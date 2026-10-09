Değişikliklerin pompaya yansıması halinde motorinin litre fiyatı İstanbul'da 96 lirayı, Ankara ve İzmir'de ise 97 lirayı aşacak. LPG fiyatlarında şu an için herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

Benzin cephesinde litre fiyatını 96 kuruş aşağı çekmesi beklenen indirim gündemde. | Görseller Depo Photos'a aittir.

MOTORİNE ZAM, BENZİNE İNDİRİM BEKLENTİSİ

Petrol fiyatları, döviz kuru ve vergi düzenlemeleri benzin ve motorinin pompa fiyatlarını etkiliyor.

1 Ekim itibarıyla eşel mobil sistemi sona erdi. Motorinde olduğu gibi benzinde de kademeli ÖTV uygulamasına geçildi. Bu kapsamda benzine yapılan 12,5 liralık zammın bir bölümü kademeli olarak pompa fiyatlarına yansıtıldı.

9 EKİM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

9 Ekim 2026 Cuma günü İstanbul, Ankara ve İzmir'de geçerli olan güncel akaryakıt fiyatları şöyle: