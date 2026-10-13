Şirketler, coğrafi konumlarına ve sektörlerine en uygun uzmanı doğrudan havuzdan kendileri seçip, süreci kendi istedikleri hızda yürütebiliyor.

RAPORU ALAN ŞİRKETLER TEŞVİK KAPILARINI ARALIYOR

Sistemin asıl can alıcı ve kazançlı noktası ise zorlu testin sonunda ortaya çıkan uygulanabilir "yol haritası". Firmalar, aşağıdaki platform üzerinden kaydolup mevcut durum analizlerini tamamladığında, masalarında sıradan bir rapor değil eylem planı buluyor.

İmalat ve hizmet sektörlerine özel tasarlanan sistem, oldukça esnek bir yapı sunuyor. | Görsel: Depo Photos

Bu belge şirketlere sadece "nerede yanlış yaptıklarını" göstermekle kalmıyor, aynı zamanda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile KOSGEB'in hibe ve dijital dönüşüm destek programlarına başvururken geçerli bir bilet yerine geçiyor.