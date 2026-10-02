Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, kredi kartı borçlularını yakından ilgilendiren kritik bir karara imza atarak asgari ödeme oranlarını belirleyen limit barajını yükseltti. Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte daha düşük asgari ödeme oranı kapsamına giren kullanıcı havuzu genişletilirken, milyonlarca kart sahibinin aylık ödeme yükünü doğrudan etkileyecek yeni bir dönem başladı.

Alınan kararla birlikte kredi kartlarında asgari ödeme tutarının hesaplanmasında esas alınan limit sınırı iki katına çıkarıldı. Daha önce 50 bin TL olarak uygulanan baraj 100 bin TL seviyesine yükseltildi. Böylece kart borcunun daha küçük bir kısmını asgari tutar olarak ödeme imkanından yararlanan tüketici sayısı artırıldı.

BÜTÇEYİ RAHATLATACAK YENİ DÜZENLEME

Yeni kurallar sayesinde kart limiti 50 bin TL ile 100 bin TL arasında bulunan kullanıcılar doğrudan rahatlama yaşayacak. Önceden dönem borcunun yüzde 40'ını ödemek zorunda kalan bu gruptaki kart sahipleri, artık dönem borçlarının yalnızca yüzde 20'sini asgari ödeme olarak yatırabilecek. Limiti 100 bin TL'yi aşan yüksek limitli kartlarda ise yüzde 40'lık oran geçerliliğini korumaya devam edecek.

TELEFON KREDİLERİNDE 12 AY VADE SINIRI YÜKSELDİ

Aynı düzenleme paketi kapsamında cep telefonu alımlarında kullanılan tüketici kredilerinin vadeleri de güncellendi. Fiyatı 40 bin TL ve altında olan standart cep telefonları ile 50 bin TL ve altındaki yenilenmiş telefonlarda 12 aya kadar kredi kullanılabilecek; bu sınırların üzerindeki cihazlarda ise azami vade 3 ay olarak uygulanacak.

BDDK'dan cep telefonu kararı

Öte yandan sıfır telefonların kredi kartıyla taksitli satın alınmasına yönelik yasak devam ederken, yenilenmiş telefonlarda kartla 12 taksit imkanı korunuyor.