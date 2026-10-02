BDDK, fiyatı 40 bin liranın altında olan telefonların 12 ay tüketici kredisiyle alınabileceğini duyurdu.

SIFIR CEP TELEFONLARINDA 40 BİN TL EŞİĞİ

BDDK tarafından açıklanan karara göre, sıfır cep telefonu alımlarında tüketici kredisi vade sınırları cihazın satış fiyatına göre ikiye ayrıldı.