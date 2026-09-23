ABD'Lİ ŞİRKETLERE YATIRIM DAVETİ

Sanayi ve Yüksek Teknoloji Yuvarlak Masa Toplantısı'nda Türkiye'nin yüksek teknoloji üretimi ve inovasyonda küresel merkez olma potansiyeli ele alındı. Küresel üretim ve tedarik zincirlerinin değiştiği dönemde; yarı iletkenler, mobilite, yeşil enerji, ileri imalat, sağlıklı yaşam, dijital teknolojiler, iletişim ve uzay gibi stratejik alanlarda Türkiye'nin avantajları değerlendirildi. Değer zincirinin farklı halkalarında tamamlayıcı yatırımlar için Türkiye'nin potansiyeli de masaya yatırıldı. Yatırımcılara HIT30 Yatırım Teşvik Programı'nın da tanıtıldığı toplantıda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Yarının teknolojilerinin ihtiyaç duyduğu sanayi kapasitesini, enerji altyapısını, dijital omurgayı ve fiziksel bağlantısallığı inşa ediyoruz. Türkiye; üretimi pazarlarla, teknolojiyi sanayiyle, Asya'yı Avrupa'yla buluşturuyor. Amerikan şirketlerini Türkiye'de bizimle birlikte üretmeye, yenilik geliştirmeye ve büyümeye davet ediyoruz" dedi.

HEDEF 100 MİLYAR DOLAR TİCARET

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD'nin Türkiye'nin ihracatında üçüncü, ithalatında ise dördüncü büyük ticaret ortağı olduğunu belirtti. İkili ticaret hacminin geçen yıl 38 milyar doları aştığını söyleyen Bolat, bu yıl toplam ticaretin yüzde 10'dan fazla artarak yaklaşık 42-43 milyar dolara ulaşmasını beklediklerini ifade etti. Bunun iki yıl içinde yıllık ticaret hacminin 50 milyar dolara ulaşması anlamına geldiğini kaydetti. Başkan Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın iki ülke arasındaki ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarma hedefi belirlediğini hatırlatan Bolat, orta-uzun vadede bu hedefe ulaşmak için doğru yolda olduklarını söyledi. Bolat, iki ülke arasındaki ticaret performansının ekonomik ilişkilerin derinliğini ve dayanıklılığını ortaya koyduğunu belirtti. İş birliğinin ticaretle sınırlı olmadığını vurgulayan Bolat, enerji, savunma ve teknoloji alanlarında da iş birliğinin derinleştirildiğini, karşılıklı yatırımlarda ise "ümit verici" rakamlara ulaşıldığını aktardı.

Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ilişkilerin onlarca yıllık ittifaka dayanan karşılıklı güven üzerine kurulduğunu belirten Bolat, bu temeli daha da güçlendirmeye kararlı olduklarını ve yeni ortaklık alanlarını değerlendirdiklerini kaydetti. Orta-uzun vadede 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşılacağından emin olduğunu söyleyen Bolat, "İlişkilerimiz adına daha parlak bir geleceğe inanıyor ve ticari bağlarımızda yeni bir döneme adım atmaya büyük ölçüde hazır bulunuyoruz" şeklinde konuştu.