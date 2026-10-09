Üniversite öğrenimi sırasında alınan KYK öğrenim ve katkı kredisi borçları, mezuniyet sonrası iş arama sürecindeki gençlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) paylaştığı bilgilere göre, vergi dairesine aktarılan öğrenim kredisi borçları için kanunen bir erteleme mekanizması bulunmuyor. Ancak geri ödemede zorlanan ve ödeme güçlüğü çeken vatandaşlar, yazılı başvuru yaparak borçlarını 72 aya kadar taksitlendirebiliyor.

BORCU ÖDEMEKTE ZORLANANLARA 72 AYA KADAR TAKSİT 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca, borçluların henüz işe başlamamış olması borcun ertelenmesi için yasal bir olanak sağlamıyor. Mevzuatta borç erteleme müessesesi yer almadığı için vergi dairesine aktarılan borçların vadesi kendiliğinden ötelenemiyor. Buna karşın ödeme güçlüğü çeken ve çok zor durumda kalan kişiler, ilgili vergi dairesine yazılı başvuru yaparak tecil ve taksitlendirme talebinde bulunabiliyor. Başvurusu uygun bulunan borçluların borçları, belirli bir faiz uygulanarak 72 aya kadar taksitlendirilebiliyor. Toplam borç tutarının 10 milyon TL'yi aşması halinde ise mükelleflerden teminat göstermeleri talep ediliyor.