Enerjinin kullanım alanlarına bakıldığında ise hanelerde tüketimin büyük bölümünün ısınmaya ayrıldığı görüldü. Toplam nihai enerji tüketiminin yüzde 62'si alan ısıtma amacıyla kullanılırken, aydınlatma ve elektrikli ev aletleri yüzde 16 ile ikinci sırada yer aldı. Su ısıtmanın payı yüzde 12,7 olurken, pişirme için kullanılan enerjinin toplam tüketimdeki oranı yüzde 8,2 olarak kayıtlara geçti.

Hanelerde harcanan enerjinin çoğunluğu (%62) alan ısıtma (ısınma) amacıyla kullanıldı. (Foto: Yapay zeka)

EVLERDE EN ÇOK DOĞAL GAZ TÜKETİLDİ

2025 yılında Türkiye'de hanelerin tükettiği enerji kaynakları arasında doğal gaz açık ara öne çıktı. Toplam nihai enerji tüketiminin yüzde 52,1'ini doğal gaz oluşturdu.

Elektrik yüzde 19,3'lük payla ikinci sırada bulunurken, katı biyokütlenin payı yüzde 13,3 olarak hesaplandı. Böylece hanelerde kullanılan enerjinin önemli bir bölümünün doğal gaz ve elektrikten karşılandığı görüldü.

TÜİK 2025 verilerine göre Türkiye'deki hanelerin toplam nihai enerji tüketimi 1 milyon 382 bin 611 terajul seviyesine ulaştı. (Foto: Takvim foto arşivi)

ENERJİNİN YÜZDE 62'Sİ ISINMAYA GİTTİ

TÜİK verileri, hanelerde enerji kullanımının ağırlık merkezinin ısınma olduğunu ortaya koydu. 2025 yılında tüketilen toplam enerjinin yüzde 62'si alan ısıtma için harcandı.

Isınmanın ardından en yüksek enerji tüketimi yüzde 16 ile aydınlatma ve elektrikli ev aletlerinde gerçekleşti. Su ısıtmanın toplam tüketimdeki payı yüzde 12,7 olurken, yemek pişirme yüzde 8,2 seviyesinde kaldı. Alan soğutma ve diğer kullanım alanlarının toplam payı ise yüzde 1 olarak hesaplandı.

Evlerde en çok tüketilen kaynak olan doğal gazın aslan payı ısınmaya gitti. (Foto: Takvim foto arşivi)

DOĞAL GAZIN KULLANIMINDA İLK SIRADA ISINMA VAR

Hanelerde en fazla kullanılan enerji kaynağı olan doğal gazın kullanım alanları da dikkat çekti. Doğal gaz tüketiminin yüzde 74,2'si alan ısıtma amacıyla gerçekleşti.

Doğal gazın yüzde 16'sı su ısıtmak için kullanılırken, yüzde 9,8'i yemek pişirmede tüketildi. Böylece doğal gazın özellikle kış aylarında hanelerin enerji ihtiyacında belirleyici bir kaynak olduğu görüldü.

Enerji tüketiminde ısınmayı %16 ile aydınlatma ve elektrikli ev aletleri, %12,7 ile su ısıtma ve %8,2 ile yemek pişirme takip etti. (Foto: Takvim foto arşivi)

ELEKTRİĞİN BÜYÜK BÖLÜMÜ EV ALETLERİ VE AYDINLATMADA KULLANILIYOR

Elektrik tüketiminde ise farklı bir tablo ortaya çıktı. Hanelerde kullanılan elektriğin yüzde 83'ü aydınlatma ve elektrikli ev aletlerinin çalıştırılmasında tüketildi.

Elektrik kullanımında alan soğutmanın payı yüzde 5,3 olurken, su ısıtmanın payı yüzde 4,5 olarak belirlendi. Veriler, elektriğin hanelerde yalnızca ısınma veya sıcak su ihtiyacında değil, günlük yaşamın çok sayıda farklı alanında kullanıldığını gösterdi.

Binaların ısıtılmasında doğal gaz %62,3 payla ilk sırada yer alırken, onu %20 ile katı biyokütle ve %16,1 ile kömür izledi. (Foto: Takvim foto arşivi)

ISINMADA DOĞAL GAZI BİYOKÜTLE VE KÖMÜR TAKİP ETTİ

Alan ısıtma amacıyla kullanılan enerji kaynakları incelendiğinde de doğal gaz ilk sıradaki yerini korudu. Isınmada tüketilen enerjinin yüzde 62,3'ü doğal gazdan karşılandı.

Doğal gazın ardından yüzde 20 ile katı biyokütle, yüzde 16,1 ile kömür geldi. Böylece Türkiye'de hanelerin ısınma ihtiyacında doğal gazın yanı sıra geleneksel enerji kaynaklarının da önemli bir paya sahip olduğu görüldü.

Evlerde kullanılan doğal gazın %74,2'si sadece ısınmak için harcanırken; %16'sı sıcak su, %9,8'i pişirme için tüketildi. (Foto: Takvim foto arşivi)

SICAK SU VE YEMEK PİŞİRMEDE DE DOĞAL GAZ ÖNDE

Hanelerin su ısıtma alışkanlıklarında da doğal gaz ilk sırada yer aldı. Su ısıtma amacıyla kullanılan enerjinin yüzde 65,5'i doğal gazdan sağlandı. Güneş enerjisi ise yüzde 20,5'lik payla ikinci sırada bulundu.

Yemek pişirmede de doğal gaz öne çıktı. Pişirme amacıyla tüketilen enerjinin yüzde 62,6'sı doğal gazdan karşılanırken, petrol ürünleri yüzde 20,1'lik payla ikinci sırada yer aldı.

TÜİK'in 2025 verileri, Türkiye'de hanelerin enerji tüketiminde doğal gazın ağırlığını koruduğunu ve toplam enerji kullanımının en büyük bölümünün ısınma ihtiyacına ayrıldığını ortaya koydu.