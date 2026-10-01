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Eşel mobil bitti, benzinde 12,47 liralık artış kademeli ÖTV ile 4,15 liraya indi: 1 Ekim pompa fiyatları

Eşel mobil sisteminin sona erdiği 1 Ekim'de benzine beklenen 12,47 liralık artış, Resmi Gazete'de yayımlanan kademeli ÖTV düzenlemesiyle engellendi. Pompaya yaklaşık 4,15 lira yansıyor; ÖTV ekim, kasım ve aralık aylarında basamak basamak artırılacak. İşte büyükşehirlerde benzin, motorin ve LPG litre fiyatları.

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Eşel mobil bitti, benzinde 12,47 liralık artış kademeli ÖTV ile 4,15 liraya indi: 1 Ekim pompa fiyatları

Akaryakıt fiyatlarında gözler 1 Ekim Perşembe gününde. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarını doğrudan etkileyebilecek yeni dönemde sürücüler akaryakıt cephesindeki son durumu merak ediyor. İşte 1 Ekim akaryakıt fiyatları.

Akaryakıt fiyatlarında gözler 1 Ekim'de. (Foto: AA)Akaryakıt fiyatlarında gözler 1 Ekim'de. (Foto: AA)

Küresel petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik nedeniyle akaryakıt fiyatlarında son dönemde yaşanan değişimlere, eşel mobil sistemine ilişkin düzenleme de eklendi.

Temmuz ayında alınan karar doğrultusunda benzindeki eşel mobil desteği 1 Ekim'de sıfırlandı.

Eşel mobil uygulamasında yeni dönem başlıyor. (Foto: AA)Eşel mobil uygulamasında yeni dönem başlıyor. (Foto: AA)

1 EKİM'DE AKARYAKITTA NE DEĞİŞTİ?

Mevcut düzenleme kapsamında 1 Ekim itibarıyla benzindeki eşel mobil uygulaması sona erdi. Bu durum, ÖTV üzerinden karşılanan tutarın yeniden pompa fiyatlarına yansımasına neden oldu.

Benzin, motorin ve LPG fiyatlarında değişiklik kaydedildi. (Foto: AA)Benzin, motorin ve LPG fiyatlarında değişiklik kaydedildi. (Foto: AA)

BENZİNE KADEMELİ ARTIŞ

Sektör temsilcileri ve ekonomi uzmanlarının değerlendirmelerine göre mevcut uygulamanın sona ermesi halinde benzinde 12,47 TL, motorinde 3,60 TL ve LPG'de ise 1,48 TL seviyesinde artış gündeme geldi.

Ancak Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile eşel mobil sistemi sona ererken benzinde beklenen 12,47 liralık fiyat artışı kademeli ÖTV düzenlemesiyle engellendi. Yeni düzenlemeyle benzinde ÖTV tutarı ekim, kasım ve aralık aylarında kademeli olarak artırılacak, böylece 1 Ekim'de pompa fiyatına yaklaşık 4,15 liralık artış yansıtılacak.

Benzinde kademeli artış yapılacak. (Foto: AA)Benzinde kademeli artış yapılacak. (Foto: AA)

1 Ekim'de tabelalar Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeye bağlı olarak güncellendi.

Akaryakıt piyasasında güncel gelişmeler sürücülerin takibinde. (Foto: AA)Akaryakıt piyasasında güncel gelişmeler sürücülerin takibinde. (Foto: AA)

1 EKİM 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

Büyükşehirlerde litre fiyatları şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 84,50 TL
Motorin: 97,10 TL
LPG: 36,44 TL

LPG fiyatları değişti. (Foto: AA)LPG fiyatları değişti. (Foto: AA)

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 84,40 TL
Motorin: 96,90 TL
LPG: 35,85 TL

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. (Foto: AA)Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. (Foto: AA)

Ankara

Benzin: 85,50 TL
Motorin: 98,20 TL
LPG: 36,54TL

Sürücülerin gözü pompa tabelalarında. (Foto: AA)Sürücülerin gözü pompa tabelalarında. (Foto: AA)

İzmir

Benzin: 85,80 TL
Motorin: 98,50 TL
LPG: 36,44 TL

EŞEL MOBİL SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Eşel mobil sisteminde uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurundaki yükseliş nedeniyle oluşan maliyet artışının tamamı doğrudan pompa fiyatına yansıtılmıyor. Bunun yerine artış tutarı kadar ÖTV indirimi uygulanarak fiyat artışının tüketiciye etkisi sınırlandırılıyor.

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