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Depoyu dolduracaklar dikkat! Benzin ve motorin ne kadar oldu? 7 Ekim 2026 akaryakıt fiyatları

Brent petroldeki hareketlilik akaryakıt tabelalarına yansıyor. 6 Ekim'de motorinin litre fiyatına gelen 4 lira 95 kuruşluk indirim pompaya yansırken, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere güncel fiyatlar araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Peki 7 Ekim 2026 akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte şehir şehir fiyat listesi.

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Depoyu dolduracaklar dikkat! Benzin ve motorin ne kadar oldu? 7 Ekim 2026 akaryakıt fiyatları

Brent petroldeki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını yeniden gündeme taşıdı. Motorinin litre fiyatına 6 Ekim saat 00.01 itibarıyla 4 lira 95 kuruş indirim yapıldı. İndirim pompa fiyatlarına yansırken, İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları belli oldu. İşte 7 Ekim 2026 pompa fiyatları.

Motorinin litre fiyatına 6 Ekim'de 4 lira 95 kuruş indirim geldi. (Foto: AA)Motorinin litre fiyatına 6 Ekim'de 4 lira 95 kuruş indirim geldi. (Foto: AA)

MOTORİNE İNDİRİM YANSIDI

Motorin litre fiyatında yapılan 4 lira 95 kuruşluk indirim, 6 Ekim'den itibaren geçerli oldu. İndirim sonrası birçok kentte motorinin litre fiyatı 90-91 lira seviyelerine geriledi.

BRENT PETROL 101 DOLAR SEVİYESİNDE

Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 101,49 dolar seviyesinde işlem görüyor. Brent petrol dün 101,32 dolara kadar yükselirken günü 100,58 dolardan tamamladı. Bugün saat 09.30 itibarıyla Brent petrol yüzde 0,9 artışla 101,49 dolara çıktı. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün kasım vadeli varil fiyatı ise 90,07 dolar olarak kaydedildi.

İstanbul’da motorinin litre fiyatı 90 lira seviyesine geriledi. (Foto: AA)İstanbul’da motorinin litre fiyatı 90 lira seviyesine geriledi. (Foto: AA)

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, ABD'nin petrol üretim bölgelerine ilerleyen fırtınanın arzda kesintiye yol açabileceği endişesi ve İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları etkili oldu.

Ankara’da motorin 91,30 liradan satışta. Foto: AA)Ankara’da motorin 91,30 liradan satışta. Foto: AA)

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI (7 EKİM 2026)

Avrupa Yakası

Benzin: 84,70 TL
Motorin: 90,20 TL
LPG: 41,20 TL

İzmir’de motorinin litre fiyatı 91,50 lira oldu. (Foto: AA)İzmir’de motorinin litre fiyatı 91,50 lira oldu. (Foto: AA)

Anadolu Yakası

Benzin: 84,50 TL
Motorin: 90,00 TL
LPG: 40,60 TL

İstanbul’da benzinin litre fiyatı 84,50-84,70 lira arasında değişiyor. (Foto: AA)İstanbul’da benzinin litre fiyatı 84,50-84,70 lira arasında değişiyor. (Foto: AA)

Ankara güncel akaryakıt fiyatları

Benzin: 85,70 TL
Motorin: 91,30 TL
LPG: 41,29 TL

LPG fiyatları İstanbul’da 40,60-41,20 lira seviyesinde bulunuyor. (Foto: AA)LPG fiyatları İstanbul’da 40,60-41,20 lira seviyesinde bulunuyor. (Foto: AA)

İzmir güncel akaryakıt fiyatları

Benzin: 85,90 TL
Motorin: 91,50 TL
LPG: 41,20 TL

Brent petrolün varili ise 101,49 dolar seviyesinde işlem görüyor. (Foto: AA)Brent petrolün varili ise 101,49 dolar seviyesinde işlem görüyor. (Foto: AA)

AKARYAKIT TABELASI İNDİRİM SONRASI YENİDEN DEĞİŞTİ

Motorine gelen 4 lira 95 kuruşluk indirimle birlikte özellikle motorin fiyatlarında önemli bir gerileme yaşandı. Benzin ve LPG fiyatlarında ise bu kapsamda herhangi bir değişiklik gerçekleşmedi. Dün yansıyan indirimin ardından 7 Ekim 2026 tarihli yeni bir indirim kaydedilmedi.

Akaryakıt fiyatları piyasa koşullarına göre değişiyor. (Foto: AA)Akaryakıt fiyatları piyasa koşullarına göre değişiyor. (Foto: AA)

AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN DEĞİŞİYOR?

Akaryakıt fiyatları yalnızca petrolün varil fiyatına göre belirlenmiyor. Brent petroldeki değişim, dolar kuru, vergiler ve uluslararası piyasalardaki gelişmeler pompaya yansıyan fiyatın şekillenmesinde önemli rol oynuyor.

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