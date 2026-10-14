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Gram altın 6 bin 600 bandında! Altın alıp satacaklar dikkat: 14 Ekim 2026 sarı metalde yeni tablo

ABD’den gelecek kritik enflasyon verisi öncesinde altın piyasalarında bekleyiş sürerken yatırımcılar yönünü belirleyecek rakamlara kilitlendi. Fed’in faiz politikası ve jeopolitik gerilimlerin gölgesinde altın fiyatlarında yeni bir yükseliş dalgası ihtimali yakından izleniyor. Peki 14 Ekim 2026 altın fiyatları ne kadar oldu? İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları.

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Gram altın 6 bin 600 bandında! Altın alıp satacaklar dikkat: 14 Ekim 2026 sarı metalde yeni tablo

Altın fiyatlarında kritik bekleyiş sürerken yatırımcılar gram, çeyrek ve yarım altındaki son durumu yakından takip ediyor. Piyasalardaki gelişmeler ve faiz beklentileri fiyatların seyrini etkilerken gözler yeni hareketliliğe çevrildi. Peki 14 Ekim 2026'da gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları.

Altın fiyatları, 14 Ekim Çarşamba günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. (Foto: AA)Altın fiyatları, 14 Ekim Çarşamba günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. (Foto: AA)

14 EKİM 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın
Alış: 6.532,50 TL
Satış: 6.613,07 TL

Has altın
Alış: 6.564,76 TL
Satış: 6.592,72 TL

Gram altın 6 bin 532,50 TL alış ve 6 bin 613,07 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. (Foto: AA)Gram altın 6 bin 532,50 TL alış ve 6 bin 613,07 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. (Foto: AA)



Ons altın
Alış: 4.156,90 dolar
Satış: 4.157,40 dolar

22 ayar altın
Alış: 5.971,93 TL
Satış: 6.177,15 TL

Ons altın 4 bin 156,90 dolar alış ve 4 bin 157,40 dolar satış seviyesinde bulunuyor. (Foto: AA)Ons altın 4 bin 156,90 dolar alış ve 4 bin 157,40 dolar satış seviyesinde bulunuyor. (Foto: AA)


14 ayar altın
Alış: 3.586,27 TL
Satış: 4.785,27 TL

Yeni çeyrek altın
Alış: 10.701 TL
Satış: 10.778 TL

Yeni çeyrek altın 10 bin 701 TL alış, 10 bin 778 TL satış fiyatıyla listeleniyor. (Foto: AA)Yeni çeyrek altın 10 bin 701 TL alış, 10 bin 778 TL satış fiyatıyla listeleniyor. (Foto: AA)

Eski çeyrek altın
Alış: 10.505 TL
Satış: 10.620 TL

Yeni yarım altın
Alış: 21.403 TL
Satış: 21.550 TL

Eski çeyrek altın 10 bin 505 TL’den alınıyor, 10 bin 620 TL’den satılıyor. (Foto: AA)Eski çeyrek altın 10 bin 505 TL’den alınıyor, 10 bin 620 TL’den satılıyor. (Foto: AA)

Eski yarım altın
Alış: 21.009 TL
Satış: 21.141 TL

Yeni tam altın
Alış: 42.694 TL
Satış: 42.975 TL

Yeni yarım altın 21 bin 403 TL alış ve 21 bin 550 TL satış fiyatına ulaşıyor. (Foto: AA)Yeni yarım altın 21 bin 403 TL alış ve 21 bin 550 TL satış fiyatına ulaşıyor. (Foto: AA)

Eski tam altın
Alış: 42.051 TL
Satış: 42.349 TL

Yeni Ata altın
Alış: 43.364 TL
Satış: 44.063 TL

Eski yarım altın 21 bin 009 TL alış, 21 bin 141 TL satış seviyesinde işlem görüyor. (Foto: AA)Eski yarım altın 21 bin 009 TL alış, 21 bin 141 TL satış seviyesinde işlem görüyor. (Foto: AA)

Eski Ata altın
Alış: 43.364 TL
Satış: 43.668 TL

Yeni Ata 5'li altın
Alış: 216.656 TL
Satış: 219.936 TL

Yeni tam altın 42 bin 694 TL alış ve 42 bin 975 TL satış fiyatıyla dikkat çekiyor. (Foto: AA)Yeni tam altın 42 bin 694 TL alış ve 42 bin 975 TL satış fiyatıyla dikkat çekiyor. (Foto: AA)

Eski Ata 5'li altın
Alış: 216.328 TL
Satış: 218.618 TL

Yeni gremse altın
Alış: 105.899 TL
Satış: 106.927 TL

Eski gremse altın
Alış: 105.045 TL
Satış: 105.938 TL

Eski tam altın 42 bin 051 TL’den alınırken 42 bin 349 TL’den satılıyor. (Foto: AA)Eski tam altın 42 bin 051 TL’den alınırken 42 bin 349 TL’den satılıyor. (Foto: AA)

Altın-gümüş
Alış: 69,54
Satış: 75,50

Gümüş TL
Alış: 86,733 TL
Satış: 94,077 TL

Yeni Ata altının satış fiyatı 44 bin 063 TL, alış fiyatı ise 43 bin 364 TL olarak kaydediliyor. (Foto: AA)Yeni Ata altının satış fiyatı 44 bin 063 TL, alış fiyatı ise 43 bin 364 TL olarak kaydediliyor. (Foto: AA)

Gümüş ons
Alış: 58,76 dolar
Satış: 58,79 dolar

Gümüş USD
Alış: 1.760,60 dolar
Satış: 1.906,30 dolar

22 ayar altın 5 bin 971,93 TL alış ve 6 bin 177,15 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. (Foto: AA)22 ayar altın 5 bin 971,93 TL alış ve 6 bin 177,15 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. (Foto: AA)

Platin ons
Alış: 1.662,30 dolar
Satış: 1.664,30 dolar

Paladyum ons
Alış: 1.135 dolar
Satış: 1.138 dolar

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