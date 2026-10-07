TCG Anadolu için Darphane’den özel seri! 3 bin adet üretilen paranın satış fiyatı 5 bin 250 lira
Türkiye’nin savunma gücünün simge platformlarından TCG Anadolu için özel bir hatıra parası basıldı. Darphane’nin 3 bin adetle sınırlı tuttuğu 925 ayar gümüş para, 5 bin 250 liradan koleksiyoncularla buluştu.
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin önemli savunma platformlarından TCG Anadolu için özel hatıra parası çıkardı. 925 ayar gümüşten üretilen ve yalnızca 3 bin adet basılan para, koleksiyonerlerin beğenisine sunuldu.
TCG ANADOLU İÇİN ÖZEL GÜMÜŞ HATIRA PARASI
"TCG Anadolu Gemisi-Savunma Sanayi Serisi No:2 Gümüş Hatıra Parası", bugün saat 10.00 itibarıyla satışa çıktı. Savunma Sanayi Serisi kapsamında daha önce T625 GÖKBEY için hatıra parası hazırlanmıştı.
31,10 GRAM AĞIRLIĞINDA, 3 BİN ADET BASILDI
Darphane tarafından hazırlanan hatıra parası 31,10 gram ağırlığında ve 38,61 milimetre çapında bulunuyor. 925 ayar gümüşten üretilen paranın nominal değeri 20 lira olurken, basım adedi 3 bin ile sınırlandırıldı.
KOLEKSİYON MAĞAZASINDA VE İNTERNETTEN SATIŞTA
Hatıra parası, Darphane'nin Beşiktaş'taki Koleksiyon Mağazası ile Darphane'nin internet mağazası üzerinden 5 bin 250 liradan satışa sunuldu.
TCG ANADOLU BİRÇOK GÖREVİ AYNI ANDA ÜSTLENİYOR
Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu, amfibi ve hava harekatlarının yanı sıra farklı operasyonlarda kullanılabilecek kapasiteye sahip. Gemi, silahlı insansız hava araçlarının konuşlandırılabildiği önemli platformlardan biri olarak öne çıkıyor.
30'DAN FAZLA HAVA ARACI TAŞIYABİLİYOR
İnsanlı ve insansız, sabit ve döner kanatlı hava araçlarını konuşlandırabilen TCG Anadolu'nun uçuş güvertesinde 30'dan fazla hava aracı taşınabiliyor. Gemide helikopterler, insansız hava araçları ve kısa mesafede kalkış ile dikey iniş yapabilen savaş uçaklarının kullanılması planlanıyor.
GEREKTİĞİNDE HASTANE GEMİSİ OLARAK DA GÖREV YAPABİLİYOR
TCG Anadolu'da ameliyathane, röntgen cihazları, diş tedavi üniteleri, yoğun bakım ve enfeksiyon odalarının bulunduğu en az 30 yatak kapasiteli bir hastane de yer alıyor. Bu kapasitesi sayesinde gemi, ihtiyaç halinde insani yardım operasyonlarında hastane gemisi olarak görev yapabiliyor.