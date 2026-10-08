Brent petroldeki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını yeniden gündeme taşıdı. Motorinin litre fiyatına 6 Ekim saat 00.01 itibarıyla 4 lira 95 kuruş indirim yapılmıştı. İndirim pompa fiyatlarına yansırken, İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları belli oldu. İşte 8 Ekim 2026 pompa fiyatları.

Motorinin litre fiyatına 6 Ekim'de 4 lira 95 kuruş indirim geldi. (Foto: AA)



MOTORİNE İNDİRİM YANSIDI



Motorin litre fiyatında yapılan 4 lira 95 kuruşluk indirim, 6 Ekim'den itibaren geçerli oldu. İndirim sonrası birçok kentte motorinin litre fiyatı 90-91 lira seviyelerine geriledi.



BRENT PETROL NE KADAR OLDU?

Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 102,73 dolardan işlem görüyor. Dün 102,59 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, günü 100,2 dolardan tamamladı. Brent petrolün kasım vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,5 artarak 102,73 dolar oldu.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün kasım vadeli varil fiyatı da 90,34 dolar olarak belirlendi. Petrol fiyatlarındaki yükselişte, Orta Doğu'da ticari gemilere yönelik saldırıların artması, ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırı hazırlığına yönelik haber akışı ve Körfez kıyısındaki üretimin olumsuz hava koşulları nedeniyle kesintiye uğrayabileceği beklentisi etkili oldu.

Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Katar'ın Medinet eş-Şemal kentinin 51 deniz mili kuzeyinde bir petrol tankerinin saldırıya uğradığını ve saldırıda can kaybı ve yaralanmaların meydana geldiğini bildirdi.

UKMTO, bölgedeki gemilere seyir sırasında dikkatli olmaları ve şüpheli faaliyetleri yetkililere bildirmeleri çağrısında bulundu. Olayın sorumlusu ve kullanılan mühimmat türüne ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.