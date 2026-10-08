Altın fiyatlarında yeni gün hareketli başladı. Yatırımcıların yakından takip ettiği gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altının güncel alış-satış fiyatları belli oldu. Son verilere göre gram altın 6 bin 577 TL satış seviyesine ulaşırken, çeyrek altın da 10 bin 721 TL'den işlem görüyor. Peki bugün altın fiyatlarında son durum ne? İşte 8 Ekim 2026 güncel altın fiyatları ve alış-satış tablosu...