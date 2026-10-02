BDDK'dan cep telefonu kararı: 40 bin TL ve altına 12 ay taksit!
BDDK, cep telefonu alımlarında uygulanan tüketici kredisi vade sınırlarını baştan çizdi! 40 bin TL altındaki telefonlara 12 ay, üzerindekilere 3 ay vade verilirken, yenilenmiş cihazlarda 50 bin TL eşiği ve 12 ay imkanı getirildi.
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BDDK, fiyatı 40 bin liranın altında olan telefonların 12 ay tüketici kredisiyle alınabileceğini duyurdu.
SIFIR CEP TELEFONLARINDA 40 BİN TL EŞİĞİ
BDDK tarafından açıklanan karara göre, sıfır cep telefonu alımlarında tüketici kredisi vade sınırları cihazın satış fiyatına göre ikiye ayrıldı.
- Fiyatı 40.000 TL ve altında olan cihazlar: Tüketici kredisinde vade sınırı 12 ay olarak uygulanacak.
- Fiyatı 40.000 TL'nin üzerinde olan cihazlar: Tüketici kredisinde vade sınırı 3 ay ile sınırlı kalacak.
YENİLENMİŞ TELEFONLARDA 50 BİN TL LİMİTİ
Resmî Gazete'de yayımlanan Yenilenmiş Ürünler Hakkında Yönetmelik kapsamında "yenileme merkezi" veya "yetkili satıcı" niteliğindeki iş yerlerinden alınan ikinci el/yenilenmiş cep telefonları için esnetilmiş özel tutar limitleri belirlendi.
- Fiyatı 50.000 TL ve altında olan yenilenmiş cihazlar: Kredi vade sınırı 12 ay olacak.
- Fiyatı 50.000 TL'nin üzerinde olan yenilenmiş cihazlar: Kredi vade sınırı 3 ay olarak uygulanacak.
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