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İşsizlikte ibre aşağı döndü! 106 bin kişilik düşüş yaşandı: TÜİK karneyi açıkladı

TÜİK, 2026 yılı Ağustos ayı işsizlik verilerini açıkladı. İşsiz sayısı 106 bin kişi azalarak 2 milyon 740 bine, işsizlik oranı ise yüzde 7,8'e geriledi.

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İşsizlikte ibre aşağı döndü! 106 bin kişilik düşüş yaşandı: TÜİK karneyi açıkladı

Türkiye'de işsizlik oranında dikkat çeken bir gerileme yaşandı. TÜİK'in açıkladığı ağustos verilerine göre işsiz sayısı bir önceki aya kıyasla 106 bin kişi azaldı.

İşsizlik oranı ağustosta yüzde 7,8 oldu. (Foto: AA)İşsizlik oranı ağustosta yüzde 7,8 oldu. (Foto: AA)

İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 7,8'E GERİLEDİ

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı Ağustos 2026 işgücü istatistiklerine göre işsizlik oranı bir önceki aya kıyasla 0,3 puan düşerek yüzde 7,8 oldu. İşsiz sayısı ise 106 bin kişi azalarak 2 milyon 740 bine geriledi.

İşsiz sayısı 2 milyon 740 bine geriledi. (Foto: AA)İşsiz sayısı 2 milyon 740 bine geriledi. (Foto: AA)

İŞSİZ SAYISI 2 MİLYON 740 BİNE DÜŞTÜ

15 ve daha yukarı yaştaki nüfusta işsiz sayısı Ağustos ayında 106 bin kişi azalarak 2 milyon 740 bin olarak kayıtlara geçti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,6, kadınlarda ise yüzde 10,1 olarak tahmin edildi.

İşsiz sayısı bir önceki aya göre 106 bin azaldı. (Foto: AA)İşsiz sayısı bir önceki aya göre 106 bin azaldı. (Foto: AA)

İSTİHDAM EDİLENLERİN SAYISI ARTTI

İstihdam edilenlerin sayısı Ağustos ayında bir önceki aya göre 136 bin kişi artarak 32 milyon 507 bine yükseldi.

İstihdam oranı da 0,1 puanlık artışla yüzde 48,4 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,8, kadınlarda yüzde 31,5 olarak gerçekleşti.

İşsizlik oranı aylık bazda 0,3 puan düştü. (Foto: AA)İşsizlik oranı aylık bazda 0,3 puan düştü. (Foto: AA)

İŞGÜCÜNE KATILIM ORANI YÜZDE 52,5

İşgücü Ağustos ayında 29 bin kişi artarak 35 milyon 247 bine çıktı. İşgücüne katılma oranı ise değişmeyerek yüzde 52,5 seviyesinde kaldı.

İşgücüne katılım oranı erkeklerde yüzde 70,5, kadınlarda yüzde 35 olarak hesaplandı.

Ağustos verileri işsizlikte gerilemeye işaret etti. (Foto: AA)Ağustos verileri işsizlikte gerilemeye işaret etti. (Foto: AA)

GENÇ İŞSİZLİKTE GERİLEME

15-24 yaş grubundaki genç nüfusun işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak yüzde 13'e geriledi.

Genç erkeklerde işsizlik yüzde 9,7 olurken genç kadınlarda yüzde 19,4 olarak tahmin edildi.

İşsiz sayısındaki düşüş dikkat çekti. (Foto: AA)İşsiz sayısındaki düşüş dikkat çekti. (Foto: AA)

HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ 42,5 SAATE ÇIKTI

İstihdam edilen ve referans döneminde işbaşında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 0,5 saat artarak 42,5 saate yükseldi.

TÜİK, ağustos ayı işsizlik verilerini açıkladı. (Foto: AA)TÜİK, ağustos ayı işsizlik verilerini açıkladı. (Foto: AA)

ATIL İŞGÜCÜ ORANI YÜZDE 31 OLDU

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı ise Ağustos ayında 0,4 puan artarak yüzde 31'e çıktı. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 20,2 olurken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı da yüzde 20,2 olarak gerçekleşti.

Ağustos ayında işsizlik oranı kaç oldu?
İşsizlik oranı yüzde 7,8 oldu.
İşsiz sayısı ne kadar azaldı?
İşsiz sayısı bir önceki aya göre 106 bin kişi azalarak 2 milyon 740 bine geriledi.
İstihdam edilenlerin sayısı kaç oldu?
İstihdam edilenlerin sayısı 136 bin kişi artarak 32 milyon 507 bine yükseldi.
İstihdam oranı yüzde kaç oldu?
İstihdam oranı yüzde 48,4 olarak gerçekleşti.
İşgücüne katılma oranı kaç oldu?
İşgücüne katılma oranı değişmeyerek yüzde 52,5 seviyesinde kaldı.
Genç işsizlik oranı kaç oldu?
15-24 yaş grubunda işsizlik oranı yüzde 13 oldu.
Genç işsizlikte ne kadar düşüş yaşandı?
Genç işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,1 puan azaldı.
Haftalık ortalama çalışma süresi kaç saat oldu?
Haftalık ortalama fiili çalışma süresi 42,5 saat oldu.
Atıl işgücü oranı kaç oldu?
Atıl işgücü oranı yüzde 31 seviyesine yükseldi.
İşsizlik kadın ve erkeklerde nasıl gerçekleşti?
İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,6, kadınlarda yüzde 10,1 oldu.

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