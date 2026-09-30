Akaryakıt fiyatlarında gözler 1 Ekim Perşembe gününe çevrildi. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarını doğrudan etkileyebilecek yeni dönem için geri sayım sürerken, sürücüler akaryakıt cephesindeki son durumu merak ediyor.

Eşel mobil uygulamasında yeni dönem başlıyor. (Foto: AA)

1 EKİM'DE AKARYAKITTA NE DEĞİŞECEK?

Mevcut düzenleme kapsamında 1 Ekim itibarıyla benzindeki eşel mobil uygulamasının sona ermesi bekleniyor. Bu durum, ÖTV üzerinden karşılanan tutarın yeniden pompa fiyatlarına yansıması ihtimalini gündeme getiriyor. Ancak zamların tek seferde mi yoksa kademeli olarak mı uygulanacağı konusunda henüz kesinleşmiş bir takvim bulunmuyor.