VATANDAŞLARA RESMİ KAYNAKLARI TAKİP ETME ÇAĞRISI

TSB, vatandaşlardan herhangi bir resmi kaynağa dayanmayan ve sektörün güvenilirliğini hedef alan yanıltıcı paylaşımlara itibar etmemelerini istedi. Sigorta şirketlerinin faaliyetleri ve mali durumları hakkında bilgi edinirken başta Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) olmak üzere yetkili kurumların ve şirketlerin resmi açıklamalarının esas alınması gerektiği vurgulandı.

Birlik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Sigorta Birliği olarak, kamuoyunu yanıltıcı nitelikteki paylaşımları yakından takip ettiğimizi, sektörümüzün itibarını ve sigortalılarımızın haklarını korumaya yönelik gerekli girişimlerde bulunacağımızı belirtmek isteriz. Sigorta sektörümüz, her zaman olduğu gibi bugün de vatandaşlarımızın ve işletmelerimizin yanında olmaya, üstlendiği sorumlulukları yerine getirmeye kararlılıkla devam etmektedir."

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