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Borsa haftaya düşüşle başladı! BIST 100'de son durum ne? Piyasalarda günün özeti

Haftanın ilk işlem gününde Borsa İstanbul’da son durum yakından takip ediliyor. BIST 100 endeksi, küresel piyasalarda artan jeopolitik gerilimin etkisiyle haftaya yüzde 1,62’lik sert düşüşle başlarken, 12.700 puanın da altına geriledi. İşte piyasada son durum.

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Borsa haftaya düşüşle başladı! BIST 100'de son durum ne? Piyasalarda günün özeti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 1,62 düşüşle 12.689,87 puandan başladı. Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,09 değer kazanarak 12.899,35 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftaya yüzde 1,62 düşüşle başladı. (Foto: AA)Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftaya yüzde 1,62 düşüşle başladı. (Foto: AA)

BORSA HAFTAYA SERT BAŞLADI

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 209,47 puan ve yüzde 1,62 azalışla 12.689,87 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 1,59, holding endeksi yüzde 2,24 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,36 ile spor, en çok gerileyen yüzde 8,41 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Endeks, 12.689,87 puana geriledi. (Foto: AA)Endeks, 12.689,87 puana geriledi. (Foto: AA)

BORSA HAFTAYA NEDEN DÜŞÜŞLE BAŞLADI?

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın Hürmüz Boğazı'nın trafiğe açılması için sunduğu 7 günlük ateşkes teklifini reddetmesiyle artan jeopolitik gerilim nedeniyle haftaya satış baskısıyla başladı. Yurt içinde ise devam eden fon soruşturmaları kapsamındaki gelişmeler takip ediliyor.

Bankacılık ve holding endekslerinde de kayıplar görüldü. (Foto: AA)Bankacılık ve holding endekslerinde de kayıplar görüldü. (Foto: AA)

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiyeye konu edilen fonlara ilişkin 17 Eylül 2026 tarihinde Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) üzerinden iletilen ve platform tarafından iptal edilen alım-satım talimatlarının, tasfiye bakiyesinden fondaki katılma payı sahipliği oranında karşılanacağını bildirdi.

Sektörler arasında yalnızca spor endeksi yükseldi. (Foto: AA)Sektörler arasında yalnızca spor endeksi yükseldi. (Foto: AA)

16 Eylül ve öncesinde TEFAS'a iletilmekle birlikte ilgili fonun temerrüdü veya fiyat açıklamaması nedeniyle gerçekleştirilemeyen talimatlar da tasfiye kapsamına alındı.

Küresel piyasalarda artan jeopolitik gerilim satış baskısını artırdı. (Foto: AA)Küresel piyasalarda artan jeopolitik gerilim satış baskısını artırdı. (Foto: AA)

ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu yurt dışında ise ABD'de eylül Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.500 ve 12.400 puanın destek, 12.800 ve 12.900 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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