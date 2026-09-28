THY’den Güney Avrupa’ya ucuz uçuş fırsatı! Biletler 119 dolardan başlıyor: Son tarih ne?
Yurt dışı planı yapanlara THY’den indirim haberi geldi. Avrupa’nın birbirinden popüler şehirlerine düzenlenen kampanyada bilet fiyatları 119 dolardan başlarken, sınırlı sayıdaki koltuk için geçerli fırsatın detayları belli oldu. Priştine’den Paris’e, Roma’dan Madrid’e kadar çok sayıda noktayı kapsayan kampanya, uygun fiyatla Avrupa turu yapmak isteyenlere yeni bir seçenek sunuyor. İşte kampanyanın detayları.
Avrupa'da seyahat planı yapanlar için THY'den dikkat çeken bir kampanya geldi. Türk Hava Yolları, Güney Avrupa başta olmak üzere Avrupa'nın birçok popüler destinasyonuna gidiş-dönüş uçuşlarda avantajlı fiyatları duyurdu. Sınırlı sayıdaki koltuk için geçerli olan kampanyada biletler 119 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, yolcular onlarca Avrupa şehrine uygun fiyatlarla uçma fırsatı yakalayabilecek.
KAMPANYA 9 EKİM'E KADAR GEÇERLİ
THY'nin avantajlı bilet kampanyasından yararlanmak isteyen yolcular, biletlerini 9 Ekim 2026'ya kadar satın alabilecek.
UYGUN FİYATLI UÇUŞLAR 1 KASIM'DA BAŞLIYOR
Kampanya kapsamında seyahatler 1 Kasım 2026-28 Şubat 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek.
GÜNEY AVRUPA'DA BİRÇOK NOKTAYA AVANTAJLI FİYAT
Kampanya kapsamında Priştine ve Üsküp 119 dolardan, Saraybosna 129 dolardan, Tiran 139 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
AVRUPA'NIN POPÜLER ŞEHİRLERİNE 149 DOLARDAN BAŞLAYAN FİYATLAR
Podgorica, Atina ve Selanik uçuşlarında gidiş-dönüş biletler 149 dolardan başlayan fiyatlarla alınabilecek.
İTALYA VE İSPANYA UÇUŞLARI 189 DOLARDAN BAŞLIYOR
Lubliyana, Zagreb, Malta, Torino, Napoli, Katanya, Bari, Palermo, Bilbao ve Sevilla rotalarında fiyatlar 189 dolardan başlıyor.
ROMA, MİLANO VE MADRİD 199 DOLARDAN
Belgrad, Milano, Roma, Venedik, Bologna, Barselona, Madrid, Malaga ve Valensiya uçuşları 199 dolardan başlayan fiyatlarla sunuluyor.
FRANSA VE PORTO UÇUŞLARINDA KAMPANYA FIRSATI
Lyon, Marsilya, Toulouse ve Bordo 209 dolardan, Porto ise 219 dolardan başlayan fiyatlarla kampanyaya dahil edildi.
PARİS, LİZBON VE NİCE 229 DOLARDAN
Lizbon, Paris ve Nice uçuşlarında gidiş-dönüş biletler 229 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
KAMPANYA DETAYLARINA NEREDEN ULAŞILABİLİR?
THY kampanyasına ilişkin ayrıntılı bilgilere THY'nin internet sitesi, 444 0 849 numaralı çağrı merkezi ve satış ofislerinden ulaşılabiliyor.