politikasında ilave sıkılaşma ihtiyacını gündeme getirebilir.
GOLDMAN SACHS VE JPMORGAN'DAN ARALIK AYI TAHMİNİ
BofA'nın aksine küresel finans kuruluşlarının büyük bölümü, Fed'in ekim toplantısında politika faizini sabit tutacağını öngörüyor.
Goldman Sachs, JPMorgan, Nomura, HSBC ve Barclays, Fed'in ilk faiz artışını aralık ayında gerçekleştireceğini ve 25 baz puanlık artırıma gideceğini tahmin ediyor.
Deutsche Bank, UBS, Morgan Stanley, Macquarie, Standard Chartered ve Citigroup da yılın son toplantısında tek faiz artışı yapılacağı beklentisini paylaşıyor.
Bu kuruluşların tahminleri, Fed'in ekim ayında beklemede kalacağı ve yılın son toplantısında para politikasını sıkılaştıracağı senaryosunda birleşiyor.
12 ARAŞTIRMA BİRİMİNDEN YÜZDE 4,00-4,25 TAHMİNİ
Küresel finans kuruluşlarının yıl sonuna ilişkin faiz tahminlerinde iki farklı senaryo öne çıkıyor. BofA dışındaki 12 araştırma birimi, Fed'in yıl sonunda politika faizini yüzde 4,00-4,25 aralığına yükseltmesini bekliyor. BofA ise ekim ve aralık aylarında iki ayrı faiz artışı öngörerek yıl sonu için yüzde 4,25-4,50 aralığını tahmin ediyor. Böylece finans kuruluşları arasındaki temel ayrışma, faiz artışlarının zamanlaması ve toplam büyüklüğünde ortaya çıkıyor.
PİYASALARDA EKİM AYI İHTİMALİ YÜZDE 20'YE GERİLEDİ
Para piyasalarındaki fiyatlamalar, Fed'in ekim toplantısında faiz artışına gitme ihtimalinin yüzde 20'ye kadar gerilediğine işaret ediyor. Bu görünüm, yatırımcıların ekim ayında faizlerin sabit tutulacağı senaryosuna daha fazla ağırlık verdiğini ortaya koyuyor. Buna karşılık BofA'nın ekim ayında faiz artışı beklentisini koruması, bankanın piyasa fiyatlamalarından ve diğer büyük finans kuruluşlarından ayrıştığını gösteriyor.
GÖZLER 28 EKİM'DEKİ KRİTİK KARARDA
Fed'in 28 Ekim'de açıklayacağı faiz kararı, küresel bankaların farklılaşan yıl sonu tahminleri açısından önem taşıyor. BofA, ekim ayında başlayacak iki aşamalı bir faiz artışı süreci beklerken Goldman Sachs, JPMorgan ve diğer büyük kuruluşlar aralık ayında tek artış yapılacağını öngörüyor.
Finans kuruluşlarının açıkladığı oranlar birer tahmin niteliği taşırken, Fed'in ekim ve aralık toplantılarında vereceği kararlar ABD'de politika faizinin yılı hangi seviyede tamamlayacağını belirleyecek.