Ticaret Bakanlığı, perakende işletmelerin tüketicilere yönelik taksitli satışlarına ilişkin BDDK kararlarıyla uyumlu dev bir düzenlemeyi yürürlüğe koydu. 15 Ekim 2026 tarihli ve 33401 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle, sıfır cep telefonlarında 12 ay taksit uygulanabilen üst sınır 20 bin TL'den 40 bin TL'ye yükseltildi. Yenilenmiş cep telefonlarında ise tutar sınırı tamamen kaldırılarak tüm cihazlara 12 ay taksit imkânı getirildi. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan resmi açıklamada, perakende sektörünün ihtiyaçlarına hızlı yanıt verilebilmesi amacıyla perakende işletmelerin taksit sürelerini belirleme ve ek sınırlamalar getirme yetkisinin Bakanlığa verildiği, söz konusu adımların BDDK kararlarıyla eş güdümlü atıldığı bildirildi.

Cep telefonu taksit sınırı değişti. (Foto: AA) SIFIR CEP TELEFONLARINDA YENİ MÜJDE: 40 BİN TL VE ALTI İÇİN 12 AY VADE Yeni düzenlemeyle birlikte sıfır cep telefonu almayı planlayan tüketicileri yakından ilgilendiren kritik eşik değişti: 40 Bin TL ve altı cihazlar: Fiyatı 40 bin TL ve altında olan sıfır cep telefonlarında 12 aya kadar taksit imkânı sunulacak.

Fiyatı 40 bin TL ve altında olan sıfır cep telefonlarında 12 aya kadar taksit imkânı sunulacak. 40 Bin TL üzeri cihazlar: Fiyatı 40 bin TL'yi aşan üst segment sıfır cep telefonlarında ise 3 aylık vade sınırı korunmaya devam edecek. Sınırın ikiye katlanmasıyla, orta-üst segmentteki pek çok akıllı telefon modeli uzun vadeli taksit kapsamına dahil edilmiş oldu. YENİLENMİŞ TELEFONLARDA FİYAT ERİMİ KALKTI: HER BÜTÇEYE 12 AY TAKSİT İkinci el piyasasını canlandırmayı ve kayıt kayıtlı yenilenmiş cihaz kullanımını teşvik etmeyi amaçlayan kararla: Yenilenmiş (Refurbished) cep telefonlarında fiyat sınırı tamamen kaldırıldı.

Tüketiciler, ürünün fiyatına bakılmaksızın tüm yenilenmiş cep telefonlarını 12 taksitle satın alabilecek.