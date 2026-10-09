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Akaryakıtta çift yönlü değişim: Benzine indirim motorine zam bekleniyor! 9 Ekim güncel akaryakıt fiyatları

Benzin ve motorin fiyatlarında zıt yönlü değişim bekleniyor. Benzinin litre fiyatına 96 kuruş indirim, motorine ise 6,40 lira zam öngörülüyor. Yeni fiyatların pompaya yansımasıyla motorinin üç büyük şehirde ulaşacağı seviyeler dikkat çekiyor. LPG’de ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel fiyatlar.

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Akaryakıtta çift yönlü değişim: Benzine indirim motorine zam bekleniyor! 9 Ekim güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatlarında 10 Ekim 2026 Cumartesi gününden itibaren çifte değişim bekleniyor.

FİYAT DEĞİŞİKLİĞİ BEKLENTİSİ
BENZİN
96 kuruş
indirim bekleniyor
MOTORİN
6,40 lira
zam bekleniyor

Değişikliklerin pompaya yansıması halinde motorinin litre fiyatı İstanbul'da 96 lirayı, Ankara ve İzmir'de ise 97 lirayı aşacak. LPG fiyatlarında şu an için herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

Benzin cephesinde litre fiyatını 96 kuruş aşağı çekmesi beklenen indirim gündemde. | Görseller Depo Photos'a aittir.Benzin cephesinde litre fiyatını 96 kuruş aşağı çekmesi beklenen indirim gündemde. | Görseller Depo Photos'a aittir.

MOTORİNE ZAM, BENZİNE İNDİRİM BEKLENTİSİ

Petrol fiyatları, döviz kuru ve vergi düzenlemeleri benzin ve motorinin pompa fiyatlarını etkiliyor.

1 Ekim itibarıyla eşel mobil sistemi sona erdi. Motorinde olduğu gibi benzinde de kademeli ÖTV uygulamasına geçildi. Bu kapsamda benzine yapılan 12,5 liralık zammın bir bölümü kademeli olarak pompa fiyatlarına yansıtıldı.

Akaryakıtta çift yönlü değişim: Benzine indirim motorine zam bekleniyor! 9 Ekim güncel akaryakıt fiyatları-2

9 EKİM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

9 Ekim 2026 Cuma günü İstanbul, Ankara ve İzmir'de geçerli olan güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Yakıt türüLitre fiyatı (TL)
Benzin84,70 TL
Motorin90,20 TL
LPG41,20 TL

Motorindeki artış, üç büyük şehirde fiyatları yeni eşiklere taşıyabilir.Motorindeki artış, üç büyük şehirde fiyatları yeni eşiklere taşıyabilir.

İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Yakıt türüLitre fiyatı (TL)
Benzin84,50 TL
Motorin90,00 TL
LPG40,60 TL

Akaryakıtta çift yönlü değişim: Benzine indirim motorine zam bekleniyor! 9 Ekim güncel akaryakıt fiyatları-4

ANKARA
Yakıt türüLitre fiyatı (TL)
Benzin85,70 TL
Motorin91,30 TL
LPG41,29 TL

Akaryakıtta çift yönlü değişim: Benzine indirim motorine zam bekleniyor! 9 Ekim güncel akaryakıt fiyatları-5

İZMİR
Yakıt türüLitre fiyatı (TL)
Benzin85,90 TL
Motorin91,50 TL
LPG41,20 TL
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