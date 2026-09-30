Altın piyasasında tansiyon yeniden yükseldi! Gram altın 6 bin 500 liranın üzerindeki seyrini sürdürürken, çeyrek altın 10 bin 700 lirayı aştı. Piyasalardaki hareketlilik yatırımcıların gözünü güncel fiyatlara çevirirken, altın alım satımı yapacaklar "Gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. İşte altın piyasasında son durum ve dikkat çeken alış satış fiyatları.