Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fonlara ilişkin yürütülen hukuki süreç ve yatırımcıların durumuna ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Reel sektörün yatırım, istihdam, üretim ve ihracat kapasitesini korumanın öncelikleri olduğunu vurgulayan Şimşek, piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki sürecin devam ettiğini bildirdi. Şimşek, söz konusu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacağını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi) "FON YATIRIMCILARIMIZIN MEŞRU HAKLARINI GÖZETİYORUZ" Fon yatırımcılarına ilişkin sürecin Adalet Bakanlığı ile koordinasyon içerisinde yürütüldüğünü belirten Bakan Şimşek, yatırımcıların meşru haklarının gözetildiğini ifade etti. Gelişmelerin finansal sistem ve reel ekonomi üzerinde olumsuz etki oluşturmaması için gerekli önlemlerin alınacağını kaydeden Şimşek, özellikle piyasanın ihtiyaç duyduğu likiditeye yönelik tedbirlerin sürdürüleceğini bildirdi. Bakan Şimşek paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Reel sektörümüzün yatırım, istihdam, üretim ve ihracat kapasitesini korumak önceliğimizdir. Piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki süreç devam etmekte olup bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacaktır.