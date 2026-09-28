Borsa İstanbul 'da BIST 100 endeksi , haftaya yüzde 1,62 düşüşle 12.689,87 puandan başladı. Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,09 değer kazanarak 12.899,35 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftaya yüzde 1,62 düşüşle başladı. (Foto: AA)

BORSA HAFTAYA SERT BAŞLADI

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 209,47 puan ve yüzde 1,62 azalışla 12.689,87 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 1,59, holding endeksi yüzde 2,24 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,36 ile spor, en çok gerileyen yüzde 8,41 ile finansal kiralama faktoring oldu.