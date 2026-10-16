2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi verilerine göre, devlet memurlarının saat başı fazla mesai ücretleri ile harcırah tutarları yeni yılda yaklaşık yüzde 20 oranında artırılacak. 1 Ocak 2027 itibarıyla geçerli olacak düzenlemeyle standart mesai ücreti 16,55 liradan 19,85 liraya çıkarken; TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın yurt içi gündeliği ise 1260 lira olarak belirlendi.

Kamu çalışanlarının 2027 yılında alacağı fazla çalışma ücretleri ve görevlendirmelerde ödenecek yurt içi gündelik tutarları belli oldu. 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden derlenen bilgilere göre, yeni yılda saat başı fazla mesai ücretlerinde yüzde 20'ye yakın artışa gidildi.

MAKAM ŞOFÖRLERİ, YURT PERSONELİ VE MEB İDARİ KADROSUNA ÖZEL TARİFE

Genel ve özel kadrolardaki mesai sınırları ve yeni saatlik ödeme miktarları şu şekilde şekillendi:

Genel memur mesai ücreti: Saat başı 16,55 lira olan fazla çalışma ücreti, 1 Ocak 2027'den itibaren 19,85 liraya yükselecek.

Makam şoförleri ve özel kalem: Bakanlık özel kalem müdürlüklerindeki makam şoförleri dahil personele (ayda max 90 saat) ve genel müdürlük merkez şoförlerine (ayda max 60 saat) saat başına 21,15 lira (eski 17,60 TL) ödenecek.

Üst düzey yönetici yakın personeli: Kurul başkanları, genel müdürler, valiler, rektörler ve belediye başkanları ile çalışan personele (her makam için aylık toplam 450 saati, personel başı 90 saati geçmemek kaydıyla) saat başı 21,15 lira verilecek.

Yurt personeli: KYK ve üniversite yurtlarında izin verilemeyen personele (ayda max 90 saat) saat başı 19,85 lira ödenecek.

MEB idari personeli: Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında çalışan idari personele (ayda max 100 saat) mesai sonrası saat başına 33,85 lira ödeme yapılacak.

YURT İÇİ GÜNDELİK VE HARCIRAHLAR DA YENİDEN BELİRLENDİ

Yurt içi gündelik tutarlarındaki yeni rakamlar ise şöyle sıralandı:

TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı: 925 liradan 1260 liraya yükseldi.

Bakanlar, komutanlar ve yüksek yargı başkanları: AYM Başkanı, bakanlar, Genelkurmay Başkanı, milletvekilleri ve orgenerallerin gündeliği 900 liradan 1230 liraya çıktı.

Üst düzey memurlar: Ek göstergesi 8 bin ve daha yüksek olan kadrolardaki memurlar için gündelik 1210 lira oldu.

En alt kademe memur: En alt kademedeki memura verilecek yurt içi gündelik tutarı 1160 lira olarak belirlendi.