İşsizlikte ibre aşağı döndü! 106 bin kişilik düşüş yaşandı: TÜİK karneyi açıkladı
TÜİK, 2026 yılı Ağustos ayı işsizlik verilerini açıkladı. İşsiz sayısı 106 bin kişi azalarak 2 milyon 740 bine, işsizlik oranı ise yüzde 7,8'e geriledi.
Türkiye'de işsizlik oranında dikkat çeken bir gerileme yaşandı. TÜİK'in açıkladığı ağustos verilerine göre işsiz sayısı bir önceki aya kıyasla 106 bin kişi azaldı.
İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 7,8'E GERİLEDİ
Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı Ağustos 2026 işgücü istatistiklerine göre işsizlik oranı bir önceki aya kıyasla 0,3 puan düşerek yüzde 7,8 oldu. İşsiz sayısı ise 106 bin kişi azalarak 2 milyon 740 bine geriledi.
İŞSİZ SAYISI 2 MİLYON 740 BİNE DÜŞTÜ
15 ve daha yukarı yaştaki nüfusta işsiz sayısı Ağustos ayında 106 bin kişi azalarak 2 milyon 740 bin olarak kayıtlara geçti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,6, kadınlarda ise yüzde 10,1 olarak tahmin edildi.
İSTİHDAM EDİLENLERİN SAYISI ARTTI
İstihdam edilenlerin sayısı Ağustos ayında bir önceki aya göre 136 bin kişi artarak 32 milyon 507 bine yükseldi.
İstihdam oranı da 0,1 puanlık artışla yüzde 48,4 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,8, kadınlarda yüzde 31,5 olarak gerçekleşti.
İŞGÜCÜNE KATILIM ORANI YÜZDE 52,5
İşgücü Ağustos ayında 29 bin kişi artarak 35 milyon 247 bine çıktı. İşgücüne katılma oranı ise değişmeyerek yüzde 52,5 seviyesinde kaldı.
İşgücüne katılım oranı erkeklerde yüzde 70,5, kadınlarda yüzde 35 olarak hesaplandı.
GENÇ İŞSİZLİKTE GERİLEME
15-24 yaş grubundaki genç nüfusun işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak yüzde 13'e geriledi.
Genç erkeklerde işsizlik yüzde 9,7 olurken genç kadınlarda yüzde 19,4 olarak tahmin edildi.
HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ 42,5 SAATE ÇIKTI
İstihdam edilen ve referans döneminde işbaşında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 0,5 saat artarak 42,5 saate yükseldi.
ATIL İŞGÜCÜ ORANI YÜZDE 31 OLDU
Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı ise Ağustos ayında 0,4 puan artarak yüzde 31'e çıktı. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 20,2 olurken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı da yüzde 20,2 olarak gerçekleşti.