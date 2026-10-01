Benzin, motorin ve LPG fiyatlarında değişiklik kaydedildi. (Foto: AA)

BENZİNE KADEMELİ ARTIŞ

Sektör temsilcileri ve ekonomi uzmanlarının değerlendirmelerine göre mevcut uygulamanın sona ermesi halinde benzinde 12,47 TL, motorinde 3,60 TL ve LPG'de ise 1,48 TL seviyesinde artış gündeme geldi.



Ancak Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile eşel mobil sistemi sona ererken benzinde beklenen 12,47 liralık fiyat artışı kademeli ÖTV düzenlemesiyle engellendi. Yeni düzenlemeyle benzinde ÖTV tutarı ekim, kasım ve aralık aylarında kademeli olarak artırılacak, böylece 1 Ekim'de pompa fiyatına yaklaşık 4,15 liralık artış yansıtılacak.