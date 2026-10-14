Altın fiyatlarında kritik bekleyiş sürerken yatırımcılar gram, çeyrek ve yarım altındaki son durumu yakından takip ediyor. Piyasalardaki gelişmeler ve faiz beklentileri fiyatların seyrini etkilerken gözler yeni hareketliliğe çevrildi. Peki 14 Ekim 2026'da gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları.