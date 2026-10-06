İmalat firmalarına destek! KOBİ ve büyük işletmelere kredi: Kimler yararlanabilir?
İmalat sektöründe faaliyet gösteren KOBİ ve büyük işletmeler için yeni destek dönemi başladı. İstihdamı Koruma Destek Programı kapsamında işletmelere 150 milyon TL’ye kadar finansman desteği sağlanırken, KOSGEB’in finansman desteği 12 puana yükseltildi. Başvurular 31 Ekim’e kadar yapılabilecek.
İmalat sanayinde üretim ve istihdamın sürekliliğini desteklemek, işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırmak ve sektörün dayanıklılığını artırmak amacıyla hayata geçirilen İstihdamı Koruma Destek Programı tüm hızıyla sürüyor.
Programın yeni döneminde kapsam genişletilirken, finansman desteğinden yararlanmak isteyen firmaların başvuru için 31 Ekim'i kaçırmaması gerekiyor. İşte detayları...
HANGİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI?
Yeni düzenlemeyle KOBİ'lerin yanı sıra büyük işletmelerin de finansman desteği almasına imkân sağlanırken, KOSGEB tarafından karşılanan finansman desteği 10 puandan 12 puana yükseltildi.
KİMLER YARARLANACAK?
Programdan, KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerde faaliyet gösteren ve merkez veya şube ana ya da yan faaliyet NACE kodu "Kısım C-İmalat" başlığı altında yer alan KOBİ'ler ile büyük işletmeler yararlanabilecek. Başvuru yapacak işletmelerin İşletme Beyanı'nın güncel olması ve Türk Ticaret Kanunu'nda tanımlanan gerçek veya tüzel kişi statüsünde bulunması gerekiyor.
İşletme başına kullandırılabilecek kredi tutarı, işletmenin 2026 yılı Ocak-Haziran dönemine ait muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde, destek kapsamındaki iş yerleri için beyan edilen prime esas kazanç toplamının aylık ortalaması kadar olabilecek. Finansal yetkinliği veya Ar-Ge yetkinliği olan işletmeler için kredi tutarı bir kat artırımlı uygulanacak.
NE KADAR FİNANSMAN İMKANI VAR?
Kredi üst limiti KOBİ'ler için 50 milyon TL, büyük işletmeler için de 150 milyon TL.
ŞARTLARI NELER?
Kredi kullanan ve 2026 yılı Ocak- Haziran dönemine ait ortalama aylık prim gün sayısını 2026 yılı Temmuz- Aralık döneminde koruyan işletmeler finansman desteğinden yararlanabilecek.
Krediler, azami 6 ay anapara ödemesiz dönemli ve azami 36 ay vadeli olarak kullandırılabilecek. İşletme başına sağlanabilecek destek tutarı, başvuru tarihinden sonra kullanılan kredi için 12 destek puanına karşılık gelen tutarla sınırlı olacak. Sabit faizli veya kâr paylı kredilerde bankalar tarafından uygulanabilecek azami oran yüzde 37, değişken faizli veya kâr paylı kredilerde ise TLREF+1 olacak.
Kredi tahsis ve kullandırım ücretleri dâhil olmak üzere bankalar tarafından uygulanabilecek toplam komisyon, kullandırılan kredinin yüzde 1'ini geçemeyecek. Kredi kullanacak KOBİ'lere, KGF, KFK ve İGE aracılığıyla kefalet sağlanabilecek.
685 BİN 953 İSTİHDAM KORUNDU
Program kapsamında geçtiğimiz dönemde 38 bin 208 işletmenin başvurusu onaylandı. Ağustos 2026 itibarıyla toplam 17 bin 843 işletmeye 11.2 milyar TL destek sağlandı ve 685 bin 953 istihdamın korunmasına katkıda bulunuldu. Program kapsamında 4 bin 127 işletme 15.4 milyar TL finansmana erişim sağladı.