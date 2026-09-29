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TOKİ’den 46 ilde büyük satış! 383 arsa için tarih belli oldu: Yüzde 25 peşinat, 48 ay vade

Türkiye genelinde arsa sahibi olmak isteyenler için yeni satış takvimi belli oldu. TOKİ, 46 ilde bulunan toplam 383 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracak. Toplam muhammen bedeli 10,3 milyar lirayı aşan arsalar için yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade imkanı sunulurken, peşin alımlarda yüzde 15 indirim uygulanacak.

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TOKİ’den 46 ilde büyük satış! 383 arsa için tarih belli oldu: Yüzde 25 peşinat, 48 ay vade

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 46 ilde 383 arsayı 29-30 Eylül'de açık artırma yöntemiyle satışa sunacak.

TOKİ, 46 ilde 383 arsayı satışa çıkaracak. (Foto: AA)TOKİ, 46 ilde 383 arsayı satışa çıkaracak. (Foto: AA)

BAKANLIK DUYURDU

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, alıcılar konut, ticaret, turizm, eğitim, tarım, sanayi, spor, kentsel çalışma, plansız alan, rekreasyon alanı, depolama alanı, akaryakıt istasyon alanı, lojistik tesis alanı ve ağaçlandırılacak alan niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade ile sahip olabilecek.

Arsalar 29-30 Eylül'de açık artırmayla satılacak. (Foto: AA)Arsalar 29-30 Eylül'de açık artırmayla satılacak. (Foto: AA)

Bazı taşınmazlar ise peşin bedelle satılacak, peşin alımlarda yüzde 15 indirim uygulanacak.

Satışların toplam muhammen bedeli 10,3 milyar lirayı aşıyor. (Foto: AA)Satışların toplam muhammen bedeli 10,3 milyar lirayı aşıyor. (Foto: AA)

Muhammen bedeli 10 milyar 358 milyon 647 bin 195 lira olan toplam 1 milyon 684 bin 690 metrekare büyüklüğündeki Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bolu, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Konya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Van, Yozgat ve Zonguldak'ta bulunan 383 arsa açık artırmayla satılacak.

Alıcılara yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade imkanı sunulacak. (Foto: AA)Alıcılara yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade imkanı sunulacak. (Foto: AA)

Açık artırmalar, 29-30 Eylül'de saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak.

Ayrıca, "muzayede.emlakyonetim.com.tr" internet adresi üzerinden de teklif verilebilecek.

Peşin alımlarda yüzde 15 indirim uygulanacak. (Foto: AA)Peşin alımlarda yüzde 15 indirim uygulanacak. (Foto: AA)

Satışa ilişkin ayrıntılı bilgilere, "www.toki.gov.tr" ile "muzayede.emlakyonetim.com.tr" internet adreslerinden ve "444 84 34" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

1. TOKİ kaç ilde arsa satışı yapacak?
TOKİ, 46 ilde toplam 383 arsayı satışa sunacak.
2. Arsalar ne zaman satışa çıkacak?
Açık artırmalar 29-30 Eylül'de saat 10.30'da gerçekleştirilecek.
3. Arsalar hangi yöntemle satılacak?
Satışlar açık artırma yöntemiyle yapılacak. İnternet üzerinden de teklif verilebilecek.
4. Ödeme koşulları nasıl olacak?
Alıcılar yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade imkanından yararlanabilecek.
5. Peşin alımda indirim var mı?
Bazı taşınmazlarda peşin alımlara yüzde 15 indirim uygulanacak.
6. Satışa çıkarılacak arsaların toplam değeri ne kadar?
383 arsanın toplam muhammen bedeli 10 milyar 358 milyon 647 bin 195 lira olarak açıklandı.
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