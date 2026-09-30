Depoyu dolduracaklar dikkat! Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? Gözler 1 Ekim'de
Akaryakıt fiyatlarında kritik tarih için geri sayım başladı. 1 Ekim'de eşel mobil uygulamasına ilişkin yeni dönemin başlamasıyla birlikte benzin, motorin ve LPG fiyatlarında hareketlilik yaşanabilir. Özellikle benzinde gündeme gelen 12,47 TL'lik artış ihtimali sürücülerin gözünü pompa tabelalarına çevirdi. Peki 30 Eylül 2026 benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte akaryakıtta güncel liste.
Akaryakıt fiyatlarında gözler 1 Ekim Perşembe gününe çevrildi. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarını doğrudan etkileyebilecek yeni dönem için geri sayım sürerken, sürücüler akaryakıt cephesindeki son durumu merak ediyor.
Küresel petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik nedeniyle akaryakıt fiyatlarında son dönemde yaşanan değişimlere eşel mobil sistemine ilişkin düzenleme eklendi.
Temmuz ayında alınan karar doğrultusunda benzindeki eşel mobil desteğinin 1 Ekim'de sıfırlanması öngörülüyor.
1 EKİM'DE AKARYAKITTA NE DEĞİŞECEK?
Mevcut düzenleme kapsamında 1 Ekim itibarıyla benzindeki eşel mobil uygulamasının sona ermesi bekleniyor. Bu durum, ÖTV üzerinden karşılanan tutarın yeniden pompa fiyatlarına yansıması ihtimalini gündeme getiriyor. Ancak zamların tek seferde mi yoksa kademeli olarak mı uygulanacağı konusunda henüz kesinleşmiş bir takvim bulunmuyor.
BENZİNE 12,47 TL'LİK ARTIŞ GÜNDEMDE
Sektör temsilcileri ve ekonomi uzmanlarının değerlendirmelerine göre mevcut uygulamanın sona ermesi halinde benzinde 12,47 TL, motorinde 3,60 TL ve LPG'de 1,48 TL seviyesinde artış gündeme gelebilir.
Özellikle benzindeki rakam dikkat çekerken, söz konusu tutarın tamamının aynı anda pompaya yansıtılması yerine aylara yayılarak uygulanması da ihtimaller arasında gösteriliyor.
Dolayısıyla 1 Ekim'de tabelaların nasıl değişeceği, alınacak yeni düzenlemeye bağlı olacak.
30 EYLÜL 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?
1 Ekim öncesinde paylaşılan fiyatlara göre büyükşehirlerde litre fiyatları şöyle:
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 80,40 TL
Motorin: 93,50 TL
LPG: 34,99 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 80,30 TL
Motorin: 93,30 TL
LPG: 34,40 TL
Ankara
Benzin: 81,40 TL
Motorin: 94,60 TL
LPG: 35,09 TL
İzmir
Benzin: 81,70 TL
Motorin: 94,90 TL
LPG: 34,99 TL
EŞEL MOBİL SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?
Eşel mobil sisteminde uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurundaki yükseliş nedeniyle oluşan maliyet artışının tamamı doğrudan pompa fiyatına yansıtılmıyor. Bunun yerine artış tutarı kadar ÖTV indirimi uygulanarak fiyat artışının tüketiciye etkisi sınırlandırılıyor.