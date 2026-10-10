Akaryakıtta çifte değişim! Motorine zam benzine indirim
Küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki hareketlilik akaryakıt pompalarına çifte değişim olarak yansıdı. 1 Ekim itibarıyla akaryakıtta fiyat artışlarını dengeleyen eşel mobil sisteminin sona ermesinin ardından, gece yarısı itibarıyla motorin ve benzin fiyatlarında zıt yönlü yeni bir güncellemeye gidildi.
Son düzenlemeyle benzinin litre fiyatı düşerken motorinin litre fiyatı arttı. Farklı bölgelerde değişkenlik gösteren fiyatlar, gece yarısından itibaren pompalara yansıdı. İl il akaryakıt fiyatları...
BENZİN FİYATLARINDA İNDİRİM RÜZGARI
Ntv'nin haberine göre uluslararası ham petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle benzinin litre fiyatında 96 kuruşluk indirime gidildi. Yapılan bu indirim sonrasında litrelik satış fiyatları şu şekilde güncellendi:
İstanbul: 83,74 TL
Ankara: 84,74 TL
İzmir: 84,94 TL
Doğu İlleri: 86,34 TL
MOTORİN FİYATLARINDA YUKARI YÖNLÜ DEĞİŞİM
Benzinde yaşanan düşüşün aksine motorin grubunda fiyat artışı gerçekleşti. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 6,39 lira zam yapıldı. Artışın ardından motorinin yeni litre fiyatları şöyle şekillendi:
İstanbul: 96,39 TL
Ankara: 97,69 TL
İzmir: 97,89 TL
Doğu İlleri: 99,29 TL
Akaryakıt piyasasındaki uluslararası fiyat değişimleri ile döviz kuru dalgalanmalarının pompa fiyatlarına doğrudan yansımasını önleyen eşel mobil uygulaması, 1 Ekim tarihi itibarıyla tamamlandı.