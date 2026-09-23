Sanayide enerji ve su tasarrufu hedefleniyor.

PROJE BÜTÇESİ ÜST SINIRI 51,5 MİLYON LİRA

TÜBİTAK desteği ile firma öz kaynak katkısından oluşan proje bütçesinin üst sınırı, mikro ve küçük KOBİ'ler için 15 milyon lira, orta ölçekli KOBİ'ler için 24 milyon lira, büyük işletmeler için 51,5 milyon lira olarak belirlendi.

Kabul edilen bütçenin büyük işletmelerde yüzde 70'i, KOBİ'lerde yüzde 80'i, deprem bölgesindeki KOBİ'lerde yüzde 90'ı geri ödemeli destekle karşılanacak. Kalan tutarı kuruluşlar öz kaynaklarından sağlayacak.

Deprem bölgesine yönelik oran, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'daki KOBİ'ler için uygulanacak.

Proje sonunda belirlenen geri ödemeli destek tutarının büyük işletmelerde yüzde 50'si, KOBİ'lerde yüzde 60'ı hibeye dönüşecek. Kalan tutarın geri ödemesi, proje desteğinin bitiminden bir yıl sonra başlayacak ve yılda iki taksitle yapılacak. Geri ödemesiz dönem dahil toplam süre 4 yılı aşamayacak.

Çağrılar kapsamında kuruluş başına toplam geri ödemeli destek üst sınırı, mikro ve küçük KOBİ'lerde 500 bin dolar, orta ölçekli KOBİ'lerde 800 bin dolar, büyük işletmelerde 1,5 milyon dolar olarak uygulanacak. Bu sınırların hesabında önceki çağrılarda desteklenen projeler de dikkate alınacak.

Personel, seyahat, danışmanlık, hizmet alımı, alet, teçhizat, yazılım, yayın, malzeme ve sarf giderleri destek kapsamında yer alacak.