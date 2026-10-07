Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı. (Foto: AA)



FRANSA'NIN 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ GERİLEDİ



Avrupa borsaları dün alıcılı seyrederken, bölge genelinde yapay zeka ve teknoloji iyimserliklerine ek olarak Fransa'da mali endişeleri yatıştıran açıklamalar fiyatlamalarda öne çıktı.



Fransa Maliye Bakanı Roland Lescure'dan gelen güven temin edici açıklamalar ülke ekonomisine ilişkin endişeleri azalttı. Lescure, zayıf avronun ihracatçılara nefes aldıracak alan yarattığını belirterek, avro tarafında güven kaybı olmadığını ve ülke borcu konusunda Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yardımına ihtiyaç bulunmadığının altını çizdi.



Bu açıklamanın ardından bir süredir yükseliş eğilimi gösteren Fransa'nın 10 yıllık tahvil faizi, mali endişelerin bir nebze giderilmesiyle dün yaklaşık 10 baz puan düşerek yüzde 4,74'e geriledi.



Fransa'daki gelişmelerden dolayı 1,11 seviyelerine gerileyen avro/dolar paritesinde ise 1,1220'de dengelenme arayışı öne çıkıyor. Dün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ağustosta aylık bazda yüzde 0,1 artarken, yıllık bazda yüzde 1,2 yükseldi.



Yatırımcıların takibinde olan ABD dış ticaret verilerine göre ise ülkenin dış ticaret açığı, ağustosta aylık bazda yüzde 13,7 artarak 105,6 milyar dolara çıkarken, 17 ayın en yüksek seviyesini gördü.



Bu gelişmelerle İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,42, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,87 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,77 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,40 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar ise güne negatif başladı.



ASYA BORSALARI NEGATİF SEYREDİYOR



Asya tarafında ise mevcut gelişmelerin oluşturduğu iyimserliklerin aksine, Fed'in toplantı tutanakları öncesi bölgede açıklanan makroekonomik verilerden alınan karışık sinyallerle yatırımcıların temkinli bir tavır sergilediği görülüyor. Bölge piyasalarında satıcılı bir seyir öne çıkıyor.

Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, ülkede öncü endeks ağustosta 118 ile önceki aya göre yükseldi.



Ayrıca Japonya'da çalışanların kazançları ağustosta yüzde 3,8 ile beklentilerin üzerinde arttı. Analistler, ücret artışlarının Japonya'daki enflasyonun kalıcılığı konusunda fikir verdiğini belirterek, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) gelecek dönemde politika adımlarında etkili olabileceğini kaydetti.

Öte yandan Hindistan Merkez Bankası politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 5,5'e yükseltti. Banka, politika faizini Şubat 2023'ten bu yana ilk kez artırdı.



Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2 düştü. Çin'de ise piyasalar bugün tatil nedeniyle kapalı olacak.