Brent petrolün varili ise 101,49 dolar seviyesinde işlem görüyor. (Foto: AA)



AKARYAKIT TABELASI İNDİRİM SONRASI YENİDEN DEĞİŞTİ



Motorine gelen 4 lira 95 kuruşluk indirimle birlikte özellikle motorin fiyatlarında önemli bir gerileme yaşandı. Benzin ve LPG fiyatlarında ise bu kapsamda herhangi bir değişiklik gerçekleşmedi. Dün yansıyan indirimin ardından 7 Ekim 2026 tarihli yeni bir indirim kaydedilmedi.