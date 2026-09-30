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Depoyu dolduracaklar dikkat! Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? Gözler 1 Ekim'de

Akaryakıt fiyatlarında kritik tarih için geri sayım başladı. 1 Ekim'de eşel mobil uygulamasına ilişkin yeni dönemin başlamasıyla birlikte benzin, motorin ve LPG fiyatlarında hareketlilik yaşanabilir. Özellikle benzinde gündeme gelen 12,47 TL'lik artış ihtimali sürücülerin gözünü pompa tabelalarına çevirdi. Peki 30 Eylül 2026 benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte akaryakıtta güncel liste.

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Depoyu dolduracaklar dikkat! Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? Gözler 1 Ekim'de

Akaryakıt fiyatlarında gözler 1 Ekim Perşembe gününe çevrildi. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarını doğrudan etkileyebilecek yeni dönem için geri sayım sürerken, sürücüler akaryakıt cephesindeki son durumu merak ediyor.

Akaryakıt fiyatlarında gözler 1 Ekim'e çevrildi. (Foto: AA)Akaryakıt fiyatlarında gözler 1 Ekim'e çevrildi. (Foto: AA)

Küresel petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik nedeniyle akaryakıt fiyatlarında son dönemde yaşanan değişimlere eşel mobil sistemine ilişkin düzenleme eklendi.

Temmuz ayında alınan karar doğrultusunda benzindeki eşel mobil desteğinin 1 Ekim'de sıfırlanması öngörülüyor.

Eşel mobil uygulamasında yeni dönem başlıyor. (Foto: AA)Eşel mobil uygulamasında yeni dönem başlıyor. (Foto: AA)

1 EKİM'DE AKARYAKITTA NE DEĞİŞECEK?

Mevcut düzenleme kapsamında 1 Ekim itibarıyla benzindeki eşel mobil uygulamasının sona ermesi bekleniyor. Bu durum, ÖTV üzerinden karşılanan tutarın yeniden pompa fiyatlarına yansıması ihtimalini gündeme getiriyor. Ancak zamların tek seferde mi yoksa kademeli olarak mı uygulanacağı konusunda henüz kesinleşmiş bir takvim bulunmuyor.

Benzin, motorin ve LPG fiyatlarında değişiklik bekleniyor. (Foto: AA)Benzin, motorin ve LPG fiyatlarında değişiklik bekleniyor. (Foto: AA)

BENZİNE 12,47 TL'LİK ARTIŞ GÜNDEMDE

Sektör temsilcileri ve ekonomi uzmanlarının değerlendirmelerine göre mevcut uygulamanın sona ermesi halinde benzinde 12,47 TL, motorinde 3,60 TL ve LPG'de 1,48 TL seviyesinde artış gündeme gelebilir.

Benzinde 12,47 TL'lik artış ihtimali gündemde. (Foto: AA)Benzinde 12,47 TL'lik artış ihtimali gündemde. (Foto: AA)

Özellikle benzindeki rakam dikkat çekerken, söz konusu tutarın tamamının aynı anda pompaya yansıtılması yerine aylara yayılarak uygulanması da ihtimaller arasında gösteriliyor.

Dolayısıyla 1 Ekim'de tabelaların nasıl değişeceği, alınacak yeni düzenlemeye bağlı olacak.

Motorinde 3,60 TL'lik artış öngörülüyor. (Foto: AA)Motorinde 3,60 TL'lik artış öngörülüyor. (Foto: AA)

30 EYLÜL 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

1 Ekim öncesinde paylaşılan fiyatlara göre büyükşehirlerde litre fiyatları şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 80,40 TL
Motorin: 93,50 TL
LPG: 34,99 TL

LPG için ise 1,48 TL'lik artış bekleniyor. (Foto: AA)LPG için ise 1,48 TL'lik artış bekleniyor. (Foto: AA)

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 80,30 TL
Motorin: 93,30 TL
LPG: 34,40 TL

Hazine ve Maliye Bakanlığının kararı fiyatlarda belirleyici olacak. (Foto: AA)Hazine ve Maliye Bakanlığının kararı fiyatlarda belirleyici olacak. (Foto: AA)

Ankara

Benzin: 81,40 TL
Motorin: 94,60 TL
LPG: 35,09 TL

Sürücülerin gözü 1 Ekim'de pompa tabelalarında olacak. (Foto: AA)Sürücülerin gözü 1 Ekim'de pompa tabelalarında olacak. (Foto: AA)

İzmir

Benzin: 81,70 TL
Motorin: 94,90 TL
LPG: 34,99 TL

EŞEL MOBİL SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Eşel mobil sisteminde uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurundaki yükseliş nedeniyle oluşan maliyet artışının tamamı doğrudan pompa fiyatına yansıtılmıyor. Bunun yerine artış tutarı kadar ÖTV indirimi uygulanarak fiyat artışının tüketiciye etkisi sınırlandırılıyor.

⛽ Benzin
Beklenen artış
12,47 TL
Benzinde bu seviyede artış ihtimali gündemde.
🛢️ Motorin
Beklenen artış
3,60 TL
Motorinde bu seviyede artış öngörülüyor.
🔵 LPG
Beklenen artış
1,48 TL
LPG'de bu seviyede artış bekleniyor.
1 Ekim'de akaryakıt fiyatları değişecek mi?
Eşel mobil uygulamasındaki düzenleme nedeniyle 1 Ekim'de fiyatlarda değişiklik yaşanması bekleniyor.
Benzine ne kadar zam bekleniyor?
Benzinde 12,47 TL seviyesinde artış ihtimali gündemde.
Motorine ne kadar zam bekleniyor?
Motorinde 3,60 TL seviyesinde artış öngörülüyor.
LPG'ye ne kadar zam bekleniyor?
LPG'de 1,48 TL seviyesinde artış bekleniyor.
Zamların tamamı 1 Ekim'de pompaya yansıyacak mı?
Henüz kesinleşmiş bir uygulama takvimi bulunmuyor. Artışların kademeli uygulanması da gündemde.
Eşel mobil sistemi nedir?
Petrol fiyatı veya döviz kurundaki artışların pompaya etkisini sınırlamak amacıyla ÖTV'de indirim yapılmasına dayanan bir sistemdir.
1 Ekim'de ne belirleyici olacak?
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın alacağı karar, artışların nasıl uygulanacağını belirleyecek.
İstanbul'da güncel benzin fiyatı ne kadar?
Avrupa Yakası'nda 80,40 TL, Anadolu Yakası'nda 80,30 TL seviyesinde bulunuyor.
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