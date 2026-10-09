KYK borcu erteleniyor mu? Vergi dairesine aktarılan borçlar için 72 aya kadar taksit imkanı
Üniversiteden mezun olup henüz işe başlayamayan binlerce gencin gözü vergi dairesine devredilen KYK borçlarına çevrildi. Yasal mevzuata göre borç erteleme müessesesi bulunmasa da ödeme güçlüğü çeken borçlular için 72 aya varan taksitlendirme kapısı aralanıyor. Enflasyon farkı tamamen kaldırılan ve yalnızca anapara üzerinden tahsil edilen öğrenim kredisi borçlarının nasıl ödeneceği, faiz oranları, gecikme zammı ve borcun silinme şartları haberimizde.
Üniversite öğrenimi sırasında alınan KYK öğrenim ve katkı kredisi borçları, mezuniyet sonrası iş arama sürecindeki gençlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor.
Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) paylaştığı bilgilere göre, vergi dairesine aktarılan öğrenim kredisi borçları için kanunen bir erteleme mekanizması bulunmuyor. Ancak geri ödemede zorlanan ve ödeme güçlüğü çeken vatandaşlar, yazılı başvuru yaparak borçlarını 72 aya kadar taksitlendirebiliyor.
BORCU ÖDEMEKTE ZORLANANLARA 72 AYA KADAR TAKSİT
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca, borçluların henüz işe başlamamış olması borcun ertelenmesi için yasal bir olanak sağlamıyor. Mevzuatta borç erteleme müessesesi yer almadığı için vergi dairesine aktarılan borçların vadesi kendiliğinden ötelenemiyor.
Buna karşın ödeme güçlüğü çeken ve çok zor durumda kalan kişiler, ilgili vergi dairesine yazılı başvuru yaparak tecil ve taksitlendirme talebinde bulunabiliyor. Başvurusu uygun bulunan borçluların borçları, belirli bir faiz uygulanarak 72 aya kadar taksitlendirilebiliyor. Toplam borç tutarının 10 milyon TL'yi aşması halinde ise mükelleflerden teminat göstermeleri talep ediliyor.
ENFLASYON FARKI SİLİNDİ, YALNIZCA ALINAN ANAPARA ÖDENİYOR
351 sayılı Kanun kapsamında 9 Kasım 2022 tarihinde yapılan yasal düzenleme, kredi geri ödemelerinde önemli bir rahatlama sağladı. Yapılan değişiklikle, kredi tutarlarına toptan eşya fiyat endeksi (TEFE/ÜFE) artışlarının ilave edilmesi uygulamasına tamamen son verildi. Öğrenciler artık yalnızca eğitim hayatları boyunca hesaplarına yatırılan net anapara tutarından sorumlu tutuluyor. Bu düzenleme öncesinde borçlara eklenmiş olan tüm endeks tutarları da silindi.
TAKSİTLER SÜRESİNDE ÖDENMEZSE SÜREÇ NASIL İLERLİYOR?
Öğrenim kredisini alan mezunlar, eğitim kurumundan ayrıldıkları tarihten iki yıl sonra borçlarını aylık taksitler halinde ödemeye başlıyor. Geri ödeme planı, öğrencinin kredi aldığı toplam süre kadar devam ediyor.
Taksitlerin son ödeme gününe kadar yatırılmaması veya eksik ödenmesi durumunda süreç şu şekilde işliyor:
- Gençlik ve Spor Bakanlığı, ödenmeyen taksit tutarlarını yasal takip için ilgili vergi dairesine bildiriyor.
- Vergi dairesi borçlu adına derhal ödeme emri düzenleyerek resmi takip işlemlerini başlatıyor.
- Vadesinde ödenmeyen borçlara, son ödeme tarihinden tahsilat gününe kadar geçen her ay için gecikme zammı uygulanıyor.
- Ay kesirleri için gecikme zammı hesabı günlük olarak yapılıyor.
- Kredi taksitlerinin 5 yıllık tahsil zamanaşımı süresi, son taksitin vade tarihinden itibaren işlemeye başlıyor.
DİJİTAL KANALLARDAN VERGİ DAİRESİNE KOLAY ÖDEME
Vergi dairesine devredilen borçların sorgulanması ve ödenmesi farklı dijital kanallar üzerinden kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor. Vatandaşlar güncel borç dökümlerine Dijital Vergi Dairesi, GİB Mobil uygulaması veya e-Devlet kapısı üzerinden ulaşabiliyor.
Borç geri ödemeleri aşağıdaki yöntemlerle yapılabiliyor:
- Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil üzerinden anlaşmalı bankaların kredi veya banka kartlarıyla
- Yabancı ülke bankalarına ait kartlar ve ödeme araçlarıyla
- Anlaşmalı bankaların şubeleri, internet şubeleri ve mobil bankacılık servisleriyle
- PTT şubelerinden ve tüm yetkili vergi dairelerinden
PEŞİN ÖDEMEDE İNDİRİM YOK, İSTİSNAİ HALLERDE BORÇ SİLİNİYOR
Vergi dairesine devredilen borcun tamamının peşin ödenmesi durumunda herhangi bir yasal indirim uygulanmıyor. Borcun vergi dairesine aktarılması sadece tahsilatı yürüten kurumu değiştiriyor; borcun vadesine ve anapara tutarına doğrudan etki etmiyor.
Mevzuat, belirli zorunlu durumlarda borcun tamamen silinmesine imkan tanıyor. Öğrenim sırasında veya sonrasında vefat eden kişilerin borçları doğrudan siliniyor. Ayrıca tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulundan yüzde 90 ve üzeri engelli olduğuna dair rapor alan mezunların da kalan tüm kredi borçları terkin ediliyor.