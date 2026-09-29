Küresel piyasalarda tansiyon yükseldi! Petrol 107 doları aştı: Son durum ne?
Küresel piyasalar, artan jeopolitik gerilim ve yükselen enerji fiyatlarının gölgesinde yeni güne temkinli başladı. ABD ile İran arasındaki gerilimin petrol fiyatlarını yukarı çekmesi, enflasyon endişelerini yeniden gündeme taşırken, ABD tahvil faizlerindeki yükseliş de risk iştahını baskılıyor. Brent petrol 107 doların üzerine çıkarken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 19 yılın zirvesine yakın seyrediyor. Gözler şimdi Fed'in para politikası mesajları ile gün içinde açıklanacak kritik ekonomik verilere çevrildi. İşte piyasada son durum.
Küresel piyasalar, petrol fiyatlarındaki sert yükseliş ve tahvil faizlerindeki tırmanışın gölgesinde yeni güne hareketli başladı. ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden enerji fiyatlarını baskılaması, enflasyon ve faiz endişelerini güçlendirirken yatırımcıların risk iştahı da zayıfladı. Brent petrol 107 doların üzerine çıkarken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 19 yılın zirvesine yaklaştı. Piyasalarda gözler şimdi Fed'in faiz politikası ve açıklanacak kritik ekonomik verilere çevrildi.
KÜRESEL PİYASALARDA PETROL VE TAHVİL BASKISI SÜRÜYOR
Küresel piyasalarda, petrol fiyatlarının yükselişini sürdürmesi ve tahvil piyasasındaki satış baskısının devam etmesiyle negatif seyir öne çıkıyor. ABD ile İran arasındaki gerilimin enerji fiyatları üzerindeki etkisi ve enflasyon endişeleri, yatırımcıların risk iştahını baskılıyor.
ABD-İRAN GERİLİMİ PETROLÜ YENİDEN YÜKSELTTİ
ABD ile İran arasında kısa vadede uzlaşı sağlanacağına ilişkin beklentilerin zayıflaması, petrol fiyatlarını yeniden piyasaların odağına taşıdı. Hürmüz Boğazı'nda güvenli deniz taşımacılığının yeniden sağlanmasına yönelik diplomatik girişimler sürerken, taraflar arasında perde arkasındaki temasların devam ettiği bildiriliyor.
ABD Başkanı Donald Trump da İran ile savaşın yakında sona ereceğini söyledi. Ancak piyasalarda jeopolitik risklerin bir süre daha etkili olabileceği değerlendiriliyor.
Bu gelişmelerin ardından kasım vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2,2 yükselerek 107,6 dolara çıktı.
TAHVİL FAİZLERİNDE TARİHİ SEVİYELERE YAKIN SEYİR
Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyonist baskıları artırabileceği ve Fed'in faiz politikasını sıkı tutabileceği beklentisi tahvil piyasasında satışları beraberinde getiriyor.
ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 5,27 ile 19 yılın en yüksek seviyesini gördü. Faiz bugün yüzde 5,26 seviyesinde dengelenirken, 2 yıllık tahvil faizi de bu ay 60 baz puanın üzerinde yükselerek yüzde 5 seviyesine yaklaştı.
Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook, gelecekteki faiz kararlarının enflasyon ve istihdam verileri ile ekonominin para politikası adımlarına vereceği tepkiye göre şekilleneceğini belirtti.
DOLAR YÜKSELDİ, ALTIN 4 BİN 128 DOLARA ÇIKTI
Yüksek petrol fiyatları ve tahvil getirilerindeki yükselişin yanı sıra Fed'in faiz artışlarını sürdürebileceğine yönelik beklentiler doları destekledi.
Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 101,3 seviyesine yükseldi. Altının ons fiyatı ise yüzde 0,3 artarak 4 bin 128 dolar seviyesine çıktı.
NEW YORK BORSASINDA SATIŞ BASKISI
ABD borsalarında da negatif seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,67, S&P 500 yüzde 0,77 ve Nasdaq yüzde 0,92 geriledi.
Nvidia'nın hisseleri, şirketin hisse geri alım programına 150 milyar dolarlık ek yetki vermesi sonrasında yüzde 1,7 yükseldi. AMD ise yapay zeka şirketi World Labs'i yaklaşık 8,2 milyar dolarlık anlaşmayla satın almak üzere mutabakata varmasına rağmen yüzde 3,6 değer kaybetti.
AVRUPA VE ASYA BORSALARINDA DA DÜŞÜŞ HAKİM
Avrupa borsalarında ABD-İran arasında yakın zamanda ateşkes sağlanacağına ilişkin beklentilerin zayıflamasıyla satış ağırlıklı görünüm öne çıktı. Almanya'da DAX 40 yüzde 0,13, İtalya'da FTSE MIB yüzde 0,21 ve İngiltere'de FTSE 100 yüzde 0,1 geriledi.
Asya piyasalarında ise Çin hariç negatif seyir izlendi. Japonya'da Nikkei 225 yüzde 1,3, Güney Kore'de Kospi yüzde 0,9 ve Hong Kong'da Hang Seng yüzde 0,6 düşerken, Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 yükseldi.
BORSA İSTANBUL YÜZDE 2,38 GERİLEDİ
Yurt içinde de satış baskısı etkili oldu. BIST 100 endeksi günü yüzde 2,38 düşüşle 12.592,76 puandan tamamladı. Dolar/TL ise günü 48,9759 seviyesinden tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasada 48,9969 seviyesinden işlem görüyor.
PİYASALARIN GÖZÜ KRİTİK EKONOMİK VERİLERDE
Analistler bugün yurt içinde eylül ayı ekonomik güven endeksinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi ekonomik ve tüketici güven endeksleri ile ABD'de JOLTS açık iş sayısının takip edileceğini belirtiyor.
BIST 100 endeksinde 12.500 ve 12.400 puan destek, 12.700 ve 12.800 puan direnç olarak öne çıkıyor.