İşsiz sayısı bir önceki aya göre 106 bin azaldı. (Foto: AA) İSTİHDAM EDİLENLERİN SAYISI ARTTI İstihdam edilenlerin sayısı Ağustos ayında bir önceki aya göre 136 bin kişi artarak 32 milyon 507 bine yükseldi.



İstihdam oranı da 0,1 puanlık artışla yüzde 48,4 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,8, kadınlarda yüzde 31,5 olarak gerçekleşti.

İşsizlik oranı aylık bazda 0,3 puan düştü. (Foto: AA) İŞGÜCÜNE KATILIM ORANI YÜZDE 52,5 İşgücü Ağustos ayında 29 bin kişi artarak 35 milyon 247 bine çıktı. İşgücüne katılma oranı ise değişmeyerek yüzde 52,5 seviyesinde kaldı.



İşgücüne katılım oranı erkeklerde yüzde 70,5, kadınlarda yüzde 35 olarak hesaplandı.

Ağustos verileri işsizlikte gerilemeye işaret etti. (Foto: AA) GENÇ İŞSİZLİKTE GERİLEME 15-24 yaş grubundaki genç nüfusun işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak yüzde 13'e geriledi.



Genç erkeklerde işsizlik yüzde 9,7 olurken genç kadınlarda yüzde 19,4 olarak tahmin edildi.

İşsiz sayısındaki düşüş dikkat çekti. (Foto: AA) HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ 42,5 SAATE ÇIKTI İstihdam edilen ve referans döneminde işbaşında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 0,5 saat artarak 42,5 saate yükseldi.