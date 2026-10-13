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TÜBİTAK'tan şirketlere özel dijital büyüme reçetesi: DDX+ nedir, nasıl kullanılır?

Dijital çağın gerisinde kalmak istemeyen KOBİ'ler ve büyük işletmeler için yerli çözüm devrede. 64 farklı ilde, sertifikalı 240 DDX uzmanının sahaya inerek uyguladığı bu yeni nesil sistem, işletmenizin liderlikten siber güvenliğe kadar tüm röntgenini çekiyor. Rakiplerinizin önüne geçmenizi sağlayacak bu özel reçete sayesinde, devlet destekli büyüme fırsatlarını nasıl yakalayacağınız adım adım ortaya çıkıyor.

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TÜBİTAK'tan şirketlere özel dijital büyüme reçetesi: DDX+ nedir, nasıl kullanılır?

Şirketlerin dijital çağda ayakta kalmasını sağlayacak yerli pusula DDX+ modeli, TÜBİTAK'ın X hesabı üzerinden bugün (13 Ekim 2026) duyuruldu.

TÜBİTAK TÜSSİDE ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ortaklaşa geliştirdiği bu yeni nesil sistem, işletmelerin teknolojik röntgenini çekerek onlara özel kurtuluş ve büyüme reçeteleri sunuyor.

Şirket büyüklüğünden tamamen bağımsız çalışan bu yapı, hantal bürokratik süreçler yerine doğrudan rekabet gücünü artırmaya odaklanıyor.

TÜBİTAK ve Sanayi Bakanlığı imzalı yerli dijital dönüşüm modeli resmen kullanıma açıldı. | Görsel, Tübitak resmi X hesabından alınmıştır.TÜBİTAK ve Sanayi Bakanlığı imzalı yerli dijital dönüşüm modeli resmen kullanıma açıldı. | Görsel, Tübitak resmi X hesabından alınmıştır.

ŞİRKETİN DNA'SINA ÖZEL DİJİTAL CHECK-UP

DDX+, bir üretim fabrikasıyla hizmet odaklı bir şirketin dinamiklerinin tamamen farklı olduğunu biliyor. Sistemin bilimsel temelli ölçüm mekanizması; kurumların sadece bilgisayar altyapısını değil, liderlik vizyonunu, organizasyon kültürünü, siber güvenlik duvarlarını ve yeşil enerji hedeflerini de test ediyor. İşletmelerin odaklandığı faaliyet alanlarına göre soru setleri de tamamen kişiselleştiriliyor:

DDX+ SORU SETLERİ
  • İmalat dünyasında ter döken şirketler için 78 soru
  • İnsan ve malzeme etkileşimiyle öne çıkan hizmet noktaları için 60 soru
  • Malzeme trafiğini ve lojistiği yöneten işletmeler için 57 soru
  • Sadece bilgi ve işlem akışına odaklanan şirketler için 56 soru

TÜBİTAK'tan şirketlere özel dijital büyüme reçetesi: DDX+ nedir, nasıl kullanılır?-3

MASA BAŞINDA DEĞİL 64 İLDE SAHADA DÖNÜŞÜM

Bu dönüşüm hamlesi sadece bilgisayar ekranındaki bir anketten ibaret kalmıyor. İncelenen DDX-Brosur-1.pdf dokümanında yer alan güncel saha verilerine göre, sürecin kalbinde bizzat sahaya inip işletmeyle omuz omuza çalışan sertifikalı uzmanlar yer alıyor.

Sistem, her ölçekteki işletmenin dijital olgunluk seviyesini bilimsel yöntemlerle objektif biçimde ölçüyor. | Görseller takvim.com.tr grafik servisine aittir.Sistem, her ölçekteki işletmenin dijital olgunluk seviyesini bilimsel yöntemlerle objektif biçimde ölçüyor. | Görseller takvim.com.tr grafik servisine aittir.

Şirketler, coğrafi konumlarına ve sektörlerine en uygun uzmanı doğrudan havuzdan kendileri seçip, süreci kendi istedikleri hızda yürütebiliyor.

SAHA UYGULAMALARINDA ÖNE ÇIKAN VERİLER
  • 64 farklı şehirde aktif olarak devam eden saha uygulamaları
  • 20 farklı imalat alt sektöründe kanıtlanmış operasyonel tecrübe
  • Bugüne kadar sahada başarıyla tamamlanan 1000'in üzerinde şirket değerlendirmesi
  • Sisteme kayıtlı, alanında uzman 240 yetkin DDX danışmanı

TÜBİTAK'tan şirketlere özel dijital büyüme reçetesi: DDX+ nedir, nasıl kullanılır?-5

RAPORU ALAN ŞİRKETLER TEŞVİK KAPILARINI ARALIYOR

Sistemin asıl can alıcı ve kazançlı noktası ise zorlu testin sonunda ortaya çıkan uygulanabilir "yol haritası". Firmalar, aşağıdaki platform üzerinden kaydolup mevcut durum analizlerini tamamladığında, masalarında sıradan bir rapor değil eylem planı buluyor.

DDX+ DEĞERLENDİRME PLATFORMUNA KAYIT OL

İmalat ve hizmet sektörlerine özel tasarlanan sistem, oldukça esnek bir yapı sunuyor. | Görsel: Depo Photosİmalat ve hizmet sektörlerine özel tasarlanan sistem, oldukça esnek bir yapı sunuyor. | Görsel: Depo Photos

Bu belge şirketlere sadece "nerede yanlış yaptıklarını" göstermekle kalmıyor, aynı zamanda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile KOSGEB'in hibe ve dijital dönüşüm destek programlarına başvururken geçerli bir bilet yerine geçiyor.

TÜBİTAK'tan şirketlere özel dijital büyüme reçetesi: DDX+ nedir, nasıl kullanılır?-6

Dijital dönüşüm rüzgarını arkasına alarak danışmanlık kariyeri yapmak isteyen lisans mezunu profesyonellerin ise aşağıdaki sertifika programına başvurması yeterli oluyor.

DDX+ SERTİFİKA PROGRAMINA BAŞVUR
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