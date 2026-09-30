Altın fiyatlarında dikkat çeken seyir! Gram, çeyrek ve tam altında son durum ne? İşte güncel fiyat listesi
Gram altın 30 Eylül sabahı alışta 6.544,24 TL, satışta 6.624,64 TL'den işlem gördü. Yeni çeyrek altının satış fiyatı 10.797 TL, yeni yarım altının 21.588 TL, yeni tam altının 43.050 TL olarak listelendi. Ons altın ise 4.175 dolar seviyesinde bulunuyor. İşte piyasada son durum.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Altın piyasasında tansiyon yeniden yükseldi! Gram altın 6 bin 500 liranın üzerindeki seyrini sürdürürken, çeyrek altın 10 bin 700 lirayı aştı. Piyasalardaki hareketlilik yatırımcıların gözünü güncel fiyatlara çevirirken, altın alım satımı yapacaklar "Gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. İşte altın piyasasında son durum ve dikkat çeken alış satış fiyatları.
30 EYLÜL 2026 ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATLARI
- Has altın: 6.577,13 – 6.604,83
- Ons: 4.174,9 – 4.175,4
- USD/KG: 133.610 – 134.010
- EUR/KG: 117.850 – 118.390
- 22 ayar: 5.983,19 – 6.188,54
- Gram altın: 6.544,24 – 6.624,64
- Altın/Gümüş: 67,30 – 73,82
- Yeni çeyrek: 10.721 – 10.797
- Eski çeyrek: 10.523 – 10.606
- Yeni yarım: 21.441 – 21.588
- Eski yarım: 21.047 – 21.178
- Yeni tam: 42.751 – 43.050
- Eski tam: 42.094 – 42.357
- Yeni ata: 43.475 – 44.008
- Eski ata: 43.278 – 43.645
- Yeni ata5: 217.045 – 220.651
- Eski ata5: 216.059 – 219.000
- Yeni gremse: 106.089 – 107.114
- Eski gremse: 104.971 – 106.124
- 14 ayar: 3.593,19 – 4.793,14
- Gümüş TL: 88,901 – 97,358
- Gümüş ons: 60,96 – 61,00
- Gümüş USD: 1.815,30 – 1.985,30
- Platin ons: 1.704,60 – 1.707,00
- Paladyum ons: 1.218,40 – 1.226,80
- Platin/USD: 49.800 – 54.880
- Paladyum/USD: 29.170 – 39.440
Zeynep Durusoy Takvim.com.tr Ekonomi