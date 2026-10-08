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Altın ne kadar oldu? 8 Ekim 2026 piyasada son durum: İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları

Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Yeni güne yükselişle başlayan altın piyasasında yatırımcıların gözü gram altın ve çeyrek altında. Son verilere göre gram altının alış fiyatı 6 bin 496 TL seviyesinde bulunurken, satış fiyatı 6 bin 577 TL'yi aştı. Peki çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altınında son durum ne? İşte 8 Ekim 2026 güncel altın fiyatları...

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Altın ne kadar oldu? 8 Ekim 2026 piyasada son durum: İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları

Altın fiyatlarında yeni gün hareketli başladı. Yatırımcıların yakından takip ettiği gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altının güncel alış-satış fiyatları belli oldu. Son verilere göre gram altın 6 bin 577 TL satış seviyesine ulaşırken, çeyrek altın da 10 bin 721 TL'den işlem görüyor. Peki bugün altın fiyatlarında son durum ne? İşte 8 Ekim 2026 güncel altın fiyatları ve alış-satış tablosu...

Altın ne kadar oldu? 8 Ekim 2026 piyasada son durum: İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları-2

HAS ALTIN
Alış: 6.529,52 TL
Satış: 6.558,25 TL

ONS
Alış: 4.117,9
Satış: 4.118,4

Altın ne kadar oldu? 8 Ekim 2026 piyasada son durum: İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları-3



USD/KG
Alış: 132.090
Satış: 132.490

EUR/KG
Alış: 118.050
Satış: 118.600

Altın ne kadar oldu? 8 Ekim 2026 piyasada son durum: İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları-4

22 AYAR
Alış: 5.939,87 TL
Satış: 6.144,75 TL

GRAM ALTIN
Alış: 6.496,87 TL
Satış: 6.577,92 TL

YENİ ÇEYREK
Alış: 10.643 TL
Satış: 10.721 TL

Altın ne kadar oldu? 8 Ekim 2026 piyasada son durum: İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları-5

ESKİ ÇEYREK
Alış: 10.513 TL
Satış: 10.597 TL

YENİ YARIM
Alış: 21.286 TL
Satış: 21.436 TL

ESKİ YARIM
Alış: 20.914 TL
Satış: 21.062 TL

Altın ne kadar oldu? 8 Ekim 2026 piyasada son durum: İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları-6

YENİ TAM
Alış: 42.461 TL
Satış: 42.747 TL

ESKİ TAM
Alış: 41.854 TL
Satış: 42.157 TL

Altın ne kadar oldu? 8 Ekim 2026 piyasada son durum: İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları-7

YENİ ATA
Alış: 43.225 TL
Satış: 43.829 TL

ESKİ ATA
Alış: 43.206 TL
Satış: 43.534 TL

YENİ ATA5
Alış: 215.474 TL
Satış: 218.768 TL

Altın ne kadar oldu? 8 Ekim 2026 piyasada son durum: İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları-8

ESKİ ATA5
Alış: 215.148 TL
Satış: 217.456 TL

YENİ GREMSE
Alış: 105.321 TL
Satış: 106.359 TL

Altın ne kadar oldu? 8 Ekim 2026 piyasada son durum: İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları-9

ESKİ GREMSE
Alış: 104.472 TL
Satış: 105.375 TL

14 AYAR
Alış: 3.566,53 TL
Satış: 4.762,86 TL

Altın ne kadar oldu? 8 Ekim 2026 piyasada son durum: İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları-10

GÜMÜŞ TL
Alış: 87,336 TL
Satış: 95,831 TL

GÜMÜŞ ONS
Alış: 59,24
Satış: 59,27

Altın ne kadar oldu? 8 Ekim 2026 piyasada son durum: İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları-11

PLATİN ONS
Alış: 1.653,20
Satış: 1.655,50

PALADYUM ONS
Alış: 1.136,80
Satış: 1.139,20

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