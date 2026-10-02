Kredi kartı borcu olanlar dikkat: Asgari ödeme limitinde yeni dönem başladı
Her ay kredi kartı ekstresini dengelemekte zorlanan milyonlarca kart sahibine rahat nefes aldıracak karar yürürlüğe girdi. Asgari ödeme oranını belirleyen kritik sınır yükseltilerek daha geniş bir kitle için ödeme kolaylığı sağlandı. Kart limitiniz yeni barajın neresinde kalıyor, asgari ödeme tutarınız bu aydan itibaren değişecek mi? Kredi kartı borcunu doğrudan etkileyen yeni dönemin tüm ayrıntıları haberimizde.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, kredi kartı borçlularını yakından ilgilendiren kritik bir karara imza atarak asgari ödeme oranlarını belirleyen limit barajını yükseltti. Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte daha düşük asgari ödeme oranı kapsamına giren kullanıcı havuzu genişletilirken, milyonlarca kart sahibinin aylık ödeme yükünü doğrudan etkileyecek yeni bir dönem başladı.
KREDİ KARTI ASGARİ ÖDEMESİNDE KRİTİK EŞİK 100 BİN TL
Alınan kararla birlikte kredi kartlarında asgari ödeme tutarının hesaplanmasında esas alınan limit sınırı iki katına çıkarıldı. Daha önce 50 bin TL olarak uygulanan baraj 100 bin TL seviyesine yükseltildi. Böylece kart borcunun daha küçük bir kısmını asgari tutar olarak ödeme imkanından yararlanan tüketici sayısı artırıldı.
Kart limitine göre uygulanacak güncel asgari ödeme oranları şu şekilde belirlendi:
- Limiti 100 bin TL ve altında olan kartlar: Dönem borcunun yüzde 20'si.
- Limiti 100 bin TL'nin üzerinde olan kartlar: Dönem borcunun yüzde 40'ı.
BÜTÇEYİ RAHATLATACAK YENİ DÜZENLEME
Yeni kurallar sayesinde kart limiti 50 bin TL ile 100 bin TL arasında bulunan kullanıcılar doğrudan rahatlama yaşayacak. Önceden dönem borcunun yüzde 40'ını ödemek zorunda kalan bu gruptaki kart sahipleri, artık dönem borçlarının yalnızca yüzde 20'sini asgari ödeme olarak yatırabilecek. Limiti 100 bin TL'yi aşan yüksek limitli kartlarda ise yüzde 40'lık oran geçerliliğini korumaya devam edecek.
TELEFON KREDİLERİNDE 12 AY VADE SINIRI YÜKSELDİ
Aynı düzenleme paketi kapsamında cep telefonu alımlarında kullanılan tüketici kredilerinin vadeleri de güncellendi. Fiyatı 40 bin TL ve altında olan standart cep telefonları ile 50 bin TL ve altındaki yenilenmiş telefonlarda 12 aya kadar kredi kullanılabilecek; bu sınırların üzerindeki cihazlarda ise azami vade 3 ay olarak uygulanacak.BDDK'dan cep telefonu kararı
Öte yandan sıfır telefonların kredi kartıyla taksitli satın alınmasına yönelik yasak devam ederken, yenilenmiş telefonlarda kartla 12 taksit imkanı korunuyor.