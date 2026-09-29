ABD-İran gerilimi enerji piyasalarındaki oynaklığı artırdı. (Foto: AA) TAHVİL FAİZLERİNDE TARİHİ SEVİYELERE YAKIN SEYİR Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyonist baskıları artırabileceği ve Fed'in faiz politikasını sıkı tutabileceği beklentisi tahvil piyasasında satışları beraberinde getiriyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 5,27 ile 19 yılın en yüksek seviyesini gördü. Faiz bugün yüzde 5,26 seviyesinde dengelenirken, 2 yıllık tahvil faizi de bu ay 60 baz puanın üzerinde yükselerek yüzde 5 seviyesine yaklaştı. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook, gelecekteki faiz kararlarının enflasyon ve istihdam verileri ile ekonominin para politikası adımlarına vereceği tepkiye göre şekilleneceğini belirtti.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 19 yılın zirvesine yaklaştı. (Foto: AA) DOLAR YÜKSELDİ, ALTIN 4 BİN 128 DOLARA ÇIKTI Yüksek petrol fiyatları ve tahvil getirilerindeki yükselişin yanı sıra Fed'in faiz artışlarını sürdürebileceğine yönelik beklentiler doları destekledi. Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 101,3 seviyesine yükseldi. Altının ons fiyatı ise yüzde 0,3 artarak 4 bin 128 dolar seviyesine çıktı. NEW YORK BORSASINDA SATIŞ BASKISI ABD borsalarında da negatif seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,67, S&P 500 yüzde 0,77 ve Nasdaq yüzde 0,92 geriledi. Nvidia'nın hisseleri, şirketin hisse geri alım programına 150 milyar dolarlık ek yetki vermesi sonrasında yüzde 1,7 yükseldi. AMD ise yapay zeka şirketi World Labs'i yaklaşık 8,2 milyar dolarlık anlaşmayla satın almak üzere mutabakata varmasına rağmen yüzde 3,6 değer kaybetti.

Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler piyasaları baskılıyor. (Foto: AA) AVRUPA VE ASYA BORSALARINDA DA DÜŞÜŞ HAKİM Avrupa borsalarında ABD-İran arasında yakın zamanda ateşkes sağlanacağına ilişkin beklentilerin zayıflamasıyla satış ağırlıklı görünüm öne çıktı. Almanya'da DAX 40 yüzde 0,13, İtalya'da FTSE MIB yüzde 0,21 ve İngiltere'de FTSE 100 yüzde 0,1 geriledi. Asya piyasalarında ise Çin hariç negatif seyir izlendi. Japonya'da Nikkei 225 yüzde 1,3, Güney Kore'de Kospi yüzde 0,9 ve Hong Kong'da Hang Seng yüzde 0,6 düşerken, Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 yükseldi.