Türkiye'nin endeks puanı 2019'dan 2026'ya yüzde 6,1 arttı.

Türkiye'nin endeks puanı da 2019'daki 4,1206 seviyesinden 2026'da 4,3734'e çıkarak yüzde 6,1 arttı. Puan artışı, 2024–2026 döneminde ise yüzde 2,5 olarak gerçekleşti.

DÜNYA EKONOMİK FORUMU RAPORUNDA TÜRKİYE MODELİ ÖRNEK GÖSTERİLDİ

Raporda Türkiye, turizmde hızlı büyümeyi sürdürülebilirlik standartlarıyla yönetme yaklaşımıyla örnek ülke uygulaması olarak incelendi. Turizm hareketliliğinin belirli destinasyonlarda yoğunlaşmasına karşı yürütülen çalışmalar ve büyümenin yerel halka sağladığı faydayı artıran uygulamalar öne çıktı.

Türkiye'nin 2024 yılından bu yana "Seyahat ve Turizmin Sosyoekonomik Etkisi", "Seyahat ve Turizm Talebinin Sürdürülebilirliği" ve "Çevresel Sürdürülebilirlik" göstergelerinin tamamında ilerleme kaydettiği belirtildi. Sosyoekonomik etki alanındaki yüzde 8,3'lük puan artışının yanı sıra turizm talebinin sürdürülebilirliği göstergesinde de yüzde 5,1 gelişim sağlandı.

2650'DEN FAZLA TESİSLE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HAMLESİ

Türkiye'nin 2022 yılında Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) ile iş birliği içerisinde hayata geçirdiği Ulusal Sürdürülebilir Turizm Programı, raporda önemli bir adım olarak gösterildi.