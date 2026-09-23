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TÜBİTAK düğmeye bastı! Yeşil dönüşüm projelerine 51,5 milyon lira destek: Kimler başvurabilir?

Türkiye’nin yeşil dönüşüm yolculuğunda yeni ve güçlü bir adım atılıyor. TÜBİTAK, sanayide enerji ve su tasarrufunu artıracak, atıkları azaltacak ve yenilikçi yeşil teknolojilerin hayata geçirilmesini hızlandıracak projelere milyonlarca liralık destek sağlayacak. 51,5 milyon liraya kadar çıkacak proje bütçesiyle sanayicilere önemli bir fırsat sunulurken, sürdürülebilir tarım ve akıllı ulaşım projeleri de destek kapsamına alınacak.

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TÜBİTAK düğmeye bastı! Yeşil dönüşüm projelerine 51,5 milyon lira destek: Kimler başvurabilir?

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), sanayide enerji ve su tasarrufu sağlayacak, atıkları azaltacak ve yeşil teknolojilerin ticarileşmesini hızlandıracak AR-GE projeleriyle birlikte sürdürülebilir tarım ve akıllı ulaşım projelerine de "yeşil dönüşüm" desteği sağlayacak.

TÜBİTAK, yeşil dönüşüm projelerine güçlü destek sağlıyor. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)TÜBİTAK, yeşil dönüşüm projelerine güçlü destek sağlıyor. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

SANAYİDE YEŞİL DÖNÜŞÜM

TÜBİTAK'tan edindiği bilgiye göre "Sanayide Yeşil Dönüşüm Çağrısı 2026-2", Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonundaki Dünya Bankası Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında yürütülecek.

Çağrıyla sanayinin yeşil dönüşümünün teknoloji ve yenilik yoluyla hızlandırılması, yeşil dönüşüme uyumlu ürün ihracatının artırılması ve ithalat bağımlılığının azaltılması hedefleniyor. Türkiye'nin başta Avrupa Birliği olmak üzere dış pazarlardaki rekabetçiliğinin güçlendirilmesi ve özel sektör kuruluşları arasında AR-GE işbirliğinin yaygınlaştırılması da beklenen etkiler arasında bulunuyor.

(Görsel takvim.com.tr grafik ekibi tarafından hazırlanmıştır)(Görsel takvim.com.tr grafik ekibi tarafından hazırlanmıştır)

Projeler, iklim değişikliği, çevre ve biyoçeşitlilik, temiz ve döngüsel ekonomi, temiz, erişilebilir ve güvenli enerji arzı konularını içerecek. Yeşil ve sürdürülebilir tarım ile sürdürülebilir akıllı ulaşım da desteklenecek projeler arasında yer alacak.

Yeni prototip geliştirme, mevcut prototipleri iyileştirme, doğrulama testleri, pilot üretim ve büyük ölçekli demonstrasyon çalışmaları desteklenebilecek. Projelerde ölçek büyütme faaliyetleri yürütülmesi gerekecek.

Sanayide enerji ve su tasarrufu hedefleniyor.Sanayide enerji ve su tasarrufu hedefleniyor.

PROJE BÜTÇESİ ÜST SINIRI 51,5 MİLYON LİRA

TÜBİTAK desteği ile firma öz kaynak katkısından oluşan proje bütçesinin üst sınırı, mikro ve küçük KOBİ'ler için 15 milyon lira, orta ölçekli KOBİ'ler için 24 milyon lira, büyük işletmeler için 51,5 milyon lira olarak belirlendi.

Kabul edilen bütçenin büyük işletmelerde yüzde 70'i, KOBİ'lerde yüzde 80'i, deprem bölgesindeki KOBİ'lerde yüzde 90'ı geri ödemeli destekle karşılanacak. Kalan tutarı kuruluşlar öz kaynaklarından sağlayacak.

Deprem bölgesine yönelik oran, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'daki KOBİ'ler için uygulanacak.

Proje sonunda belirlenen geri ödemeli destek tutarının büyük işletmelerde yüzde 50'si, KOBİ'lerde yüzde 60'ı hibeye dönüşecek. Kalan tutarın geri ödemesi, proje desteğinin bitiminden bir yıl sonra başlayacak ve yılda iki taksitle yapılacak. Geri ödemesiz dönem dahil toplam süre 4 yılı aşamayacak.

Çağrılar kapsamında kuruluş başına toplam geri ödemeli destek üst sınırı, mikro ve küçük KOBİ'lerde 500 bin dolar, orta ölçekli KOBİ'lerde 800 bin dolar, büyük işletmelerde 1,5 milyon dolar olarak uygulanacak. Bu sınırların hesabında önceki çağrılarda desteklenen projeler de dikkate alınacak.

