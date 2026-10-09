Akaryakıtta çift yönlü değişim: Benzine indirim motorine zam bekleniyor! 9 Ekim güncel akaryakıt fiyatları
Benzin ve motorin fiyatlarında zıt yönlü değişim bekleniyor. Benzinin litre fiyatına 96 kuruş indirim, motorine ise 6,40 lira zam öngörülüyor. Yeni fiyatların pompaya yansımasıyla motorinin üç büyük şehirde ulaşacağı seviyeler dikkat çekiyor. LPG’de ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel fiyatlar.
Giriş Tarihi:
Akaryakıt fiyatlarında 10 Ekim 2026 Cumartesi gününden itibaren çifte değişim bekleniyor.
MOTORİNE ZAM, BENZİNE İNDİRİM BEKLENTİSİ
Petrol fiyatları, döviz kuru ve vergi düzenlemeleri benzin ve motorinin pompa fiyatlarını etkiliyor.
1 Ekim itibarıyla eşel mobil sistemi sona erdi. Motorinde olduğu gibi benzinde de kademeli ÖTV uygulamasına geçildi. Bu kapsamda benzine yapılan 12,5 liralık zammın bir bölümü kademeli olarak pompa fiyatlarına yansıtıldı.
9 EKİM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
9 Ekim 2026 Cuma günü İstanbul, Ankara ve İzmir'de geçerli olan güncel akaryakıt fiyatları şöyle:
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