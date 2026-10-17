İstanbul'daki sel felaketinin ardından 3 sigorta şirketinin iflas ettiği iddiasına TSB'den kritik yanıt
İstanbul'da yaşanan sel felaketinin ardından sosyal medyada üç sigorta şirketinin iflas ettiği yönündeki iddialar gündem oldu. Türkiye Sigorta Birliği (TSB), söz konusu paylaşımların gerçeği yansıtmadığını belirterek vatandaşları resmi kaynaklara itibar etmeleri konusunda uyardı.
İstanbul'da etkili olan sel felaketinin ardından sosyal medyada üç sigorta şirketinin iflas ettiğine yönelik iddialar ortaya atıldı. Türkiye Sigorta Birliği, kamuoyunda endişeye neden olan paylaşımların asılsız olduğunu bildirdi.
SİGORTA SEKTÖRÜNÜN RİSK YÖNETİMİ VURGUSU
TSB tarafından yapılan açıklamada, Türkiye sigorta sektörünün güçlü kurumsal yapısı, risk yönetimi kapasitesi ve uluslararası reasürans güvenceleriyle doğal afetler dahil üstlendiği riskleri yönetmeye devam ettiği belirtildi. Sektörün, sigortalılarına karşı yükümlülüklerini yerine getirme kapasitesini koruduğu vurgulandı.
Açıklamada ayrıca, sel felaketinin ardından hasar ihbarlarının alınması, hasar tespit çalışmalarının yürütülmesi ve poliçe kapsamındaki tazminatların hak sahiplerine en kısa sürede ulaştırılması için gerekli çalışmaların sürdürüldüğü aktarıldı.
ASILSIZ PAYLAŞIMLARA CEZAİ YAPTIRIM UYARISI
5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nun 35'inci maddesinin yedinci fıkrasına dikkat çekilen açıklamada, sigorta kuruluşlarının itibarını zedeleyebilecek veya mali durumlarına zarar verebilecek asılsız haberlerin yayılmasının cezai yaptırıma tabi olduğu hatırlatıldı.
Şirket isimleri açıkça belirtilmese bile kuruluşların güvenilirliği konusunda şüphe oluşturarak mali bünyelerini olumsuz etkileyebilecek nitelikteki asılsız haberlerin çeşitli iletişim ve yayın araçlarıyla yayılmasının da yaptırım kapsamında olduğu ifade edildi.
VATANDAŞLARA RESMİ KAYNAKLARI TAKİP ETME ÇAĞRISI
TSB, vatandaşlardan herhangi bir resmi kaynağa dayanmayan ve sektörün güvenilirliğini hedef alan yanıltıcı paylaşımlara itibar etmemelerini istedi. Sigorta şirketlerinin faaliyetleri ve mali durumları hakkında bilgi edinirken başta Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) olmak üzere yetkili kurumların ve şirketlerin resmi açıklamalarının esas alınması gerektiği vurgulandı.
Birlik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Türkiye Sigorta Birliği olarak, kamuoyunu yanıltıcı nitelikteki paylaşımları yakından takip ettiğimizi, sektörümüzün itibarını ve sigortalılarımızın haklarını korumaya yönelik gerekli girişimlerde bulunacağımızı belirtmek isteriz. Sigorta sektörümüz, her zaman olduğu gibi bugün de vatandaşlarımızın ve işletmelerimizin yanında olmaya, üstlendiği sorumlulukları yerine getirmeye kararlılıkla devam etmektedir."