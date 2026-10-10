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Akaryakıtta çifte değişim! Motorine zam benzine indirim

Küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki hareketlilik akaryakıt pompalarına çifte değişim olarak yansıdı. 1 Ekim itibarıyla akaryakıtta fiyat artışlarını dengeleyen eşel mobil sisteminin sona ermesinin ardından, gece yarısı itibarıyla motorin ve benzin fiyatlarında zıt yönlü yeni bir güncellemeye gidildi.

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Akaryakıtta çifte değişim! Motorine zam benzine indirim

Son düzenlemeyle benzinin litre fiyatı düşerken motorinin litre fiyatı arttı. Farklı bölgelerde değişkenlik gösteren fiyatlar, gece yarısından itibaren pompalara yansıdı. İl il akaryakıt fiyatları...

Uluslararası petrol piyasalarındaki düşüş trendi benzinde indirimi beraberinde getirirken, ürün bazlı piyasa dinamikleri motorin fiyatlarının yükselmesine neden oldu. (Foto: Takvim foto arşivi)Uluslararası petrol piyasalarındaki düşüş trendi benzinde indirimi beraberinde getirirken, ürün bazlı piyasa dinamikleri motorin fiyatlarının yükselmesine neden oldu. (Foto: Takvim foto arşivi)

BENZİN FİYATLARINDA İNDİRİM RÜZGARI

Ntv'nin haberine göre uluslararası ham petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle benzinin litre fiyatında 96 kuruşluk indirime gidildi. Yapılan bu indirim sonrasında litrelik satış fiyatları şu şekilde güncellendi:

İstanbul: 83,74 TL

Ankara: 84,74 TL

İzmir: 84,94 TL

Doğu İlleri: 86,34 TL

Dağıtım şirketleri ve nakliye maliyetlerine bağlı olarak akaryakıt satış fiyatları iller ve bayiler arasında küçük farklılıklar gösteriyor. (Foto: Takvim foto arşivi)Dağıtım şirketleri ve nakliye maliyetlerine bağlı olarak akaryakıt satış fiyatları iller ve bayiler arasında küçük farklılıklar gösteriyor. (Foto: Takvim foto arşivi)

MOTORİN FİYATLARINDA YUKARI YÖNLÜ DEĞİŞİM

Benzinde yaşanan düşüşün aksine motorin grubunda fiyat artışı gerçekleşti. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 6,39 lira zam yapıldı. Artışın ardından motorinin yeni litre fiyatları şöyle şekillendi:

İstanbul: 96,39 TL

Ankara: 97,69 TL

İzmir: 97,89 TL

Doğu İlleri: 99,29 TL

Eşel mobil sisteminin 1 Ekim’de sona ermesiyle birlikte küresel piyasa ve kur dalgalanmaları doğrudan pompa fiyatlarına yansımaya başladı. (Foto: Takvim foto arşivi)Eşel mobil sisteminin 1 Ekim’de sona ermesiyle birlikte küresel piyasa ve kur dalgalanmaları doğrudan pompa fiyatlarına yansımaya başladı. (Foto: Takvim foto arşivi)

Akaryakıt piyasasındaki uluslararası fiyat değişimleri ile döviz kuru dalgalanmalarının pompa fiyatlarına doğrudan yansımasını önleyen eşel mobil uygulaması, 1 Ekim tarihi itibarıyla tamamlandı.

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Sena Demiröz
Sena Demiröz Takvim.com.tr Ekonomi

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