TÜBİTAK'tan şirketlere özel dijital büyüme reçetesi: DDX+ nedir, nasıl kullanılır?
Dijital çağın gerisinde kalmak istemeyen KOBİ'ler ve büyük işletmeler için yerli çözüm devrede. 64 farklı ilde, sertifikalı 240 DDX uzmanının sahaya inerek uyguladığı bu yeni nesil sistem, işletmenizin liderlikten siber güvenliğe kadar tüm röntgenini çekiyor. Rakiplerinizin önüne geçmenizi sağlayacak bu özel reçete sayesinde, devlet destekli büyüme fırsatlarını nasıl yakalayacağınız adım adım ortaya çıkıyor.
Şirketlerin dijital çağda ayakta kalmasını sağlayacak yerli pusula DDX+ modeli, TÜBİTAK'ın X hesabı üzerinden bugün (13 Ekim 2026) duyuruldu.
TÜBİTAK TÜSSİDE ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ortaklaşa geliştirdiği bu yeni nesil sistem, işletmelerin teknolojik röntgenini çekerek onlara özel kurtuluş ve büyüme reçeteleri sunuyor.
Şirket büyüklüğünden tamamen bağımsız çalışan bu yapı, hantal bürokratik süreçler yerine doğrudan rekabet gücünü artırmaya odaklanıyor.
ŞİRKETİN DNA'SINA ÖZEL DİJİTAL CHECK-UP
DDX+, bir üretim fabrikasıyla hizmet odaklı bir şirketin dinamiklerinin tamamen farklı olduğunu biliyor. Sistemin bilimsel temelli ölçüm mekanizması; kurumların sadece bilgisayar altyapısını değil, liderlik vizyonunu, organizasyon kültürünü, siber güvenlik duvarlarını ve yeşil enerji hedeflerini de test ediyor. İşletmelerin odaklandığı faaliyet alanlarına göre soru setleri de tamamen kişiselleştiriliyor:
Şirketler, coğrafi konumlarına ve sektörlerine en uygun uzmanı doğrudan havuzdan kendileri seçip, süreci kendi istedikleri hızda yürütebiliyor.
RAPORU ALAN ŞİRKETLER TEŞVİK KAPILARINI ARALIYOR
Sistemin asıl can alıcı ve kazançlı noktası ise zorlu testin sonunda ortaya çıkan uygulanabilir "yol haritası". Firmalar, aşağıdaki platform üzerinden kaydolup mevcut durum analizlerini tamamladığında, masalarında sıradan bir rapor değil eylem planı buluyor.
Bu belge şirketlere sadece "nerede yanlış yaptıklarını" göstermekle kalmıyor, aynı zamanda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile KOSGEB'in hibe ve dijital dönüşüm destek programlarına başvururken geçerli bir bilet yerine geçiyor.
Dijital dönüşüm rüzgarını arkasına alarak danışmanlık kariyeri yapmak isteyen lisans mezunu profesyonellerin ise aşağıdaki sertifika programına başvurması yeterli oluyor.