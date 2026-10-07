Sadece 3 bin adet basılan paranın fiyatı 5 bin 250 lira oldu. (Foto: AA) TCG ANADOLU BİRÇOK GÖREVİ AYNI ANDA ÜSTLENİYOR Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu, amfibi ve hava harekatlarının yanı sıra farklı operasyonlarda kullanılabilecek kapasiteye sahip. Gemi, silahlı insansız hava araçlarının konuşlandırılabildiği önemli platformlardan biri olarak öne çıkıyor. 30'DAN FAZLA HAVA ARACI TAŞIYABİLİYOR İnsanlı ve insansız, sabit ve döner kanatlı hava araçlarını konuşlandırabilen TCG Anadolu'nun uçuş güvertesinde 30'dan fazla hava aracı taşınabiliyor. Gemide helikopterler, insansız hava araçları ve kısa mesafede kalkış ile dikey iniş yapabilen savaş uçaklarının kullanılması planlanıyor.

TCG Anadolu, çok sayıda hava aracını taşıyabilen çok maksatlı bir gemi olarak görev yapıyor. (Foto: AA)



GEREKTİĞİNDE HASTANE GEMİSİ OLARAK DA GÖREV YAPABİLİYOR



TCG Anadolu'da ameliyathane, röntgen cihazları, diş tedavi üniteleri, yoğun bakım ve enfeksiyon odalarının bulunduğu en az 30 yatak kapasiteli bir hastane de yer alıyor. Bu kapasitesi sayesinde gemi, ihtiyaç halinde insani yardım operasyonlarında hastane gemisi olarak görev yapabiliyor.