Avrupa'da seyahat planı yapanlar için THY'den dikkat çeken bir kampanya geldi. Türk Hava Yolları, Güney Avrupa başta olmak üzere Avrupa'nın birçok popüler destinasyonuna gidiş-dönüş uçuşlarda avantajlı fiyatları duyurdu. Sınırlı sayıdaki koltuk için geçerli olan kampanyada biletler 119 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, yolcular onlarca Avrupa şehrine uygun fiyatlarla uçma fırsatı yakalayabilecek.