Personel, seyahat, danışmanlık, hizmet alımı, alet, teçhizat, yazılım, yayın, malzeme ve sarf giderleri destek kapsamında yer alacak.

Sürdürülebilir tarım projeleri de destek kapsamına alınacak.Sürdürülebilir tarım projeleri de destek kapsamına alınacak.

EN FAZLA 3 ORTAK ŞARTI

Çağrıya Türkiye'de yerleşik sermaye şirketleri tek başına veya en fazla 3 ortaklı projelerle başvurabilecek. Kuruluşların çağrıdaki mali yeterlilik koşullarını karşılaması da aranacak. Bütçesi 25 milyon lirayı aşan projeler için ekonomik fizibilite raporu istenecek.

Projeye katılan her kuruluşta proje konusuyla ilgili en az lisans derecesine sahip bir proje personeli bulunması gerekecek. Farklı alanda eğitim alanların proje konusundaki deneyimleri de dikkate alınacak.

Projelerde çevresel, sosyal ve iş sağlığı ile güvenlik riskleri değerlendirilecek. Dünya Bankasının kısıtlı listesindeki faaliyetler ile savunma sanayisine yönelik faaliyet gösteren veya çıktıları bu alana yönelik olan kuruluşlar desteklenmeyecek.

Başvurular, endüstriyel AR-GE içeriği ve yenilik düzeyi, proje planı ve kuruluş altyapısının uygunluğu ile çıktıların ekonomik yarara ve ulusal kazanıma dönüşme potansiyeli üzerinden değerlendirilecek.

Başvurular için ön kayıtların son tarihi 8 Ekim olarak belirlendi.Başvurular için ön kayıtların son tarihi 8 Ekim olarak belirlendi.

ELEKTRİK VE SU KULLANIMI İLE ATIKLARIN AZALTILMASI ANA HEDEFLER

Proje süresi, uzatmalar dahil en fazla 24 ay olacak. Başarı ölçütleri arasında üretim birimi başına elektrik veya su tüketiminin en az yüzde 10 azaltılması, geri dönüştürülemeyen atık miktarının en az yüzde 10 düşürülmesi ve yenilikçi yeşil teknoloji çözümleri geliştirilmesi bulunuyor.

Projede hedeflenen göstergelerden en az birine ulaşıldığının proje sonunda veya tamamlanmasını izleyen birinci ya da üçüncü yıl sonunda doğrulanması gerekecek.

Kuruluş bazlı ön kayıt başvuruları için son tarih 8 Ekim, çağrı kapanış tarihi ise 12 Ekim olacak. Proje başvuruları, ön kayıt onayının ardından elektronik ortamda e-imzayla gönderilecek.

Proje neyi hedefliyor?
Sanayinin yeşil dönüşümünü teknoloji ve yenilik yoluyla hızlandırmak, enerji ve su tasarrufu sağlamak ve atıkları azaltmak.
Hangi projeler desteklenecek?
Yeşil teknolojiler, sürdürülebilir tarım, akıllı ulaşım, temiz enerji, döngüsel ekonomi, çevre ve biyoçeşitlilik projeleri desteklenecek.
Proje bütçesi ne kadar olacak?
Büyük işletmelerde proje bütçesi üst sınırı 51,5 milyon lira olacak.
KOBİ'lere ne kadar destek verilecek?
Mikro ve küçük KOBİ'lerde üst sınır 15 milyon, orta ölçekli KOBİ'lerde 24 milyon lira olacak.
Deprem bölgesindeki KOBİ'lere destek oranı ne kadar?
Kabul edilen bütçenin yüzde 90'ı geri ödemeli destek kapsamında karşılanacak.
Desteklerin ne kadarı hibeye dönüşecek?
Proje sonunda geri ödemeli desteğin büyük işletmelerde yüzde 50'si, KOBİ'lerde yüzde 60'ı hibeye dönüşecek.
Projelerde hangi hedefler aranacak?
Üretim birimi başına elektrik veya su tüketiminin en az yüzde 10 azaltılması ve geri dönüştürülemeyen atıkların en az yüzde 10 düşürülmesi hedeflenecek.
Kimler başvurabilecek?
Türkiye'de yerleşik sermaye şirketleri tek başına veya en fazla 3 ortaklı projelerle başvurabilecek.
Proje süresi ne kadar olacak?
Uzatmalar dahil proje süresi en fazla 24 ay olacak.
Başvurular ne zaman sona erecek?
Kuruluş bazlı ön kayıtların son tarihi 8 Ekim, çağrının kapanış tarihi ise 12 Ekim olacak.

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