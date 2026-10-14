Gram altın 6 bin 600 bandında! Altın alıp satacaklar dikkat: 14 Ekim 2026 sarı metalde yeni tablo
ABD’den gelecek kritik enflasyon verisi öncesinde altın piyasalarında bekleyiş sürerken yatırımcılar yönünü belirleyecek rakamlara kilitlendi. Fed’in faiz politikası ve jeopolitik gerilimlerin gölgesinde altın fiyatlarında yeni bir yükseliş dalgası ihtimali yakından izleniyor. Peki 14 Ekim 2026 altın fiyatları ne kadar oldu? İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları.
Altın fiyatlarında kritik bekleyiş sürerken yatırımcılar gram, çeyrek ve yarım altındaki son durumu yakından takip ediyor. Piyasalardaki gelişmeler ve faiz beklentileri fiyatların seyrini etkilerken gözler yeni hareketliliğe çevrildi. Peki 14 Ekim 2026'da gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları.
14 EKİM 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Gram altın
Alış: 6.532,50 TL
Satış: 6.613,07 TL
Has altın
Alış: 6.564,76 TL
Satış: 6.592,72 TL
Ons altın
Alış: 4.156,90 dolar
Satış: 4.157,40 dolar
22 ayar altın
Alış: 5.971,93 TL
Satış: 6.177,15 TL
14 ayar altın
Alış: 3.586,27 TL
Satış: 4.785,27 TL
Yeni çeyrek altın
Alış: 10.701 TL
Satış: 10.778 TL
Eski çeyrek altın
Alış: 10.505 TL
Satış: 10.620 TL
Yeni yarım altın
Alış: 21.403 TL
Satış: 21.550 TL
Eski yarım altın
Alış: 21.009 TL
Satış: 21.141 TL
Yeni tam altın
Alış: 42.694 TL
Satış: 42.975 TL
Eski tam altın
Alış: 42.051 TL
Satış: 42.349 TL
Yeni Ata altın
Alış: 43.364 TL
Satış: 44.063 TL
Eski Ata altın
Alış: 43.364 TL
Satış: 43.668 TL
Yeni Ata 5'li altın
Alış: 216.656 TL
Satış: 219.936 TL
Eski Ata 5'li altın
Alış: 216.328 TL
Satış: 218.618 TL
Yeni gremse altın
Alış: 105.899 TL
Satış: 106.927 TL
Eski gremse altın
Alış: 105.045 TL
Satış: 105.938 TL
Altın-gümüş
Alış: 69,54
Satış: 75,50
Gümüş TL
Alış: 86,733 TL
Satış: 94,077 TL
Gümüş ons
Alış: 58,76 dolar
Satış: 58,79 dolar
Gümüş USD
Alış: 1.760,60 dolar
Satış: 1.906,30 dolar
Platin ons
Alış: 1.662,30 dolar
Satış: 1.664,30 dolar
Paladyum ons
Alış: 1.135 dolar
Satış: 1.138 dolar