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Altın fiyatlarında dikkat çeken seyir! Gram, çeyrek ve tam altında son durum ne? İşte güncel fiyat listesi

Gram altın 30 Eylül sabahı alışta 6.544,24 TL, satışta 6.624,64 TL'den işlem gördü. Yeni çeyrek altının satış fiyatı 10.797 TL, yeni yarım altının 21.588 TL, yeni tam altının 43.050 TL olarak listelendi. Ons altın ise 4.175 dolar seviyesinde bulunuyor. İşte piyasada son durum.

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Altın fiyatlarında dikkat çeken seyir! Gram, çeyrek ve tam altında son durum ne? İşte güncel fiyat listesi

Altın piyasasında tansiyon yeniden yükseldi! Gram altın 6 bin 500 liranın üzerindeki seyrini sürdürürken, çeyrek altın 10 bin 700 lirayı aştı. Piyasalardaki hareketlilik yatırımcıların gözünü güncel fiyatlara çevirirken, altın alım satımı yapacaklar "Gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. İşte altın piyasasında son durum ve dikkat çeken alış satış fiyatları.

Altın piyasasında hareketlilik sürüyor. (Foto: AA)Altın piyasasında hareketlilik sürüyor. (Foto: AA)

30 EYLÜL 2026 ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATLARI

  • Has altın: 6.577,13 – 6.604,83
  • Ons: 4.174,9 – 4.175,4
  • USD/KG: 133.610 – 134.010
  • EUR/KG: 117.850 – 118.390

Gram altın 6 bin 544 lira seviyesinde bulunuyor. (Foto: AA)Gram altın 6 bin 544 lira seviyesinde bulunuyor. (Foto: AA)

  • 22 ayar: 5.983,19 – 6.188,54
  • Gram altın: 6.544,24 – 6.624,64
  • Altın/Gümüş: 67,30 – 73,82
  • Yeni çeyrek: 10.721 – 10.797
  • Eski çeyrek: 10.523 – 10.606

Gram altının satış fiyatı 6 bin 624 lirayı aştı. (Foto: AA)Gram altının satış fiyatı 6 bin 624 lirayı aştı. (Foto: AA)

  • Yeni yarım: 21.441 – 21.588
  • Eski yarım: 21.047 – 21.178
  • Yeni tam: 42.751 – 43.050
  • Eski tam: 42.094 – 42.357

Yeni çeyrek altının alış fiyatı 10 bin 721 lira oldu. (Foto: AA)Yeni çeyrek altının alış fiyatı 10 bin 721 lira oldu. (Foto: AA)

  • Yeni ata: 43.475 – 44.008
  • Eski ata: 43.278 – 43.645
  • Yeni ata5: 217.045 – 220.651
  • Eski ata5: 216.059 – 219.000

Yeni çeyrek altın 10 bin 797 liradan satılıyor. (Foto: AA)Yeni çeyrek altın 10 bin 797 liradan satılıyor. (Foto: AA)

  • Yeni gremse: 106.089 – 107.114
  • Eski gremse: 104.971 – 106.124
  • 14 ayar: 3.593,19 – 4.793,14
  • Gümüş TL: 88,901 – 97,358
  • Gümüş ons: 60,96 – 61,00

Yeni yarım altının alış fiyatı 21 bin 441 lira olarak kaydedildi. (Foto: AA)Yeni yarım altının alış fiyatı 21 bin 441 lira olarak kaydedildi. (Foto: AA)

  • Gümüş USD: 1.815,30 – 1.985,30
  • Platin ons: 1.704,60 – 1.707,00
  • Paladyum ons: 1.218,40 – 1.226,80
  • Platin/USD: 49.800 – 54.880
  • Paladyum/USD: 29.170 – 39.440
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