Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sermaye piyasalarında yatırımcı güvenini güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri değerlendirdi. Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) düzenlemeleriyle bilgi akışının güçlendiğini ve nihai pay sahipliğinin daha şeffaf hale geldiğini belirten Şimşek, sorunlu fonların tasfiyesi ve yatırımcı haklarının korunmasının öncelikli hedefleri olduğunu açıkladı.



FONLARA YENİ KURALLAR GETİRİLDİ



Bakan Şimşek, uluslararası endeks sağlayıcıların değerlendirmelerinin de dikkate alınarak sermaye piyasalarında önemli adımlar atıldığını belirtti.

Ağustos ayı sonunda açıklanan Fon Rehberi ile serbest fonların portföylerini haftalık olarak açıklamasının sağlandığını bildiren Şimşek, TEFAS'ta işlem gören fonlarda belirli pay sahipliği eşiklerinin aşılması veya altına düşülmesinin de duyurulmaya başlandığını ifade etti.



Şimşek, fonlara yoğunlaşma limitleri getirildiğini, borçlanma işlemlerinin ise organize piyasalarda ve teminatlı olarak yapılmasının zorunlu hale geldiğini kaydetti.

Bakan Şimşek (Foto: AA)



"ÖNCELİĞİMİZ SORUNLU FONLARIN TASFİYESİNİ TAMAMLAMAK"



Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen düzenlemelerin sonuçlarının yakından takip edildiğini belirten Şimşek, ihtiyaç duyulması halinde ilave adımların gecikmeden atılacağını vurguladı.



Bakan Şimşek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



"Önceliğimiz, sorunlu fonların tasfiyesini tamamlamak ve yatırımcıların haklarını korumaktır. Piyasaların adil ve rekabetçi işleyişini bozanlara karşı yaptırımlar kararlılıkla uygulanacaktır."



SERMAYE PİYASASI SUÇLARINA KARŞI YENİ YASAL DÜZENLEME



Bakan Şimşek, sermaye piyasalarında suç teşkil eden faaliyetlerle mücadeleyi güçlendirmek amacıyla yeni yasal düzenlemelerin planlandığını açıkladı.



Fonların koordineli işlemlerinin de bu kapsamda ele alınacağını belirten Şimşek, düzenlemelerin tamamlanması için 2027 yılı başını işaret etti.

Şimşek, "Fonların koordineli işlemleri dahil sermaye piyasası suçlarıyla mücadeleyi güçlendirecek yasal düzenlemeleri 2027 yılı başına kadar tamamlamayı planlıyoruz." dedi.



"AMACIMIZ ŞEFFAF VE GÜVENİLİR BİR SERMAYE PİYASASI"



Mevcut düzenlemelerin sonuçlarının tüm paydaşlarla istişare içinde değerlendirileceğini bildiren Şimşek, gerektiğinde ek tedbirlerin hayata geçirileceğini belirtti.



Bakan Şimşek, paylaşımını şu sözlerle tamamladı:



"Amacımız yatırımcı haklarının korunduğu şeffaf, güvenilir ve etkin bir sermaye piyasası oluşturmaktır."

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